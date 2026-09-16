Nóng: Trường Giang thông báo rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm

Trường Giang đã có thông báo mới trên Fanpage cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào của Trường Giang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Mặc dù nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi nhưng sự việc này vẫn chưa thể lắng xuống, cư dân mạng bàn tán trái chiều. Song song với cuộc sống đời tư, việc Trường Giang trở lại với các show truyền hình cũng được netizen quan tâm.

Đến chiều 16/9, Trường Giang đã chính thức có thông báo rút khỏi đợt ghi hình tiếp theo của show 2 Ngày 1 Đêm. Cụ thể, Trường Giang chia sẻ trên Fanpage chính chủ: "Mến gửi quý vị khán giả. Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm. Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Trân trọng".

Hiện tại, nam diễn viên chưa chia sẻ về kế hoạch tái xuất. Cư dân mạng xôn xao bàn tán về quyết định này của Trường Giang sau loạt lùm xùm diễn ra suốt những ngày qua.

Trường Giang thông báo rút khỏi đợt ghi hình 2 Ngày 1 Đêm sắp tới

Trường Giang đã gắn bó với 2 Ngày 1 Đêm suốt 5 mùa

Trong 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang giữ vai trò như một host của chương trình và đã đồng hành xuyên suốt 5 mùa cùng dàn cast gồm HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Giữa một tập thể trẻ trung, năng lượng và liên tục tạo ra những tình huống bất ngờ, nam nghệ sĩ thường đảm nhận vị trí cân bằng, kết nối và giữ nhịp cho cuộc chơi.

Lợi thế lớn của Trường Giang nằm ở kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong showbiz cùng vốn sống phong phú. Không chỉ dẫn dắt các thử thách, anh nhiều lần trở thành “kho kiến thức” của cả đội, khiến các thành viên khác bất ngờ bởi sự am hiểu về đời sống, văn hóa, ẩm thực hay những câu chuyện rất đời thường. Ở mùa đầu tiên, Trường Giang cũng là một trong những cái tên có độ nhận diện cao nhất đội hình. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ góp phần tạo điểm tựa để khán giả làm quen với format và các thành viên còn lại.

Tuy nhiên, sau nhiều mùa gắn bó, hình ảnh Trường Giang tại 2 Ngày 1 Đêm cũng bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một số hành động của nam nghệ sĩ khi tương tác với khách mời nữ bị khán giả cho là quá gần gũi, trong khi ở một số tình huống khác, anh bị nhận xét có phần lạnh nhạt hoặc thiếu sự hòa đồng với các thành viên.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện ý kiến cho rằng Trường Giang đôi lúc khá bảo thủ, chưa thực sự cởi mở trước quan điểm của đồng đội. Một tình huống từng gây tranh luận là khi anh tranh luận với Tăng Duy Tân về “cá chim đỏ” và kiên quyết cho rằng loài cá này không tồn tại, trong khi khán giả sau đó tìm thấy thông tin về loài cá có tên gọi này. Những khoảnh khắc như vậy khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi về cách Trường Giang tương tác với đồng đội và xử lý những tình huống bất đồng quan điểm.

Trường Giang là "anh cả" dẫn dắt 2 ngày 1 đêm, nên việc anh rút khỏi gây xôn xao

Ồn ào của Trường Giang

Việc Trường Giang xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm diễn ra giữa lúc nam nghệ sĩ đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip, phát ngôn và câu chuyện từ quá khứ bất ngờ được “đào lại”, kéo theo loạt tranh luận về cách ứng xử của anh trong showbiz.

Đáng chú ý, một số khoảnh khắc Trường Giang tương tác với nghệ sĩ nữ trên sóng truyền hình bị cư dân mạng nhận xét là quá thân mật. Bên cạnh đó, cách nam nghệ sĩ giao tiếp với các đồng nghiệp trong gameshow cũng bị đem ra mổ xẻ, từ việc chen lời, tranh luận đến những tình huống bị cho là chưa đủ tinh tế.

Không chỉ vậy, những ồn ào tình cảm trong quá khứ của Trường Giang cũng một lần nữa được nhắc lại. Loạt câu chuyện cũ khiến những phát ngôn và hành động của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trước làn sóng tranh luận, Trường Giang đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân từng có những lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”. Nam nghệ sĩ cho biết muốn nhìn nhận lại những chuyện đã qua và gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.