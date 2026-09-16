Nữ ca sĩ D. ly hôn cay đắng vì phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân trong nhà nghỉ

Những tình tiết trong vụ ngoại tình của cặp đôi ca sĩ đình đám này đã khiến cho công chúng không khỏi choáng váng.

Cuộc hôn nhân của 2 ca sĩ đình đám làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc) - Nghiêm Chi và Vương Mạt Duật đã khiến truyền thông Hoa ngữ tốn nhiều giấy mực suốt thời gian qua. Yahoo News cho hay Nghiêm Chi đã bị phát hiện ngoại tình với bạn thân - nữ ca sĩ Trần Mạn Thanh sau lưng bà xã.

Ban đầu, Vương Mạt Duật chấp nhận bỏ qua cho ông xã “lắm tài nhiều tật” do giữa họ đã có con chung. Thế nhưng, tới nay mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ. Theo đó, vào sáng 15/9, tờ Setn đưa tin, Vương Mạt Duật - Nghiêm Chi vừa chính thức tuyên bố ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm ngắn ngủi.

Trên trang cá nhân, Nghiêm Chi vừa đăng lên bức ảnh chụp cùng Vương Mạt Duật tại văn phòng hộ tịch nơi họ tiến hành thủ tục ly hôn, qua đó xác nhận cả 2 đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Trong ảnh, nam ca sĩ họ Nghiêm nở nụ cười tươi roi rói, điều này khiến anh hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng vì đã ngoại tình mà còn không biết ăn năn hối hận.

Nghiêm Chi đăng ảnh đến văn phòng hộ tịch tiến hành thủ tục ly hôn với Vương Mạt Duật. Chính thái độ hớn hở của nam ca sĩ tai tiếng đã kéo theo làn sóng công kích nhắm vào anh. Ảnh: IGNV

Cùng lúc đó, Vương Mạt Duật mới đây cũng đã đăng tải bài viết thông báo ly hôn Nghiêm Chi trên trang cá nhân: “Tôi và Nghiêm Chi vốn rất ăn ý. Nhưng khi bước vào mối quan hệ hôn nhân, chúng tôi lại nhận ra rằng thật sự không hề dễ dàng để thích nghi với mọi thứ. Sự bào mòn tinh thần trong hôn nhân khiến cả 2 rất khó có thể duy trì được thể chất lẫn tâm lý ở trạng thái khỏe mạnh. Sau 1 thời gian dài trao đổi và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Dù không còn làm người yêu nhưng đôi bên vẫn là đối tác trong công việc và là người thân quan trọng nhất của con cái. Trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hợp tác trong công việc, cảm ơn sự quan tâm của mọi người”.

Trước đó, Nghiêm Chi đã lén lút quan hệ ngoài luồng với nữ ca sĩ Trần Mạn Thanh - thành viên cùng ban nhạc Oppa Shangqing từ hơn 2 năm trước, thế nhưng tới tháng 8 năm nay, vụ việc mới bị phanh phui. Được biết, Trần Mạn Thanh chính là thành viên đã được Nghiêm Chi tiến cử, giới thiệu vào Oppa Shangqing.

Yahoo News cho hay, Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh còn bị cáo buộc đã phát sinh quan hệ xác thịt ngay trong phòng thu âm và hẹn hò với nhau ở nhà nghỉ. Đáng nói, vụ việc xảy ra khi Vương Mạt Duật đang mang thai cho Nghiêm Chi hồi đầu năm 2024. Khi ấy, Nghiêm Chi cũng đang rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới linh đình với nữ ca sĩ họ Vương. Còn nhớ Nghiêm Chi và Vương Mạt Duật kết hôn vào tháng 5/2024.

Thêm 1 chi tiết đáng chú ý khác, đó là Trần Mạn Thanh có chồng ở thời điểm ngoại tình với Nghiêm Chi. Nhưng cô đã ly hôn sau khi phát sinh quan hệ ngoài luồng với nam ca sĩ họ Nghiêm.

Nghiêm Chi ngoại tình với cô bạn thân Trần Mạn Thanh, gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Ảnh: Yahoo News

Nghiêm Chi “cắm sừng” bà xã Vương Mạt Duật ngay khi đàng gái đang mang thai. Ảnh: Yahoo News

Sau khi sự việc vỡ lở hồi tháng 8 năm nay, Nghiêm Chi thông qua công ty quản lý đã lên tiếng thừa nhận hành vi ngoại tình. Trong khi đó, Trần Mạn Thanh đã phải bồi thường khoảng 9.200 USD (242 triệu đồng) vì bê bối quan hệ ngoài luồng.

Hồi tháng trước ngay giữa tâm bão scandal, chính thất Vương Mạt Duật có chia sẻ 1 bài đăng trên story Instagram thông báo rằng cô và con gái rồi cũng sẽ vượt qua tất cả sau vụ scandal ngoại tình chấn động liên quan tới Nghiêm Chi. Khi ấy, nữ ca sĩ họ Vương quyết định không buông tay ông xã “lắm tài nhiều tật”, chọn níu giữ cuộc nhân sau bê bối động trời của chồng mình. Thế nhưng, tới nay Vương Mạt Duật đã sáng mắt ra và chính thức “đường ai nấy đi” với người chồng phản bội.

Nghiêm Chi - Vương Mạt Duật cho nhau lối đi riêng sau 2 năm kết hôn. Ảnh: Setn

Nguồn: Setn