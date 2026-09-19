Showbiz đón "song hỷ lâm môn": 2 nam ca sĩ bất ngờ cùng thông báo lấy vợ, danh tính cô dâu gây ngỡ ngàng

2 nam nghệ sĩ này người làm đám cưới ở biển, người làm đám cưới ở sa mạc.

Tờ Sohu đưa tin, showbiz Hoa ngữ vừa bất ngờ đón tin vui liên tiếp khi hai mỹ nam đình đám Hứa Tung và Bành Cử Cương cùng gây chú ý với thông tin kết hôn vào ngày 17/9. Đáng nói, danh tính hai cô dâu đứng sau những hỷ sự này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng. Ở Cbiz, Hứa Tung và Bành Cử Cương rất kín tiếng đời tư. Chính vì vậy, thông tin 2 ca sĩ đồng loạt "chốt đơn" khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng và tò mò về danh tính nửa kia của họ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hứa Tung đã bí mật tổ chức đám cưới với nữ MC Phùng Hi tại một bãi biển ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Hôn lễ của họ diễn ra kín đáo đến mức không để một bức ảnh lọt ra ngoài. Hứa Tung và Phùng Hi quen nhau sau khi cùng tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Khi đó, Phùng Hi chia sẻ rằng cô hâm mộ Hứa Tung từ thời tiểu học, lên đến đại học vẫn luôn nghe nhạc và là fan cứng của đàn anh. Đến năm 2022, paparazzi chụp được ảnh Hứa Tung nắm tay Phùng Hi hẹn hò trên phố.

Hứa Tung sinh năm 1986, là nam ca sĩ sở hữu giọng hát trầm ấm hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Anh còn được xem là trường hợp hiếm của Cbiz khi vạn năm không tham gia show giải trí, không quảng bá rầm rộ nhưng album lúc ra mắt, vé concert khi mở bán vẫn "cháy hàng" liên tục. Trong khi đó, Phùng Hi sinh năm 2000, là nữ MC trẻ làm việc tại đài truyền hình Hồ Nam. Mới đây, cô còn tham gia đóng vai phụ trong phim điện ảnh Đội Bóng Đá Nữ Kungfu của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Hứa Tung bí mật tổ chức đám cưới với Phùng Hi tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Cùng với Hứa Tung, nam ca sĩ Bạch Cử Cương cũng thông báo đã làm chồng người ta. Cô dâu của anh không làm việc trong ngành giải trí, nhưng sở hữu nhan sắc thanh tú xinh đẹp. Họ đã tổ chức đám cưới linh đình tại sa mạc Đôn Hoàng ở Cam Túc (Trung Quốc). Trong ngày trọng đại, Bạch Cử Cương xúc động dành những lời có cánh cho vợ: "Thật may mắn biết bao khi trong cuộc đời này, tôi có thể cưới được một cô gái vừa dũng cảm, tự do, lãng mạn lại tràn đầy sức mạnh như em".

Theo Bạch Cử Cương, anh và vợ hẹn hò vào năm 2019. Họ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2022 và đã có với nhau 1 cô con gái. Suốt 4 năm qua, Bạch Cử Cương luôn giữ vợ con tránh xa sự chú ý của công chúng, gần như không chia sẻ về cuộc sống gia đình. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 17/9 cũng là lần đầu tiên bà xã của nam ca sĩ công khai lộ diện.

Bạch Cử Cương sinh năm 1993, từng giành ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Super Boy năm 2013. Anh có các bài hát nổi bật như Bất Diệt, Thiếu Niên Bạch, Dã Thảo, Tôi Phải Chạy Về Phía Bạn Với Toàn Sức Lực....

Đám cưới của Bạch Cử Cương và bà xã được tổ chức ở sa mạc vào ngày 17/9. Ảnh: Sohu.

Cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2022. Ảnh: Weibo.

Sau 4 năm chung sống, họ đã có với nhau 1 con gái. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Weibo