Vẻ ngoài của Moon Geun Young sau 2 tuần tuyên bố kết hôn

“Nhất cử nhất động” từ Moon Geun Young và ông xã trong suốt thời gian qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Cách đây 2 tuần, “em gái quốc dân” Moon Geun Young khiến dư luận châu Á dậy sóng khi bất ngờ xác nhận đã bí mật kết hôn với nam diễn viên Jung Pyung hơn cô tận 7 tuổi. Tới sáng 12/8, tờ Osen cho hay, nữ minh tinh họ Moon vừa chính thức lộ diện lần đầu tiên sau khi thông báo hỷ sự.

Theo nguồn tin, “em gái quốc dân” vừa tham gia buổi ghi hình đầu tiên cho chương trình The Ballad of Us mùa 2 cùng với nhiều đàn anh, đàn chị nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Trong bức hình lưu niệm chụp cùng dàn sao của show, Moon Geun Young đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn hẳn so với thời gian trước đó. Trước ống kính, cô gây ấn tượng mạnh với visual thăng hạng vùn vụt cùng thần sắc rạng rỡ và những đường nét ngũ quan thanh tú hậu giảm cân. Gương mặt nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 bỗng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn gấp nhiều lần sau màn lột xác ngoạn mục. Nụ cười tươi tắn, rạng ngời, đầy sức sống càng góp phần giúp cho diện mạo của Moon Geun Young thêm phần thu hút và trẻ trung.

Công chúng ngạc nhiên khi Moon Geun Young chỉ mất thời gian ngắn để giảm cân thành công và lấy lại diện mạo trẻ trung, cuốn hút như trước kia. Hình ảnh hiện tại của cô (ảnh trái) so với thời điểm trước đó không lâu quả là khác xa nhau “1 trời 1 vực”. Ảnh: Naver

Được biết, chương trình The Ballad of Us mùa 2 dự kiến phát sóng tập đầu tiên trên kênh SBS vào tháng 10 năm nay. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho việc ghi hình đang được diễn ra khẩn trương, gấp rút. Theo Osen, số lượng thí sinh đăng ký tham gia mùa này đã tăng vọt gần gấp 3 lần so với năm ngoái, qua đó minh chứng cho sức hút khủng khiếp của show này.

Thông tin Moon Geun Young tham gia The Ballad of Us mùa 2 với tư cách giám khảo, ban bình luận đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn từ công chúng. Nữ diễn viên từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm lớn đối với âm nhạc nói chung và Kpop nói riêng, đồng thời rất nhiều lần công khai ủng hộ các thí sinh đến từ nhiều show sống còn khác nhau. Sự hiểu biết phong phú của Moon Geun Young trong lĩnh vực âm nhạc được kỳ vọng sẽ giúp ích nhiều cho cô trong màn lấn sân trên show tuyển chọn tài năng sắp tới. Thông qua chương trình, “em gái quốc dân” cũng hứa hẹn sẽ mang đến những khía cạnh, màu sắc mới mẻ trong con người mình.

Moon Geun Young mới đây vừa được chọn vào thành phần ban giám khảo cho show The Ballad of Us mùa 2. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi cuối tháng 7, nữ diễn viên họ Moon bất ngờ xác nhận đã bí mật kết hôn. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ kim chi, “em gái quốc dân” gần đây đã bí mật tổ chức hôn lễ nhỏ với nam diễn viên Jung Pyung sau 1 thời gian dài hẹn hò. Mối quan hệ của cả 2 bắt đầu trên cương vị đồng nghiệp, sau đó phát triển thành tình nhân và cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chuyện tình của cặp đôi được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trong suốt thời gian yêu nhau, Moon Geun Young và Jung Pyung âm thầm ủng hộ sự nghiệp của đối phương, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước công chúng hay bạn bè. Nhiều người bạn thân thiết cũng hoàn toàn không hay biết nữ diễn viên và Jung Pyung đang yêu hay thậm chí chuẩn bị cho 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Hôn lễ của cả 2 được tổ chức kín đáo. Thay vì làm đám cưới hoành tráng với đông đảo khách mời, Moon Geun Young và Jung Pyung chỉ tổ chức bữa tiệc ấm cúng cùng 2 bên gia đình để đánh dấu ngày trọng đại. Cặp đôi không gửi thiệp cưới rộng rãi hay thông báo trước với đồng nghiệp và bạn bè.

Ngay trong ngày 29/7, Moon Geun Young cũng đã trực tiếp xác nhận thông tin do truyền thông Hàn đăng tải, đồng thời chia sẻ cảm xúc hạnh phúc thông qua 1 bức thư viết tay. Trong thư, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho mình suốt nhiều năm qua, đồng thời mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và chúc phúc cho chặng đường mới của cô.

Moon Geun Young gây ngỡ ngàng khi xác nhận đã bí mật kết hôn, tổ chức đám cưới với nam diễn viên Jung Pyung. Ảnh: Nate

Khoảnh khắc chung khung hình hiếm hoi của Moon Geun Young và chồng đã được chia sẻ rầm rộ ngay trong ngày 29/7. Ảnh: X

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt vào năm 2007 và được biết đến là gương mặt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài công việc biểu diễn, Jung Pyung còn từng tham gia nhóm sáng tác Bachi do Moon Geun Young dẫn dắt. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả 2 nghệ sĩ có thêm cơ hội gắn kết.

Trong khi đó, Moon Geun Young sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Moon Geun Young nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Ông xã của Moon Geun Young cũng gặt hái được không ít thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Naver

Nguồn: Osen