Cô từng chia sẻ cô muốn phát triển thành chuỗi nhiều cửa hàng và xác định kinh doanh là công việc cần được đầu tư nghiêm túc.

Tăng Thanh Hà được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Dốc tình, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc... Trong đó, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ được yêu thích trên màn ảnh Việt và được công chúng ưu ái gọi là "ngọc nữ".

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Imex Pan Pacific Group (IPPG). Đây là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phân phối hàng hiệu, bán lẻ, ẩm thực, đồ uống và dịch vụ sân bay. IPPG hiện có hơn 1.200 điểm bán lẻ trên toàn quốc, hơn 25 công ty con và liên doanh, đại diện cho ít nhất 139 thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam. Louis Nguyễn hiện cũng giữ vai trò lãnh đạo trong hệ thống kinh doanh của gia đình.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà không lựa chọn cuộc sống hoàn toàn đứng sau gia đình chồng. Nữ diễn viên từng bước xây dựng công việc kinh doanh riêng, trong đó nổi bật là lĩnh vực F&B.

Trở thành con dâu của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cô có cuộc sống kín tiếng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn vào năm 2012 rồi dần rút khỏi hoạt động giải trí. Ảnh: FBNV

Bên cạnh vai trò vợ, mẹ, Hà Tăng còn gây chú ý bởi công việc kinh doanh ẩm thực được cô theo đuổi suốt hơn một thập kỷ. Ảnh: FBNV

Năm 2014, cô khai trương cửa hàng tại TP.HCM. Ngay từ thời điểm đó, thương hiệu được định hướng chuyên về cua và hải sản, đặc biệt là những loại hải sản nhập khẩu. Khi ấy, chính Tăng Thanh Hà từng chia sẻ cô muốn phát triển thành chuỗi nhiều cửa hàng và xác định kinh doanh là công việc cần được đầu tư nghiêm túc.

Ít ai biết ý tưởng về nhà hàng này bắt nguồn từ chính căn bếp của gia đình Hà Tăng. Món tôm hùm đất sốt Cajun được các thành viên trong gia đình yêu thích, sau đó nữ diễn viên cùng đội ngũ đưa hương vị này thành sản phẩm kinh doanh. Ông xã Louis Nguyễn cũng là người động viên cô đưa món ăn ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành mô hình nhà hàng.

Năm 2014, cô khai trương cửa hàng ở TP.HCM chuyên về cua và hải sản. Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ cô muốn phát triển thành chuỗi nhiều cửa hàng và xác định kinh doanh là công việc cần được đầu tư nghiêm túc. Ảnh: FBNV

Hiện thương hiệu tập trung vào 3 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực đơn không chỉ có cua mà còn nhiều loại hải sản như crawfish, cua hoàng đế, cua tuyết, ốc hương, tôm hùm... Các món nổi bật còn có cua gạch hấp sữa sốt Thái, cua tắm ớt, tôm hùm xóc tỏi hay tôm hùm nướng phô mai.

Điều đáng chú ý là trong quá trình phát triển thương hiệu, Tăng Thanh Hà không chỉ xuất hiện với vai trò gương mặt đại diện. Cô từng trực tiếp tham gia nhiều khâu, từ khảo sát mặt bằng, theo dõi quá trình xây dựng, lựa chọn cách bài trí cho đến thử món và điều chỉnh hương vị trước khi nhà hàng vận hành.

Hiện thương hiệu của Hà Tăng có 3 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV

Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay tham gia các hoạt động giải trí như trước, Tăng Thanh Hà lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, các bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị, những chuyến đi hoặc thời gian dành cho các con. Hình ảnh nữ diễn viên vào bếp, chăm sóc gia đình và làm những công việc đời thường cũng trở nên quen thuộc với khán giả.