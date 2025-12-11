Những năm qua, dân tình không khỏi dậy sóng với hiện tượng "lời nguyền Prada" khi hàng loạt sao châu Á làm đại sứ cho thương hiệu này dính vào những bê bối đời tư nghiêm trọng. Chỉ trong năm 2025, Prada đã điêu đứng với màn ngã ngựa của Kim Soo Hyun, 2 người đại diện Nagano Mei và Sakaguchi Kentaro ngoại tình với nhau.

Theo tờ KoreaBoo, ngoài thương hiệu Prada, ở showbiz châu Á còn tồn tại lời nguyền rùng mình không kém liên quan đến show truyền hình 2 Ngày 1 Đêm. Đa số các nghệ sĩ tham gia chương trình này đều vướng bê bối chấn động, có người thậm chí đi tù và bị loại bỏ khỏi ngành giải trí.

Nhiều nghệ sĩ tham gia 2 Ngày 1 Đêm dính phốt căng, khiến netizen không khỏi rùng mình, phải chăng show truyền hình này chính là "lời nguyền"?

Vừa qua, show 2 Ngày 1 Đêm đêm lao đao khi danh hài Jo Se Ho bị tố cáo có liên hệ với tội phạm có tổ chức. Nghi vấn nổ ra sau khi 1 tài khoản ẩn danh tố nam diễn viên này thường xuất hiện, lại còn thân thiết chụp ảnh, trò chuyện tại cơ sở kinh doanh do thành viên băng nhóm họ Choi điều hành. Choi là kẻ có dính líu đến hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền.

Trước cáo buộc ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, Jo Se Ho đã phủ nhận có liên quan đến các hoạt động phạm pháp và cho biết Choi chỉ là người quen. Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn tẩy chay, yêu cầu Jo Se Ho rời 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block vì lo ngại những ảnh hưởng xấu đến show.

Trên tờ Osen, đại diện show 2 Ngày 1 Đêm cho biết họ đang theo dõi sát sao diễn biến vụ ồn ào đời tư của Jo Se Ho để có biện pháp xử lý kịp thời. Trước đó, Jo Se Ho đã hoàn thành 2 buổi ghi hình diễn ra vào ngày 5-6/12.

Jo Se Ho bị nghi vấn có mối quan hệ với xã hội đen

Diễn viên hài Park Na Rae - người từng tham gia show 2 Ngày 1 Đêm với vai trò khách mời trong các tập 110,112, 165 và 167 - cũng dính scandal cùng thời điểm với Jo Se Ho. Cô bị 2 quản lý cũ kiện bồi thường 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng) vì hành vi bóc lột, xúc phạm, lạm dụng quyền lực biến họ thành người giúp việc trong hơn 1 năm làm việc chung. Ngoài ra, Dispatch còn nhập cuộc điều tra Park Na Rae nhiều lần thực hiện thủ thuật y tế trái phép ở nhà của 1 người "dì" không có thẩm quyền thực hiện. Giữa biển tranh cãi, Park Na Rae đã tuyên bố tạm dừng hoạt động vào ngày 8/12.

Park Na Rae đang là tâm điểm tranh cãi

Đáng chú ý, Jo Se Ho và Park Na Rae không phải là những ngôi sao từng tham gia show 2 Ngày 1 Đêm duy nhất vướng lùm xùm ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân, gây sóng gió cho chương trình. Trước họ, có 6 ngôi sao bê bối từng bị 2 Ngày 1 Đêm cắt sóng, loại bỏ khỏi show.

Trong quá khứ, Jung Joon Young không chỉ "bay màu" khỏi 2 Ngày 1 Đêm mà còn "bay màu" khỏi showbiz Hàn Quốc và ngồi tù. Jung Joon Young là 1 trong những nhân vật cộm cán trong bê bối này, có nhiều hành động sai trái với phụ nữ trong vụ án liên quan tới hộp đêm Burning Sun tính từ năm 2016. Không chỉ vậy, y còn quay lén, phát tán video bất hợp pháp.

Tháng 5/2020, Jung bị kết án 5 năm tù giam với tội danh tấn công tình dục cá nhân không có khả năng chống cự, hiếp dâm tập thể, phát tán video nhạy cảm bất hợp pháp. Tháng 3/2024, Joon Young được thả tự do. Vì dính bê bối nghiêm trọng, Jung Joon Young không thể trở lại showbiz. Tên của cựu nghệ sĩ bị đưa vào danh sách cấm hoạt động của nhiều công ty, nhà đài.

Trong quá trình điều tra điện thoại của Jung Joon Young, cơ quan cảnh sát còn phát hiện cuộc trò chuyện cho thấy Cha Tae Hyun và Kim Joon Ho tham gia cá độ golf. Ngay lập tức, Cha Tae Hyun và Kim Joon Ho đã công khai xin lỗi và tuyên bố rời khỏi chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng 2 Ngày 1 Đêm.

Jung Joon Young, Cha Tae Hyun và Kim Joon Ho người đi tù vì hàng loạt hành vi sai trái với phụ nữ, người bại lộ chuyện cá độ phi pháp



Vào năm 2010, MC Mong bị đuổi khỏi show 2 Ngày 1 Đêm sau khi bị phanh phui việc cố tình nhổ răng để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Sau đó, nam nghệ sĩ đã xin lỗi và chịu hình phạt nặng do cố tình trì hoãn nhập ngũ.

Năm 2011, Kang Ho Dong đã rời chương trình sau 4 năm đồng hành vì cáo buộc trốn thuế. Mặc dù sau đó được tuyên bố trắng án, anh cũng không còn xuất hiện trên chương trình 2 Ngày 1 Đêm thêm lần nào nữa.

Đến năm 2013, Lee Soo Geun bị buộc tội đánh bạc bất hợp pháp, dẫn đến việc anh phải rời khỏi chương trình vào ngày 24/11 cùng năm. Trong tập cuối cùng được lên hình của mình, Lee Soo Geun nghẹn ngào nói: "Trái tim tôi sẽ mãi mãi thuộc về 2 Ngày 1 Đêm".

MC Mong, Kang Ho Dong, Lee Soo Geun lần lượt dính phốt

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng việc các ngôi sao 2 Ngày 1 Đêm lần lượt dính bê bối là sự trùng hợp, và lời nguyền liên quan đến show truyền hình này cũng chỉ là lời đùa vui của cư dân mạng sau khi nhìn thấy chuỗi drama dày đặc của các nghệ sĩ tham gia. Cần biết rằng việc các nghệ sĩ dính scandal đều xuất phát từ những hành động sai trái do cá nhân họ gây ra, chứ không liên quan gì đến chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Nguồn: KoreaBoo



