Moon Geun Young òa khóc khi lộ diện sau đám cưới bí mật, hôn nhân có biến?

Tình trạng hôn nhân của “em gái quốc dân” Moon Geun Young bất ngờ trở thành chủ đề nóng gây xôn xao mạng xã hội.

Sáng 15/9, tờ Sports Chosun cho hay, đài SBS đã tung ra đoạn video giới thiệu cho chương trình The Ballad of Us mùa 2 có sự góp mặt của “em gái quốc dân” Moon Geun Young với tư cách giám khảo, ban bình luận. Đây cũng là màn lộ diện hiếm hoi của nữ minh tinh họ Moon sau đám cưới bí mật với nam diễn viên Jung Pyung hơn 7 tuổi.

Đáng chú ý, loạt ảnh “em gái quốc dân” òa khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình đã được dân tình chia sẻ rần rần, bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, từ những hình ảnh này, 1 bộ phận netizen còn đặt ra nghi vấn Moon Geun Young vừa cưới không bao lâu đã gặp phải biến cố trong hôn nhân, khiến cô ấm ức tới độ không kìm nổi nước mắt mà khóc lóc giàn giụa trước ống kính máy quay của chương trình The Ballad of Us mùa 2.

Hình ảnh Moon Geun Young khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi hoang mang, lo lắng. Ảnh: Naver

Giữa những đồn đoán không ngớt từ khán giả, nguyên nhân thực sự khiến Moon Geun Young rơi nước mắt lã chã trong show đã chính thức được làm rõ. Hóa ra “em gái quốc dân” bật khóc nức nở do quá xúc động trước phần thi của 1 thí sinh nhỏ tuổi chứ không hề có chuyện cô rơi lệ vì chuyện gia đình.

Ngoài ra, khi chứng kiến thí sinh nhỏ tuổi phải chịu vô vàn áp lực trên sân khấu, Moon Geun Young bỗng hoài niệm về những khó khăn, vất vả thời còn làm diễn viên nhí. Điều này càng khiến cho nữ diễn viên đình đám không kìm nén được nước mắt mà bộc phát cảm xúc mạnh mẽ ngay trên sóng truyền hình.

“Em gái quốc dân” bộc bạch: “Bản thân tôi cũng đã sống dưới sự soi xét của công chúng từ khi còn nhỏ. Vậy nên, tôi trộm nghĩ các bạn nhỏ khi đứng trên sân khấu sẽ phải cảm thấy run rẩy, sợ hãi đến mức nào. Tôi tự hỏi tại sao ở độ tuổi còn nhỏ mà các em lại có thể thấu cảm về nỗi cô đơn sâu sắc đến thế, tại sao lại có thể hiểu về những cảm xúc này sớm như vậy? Tôi thật sự rất muốn ôm chặt lấy các em ấy”.

Hóa ra Moon Geun Young không kìm nén được nước mắt vì cảm thấy xúc động trước phần biểu diễn của 1 thí sinh nhí. Nói tóm lại, không hề có chuyện Moon Geun Young rạn nứt hôn nhân nên mới bật khóc nức nở trên sóng truyền hình. Ảnh: X

Còn nhớ hồi cuối tháng 7, nữ diễn viên họ Moon bất ngờ xác nhận đã bí mật kết hôn. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ kim chi, “em gái quốc dân” gần đây đã bí mật tổ chức hôn lễ nhỏ với nam diễn viên Jung Pyung sau 1 thời gian dài hẹn hò. Mối quan hệ của cả 2 bắt đầu trên cương vị đồng nghiệp, sau đó phát triển thành tình nhân và cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chuyện tình của cặp đôi được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trong suốt thời gian yêu nhau, Moon Geun Young và Jung Pyung âm thầm ủng hộ sự nghiệp của đối phương, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước công chúng hay bạn bè. Nhiều người bạn thân thiết cũng hoàn toàn không hay biết nữ diễn viên và Jung Pyung đang yêu hay thậm chí chuẩn bị cho 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Hôn lễ của cả 2 được tổ chức kín đáo. Thay vì làm đám cưới hoành tráng với đông đảo khách mời, Moon Geun Young và Jung Pyung chỉ tổ chức bữa tiệc ấm cúng cùng 2 bên gia đình để đánh dấu ngày trọng đại. Cặp đôi không gửi thiệp cưới rộng rãi hay thông báo trước với đồng nghiệp và bạn bè.

Ngay trong ngày 29/7, Moon Geun Young cũng đã trực tiếp xác nhận thông tin do truyền thông Hàn đăng tải, đồng thời chia sẻ cảm xúc hạnh phúc thông qua 1 bức thư viết tay. Trong thư, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho mình suốt nhiều năm qua, đồng thời mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và chúc phúc cho chặng đường mới của cô.

Moon Geun Young gây ngỡ ngàng khi xác nhận đã bí mật kết hôn, tổ chức đám cưới với nam diễn viên Jung Pyung. Ảnh: Nate

Khoảnh khắc chung khung hình hiếm hoi của Moon Geun Young và chồng đã được chia sẻ rầm rộ ngay trong ngày 29/7. Ảnh: X

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt vào năm 2007 và được biết đến là gương mặt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài công việc biểu diễn, Jung Pyung còn từng tham gia nhóm sáng tác Bachi do Moon Geun Young dẫn dắt. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả 2 nghệ sĩ có thêm cơ hội gắn kết.

Trong khi đó, Moon Geun Young sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Moon Geun Young nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate