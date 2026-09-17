Mỹ nhân gen Z viral khắp Việt Nam cả tháng qua bị bóc trần nhan sắc thật

Visual của "cô nàng công sở" hot nhất showbiz này bại lộ qua camera thường.

Tôn Thiên (sinh năm 1997) là cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội Việt Nam cả tháng qua sau khi bộ phim ngôn tình chốn công sở Đầu Xuân Tươi Sáng gây sốt. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Thượng Chi Đào. Tôn Thiên gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, giúp nhân vật trở nên gần gũi và chân thực hơn. Đặc biệt, màn kết hợp giữa cô và "tổng tài mỏ hỗn" Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng trở thành điểm sáng của bộ phim. Từ những tương tác đời thường đến các phân cảnh tình cảm, cả hai tạo nên "phản ứng hóa học" ngọt ngào, khiến khán giả liên tục thích thú và bàn luận trên mạng xã hội.

Nhờ sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng, nhan sắc hao hao "mợ chảnh xứ Hàn" Jeon Ji Hyun và tỷ lệ cơ thể cực phẩm với đôi chân chiếm hơn 65% chiều cao 1,72 m, tên tuổi Tôn Thiên được hâm nóng mạnh mẽ, đưa nữ diễn viên 29 tuổi trở thành một trong những gương mặt được khán giả Việt đặc biệt quan tâm thời gian gần đây. Tuy nhiên, vào ngày 17/9, hình ảnh cam thường không qua chỉnh sửa của Tôn Thiên bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong bức ảnh đang lan truyền, nữ diễn viên ăn mặc xuề xòa, làn da đen nhẻm, đôi chân kém nuột nà với bắp chân khá to.

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng do Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính tạo nên cơn sốt từ Trung Quốc đến Việt Nam, thậm chí châu Mỹ. Ảnh: Sina.

Nhan sắc cam thường đen nhẻm, đôi chân kém nuột nà của Tôn Thiên gây sốc nặng cho nhiều người. Ảnh: Xiaohongshu.

Nhiều cư dân mạng nhận xét nhan sắc thật qua cam thường do "team qua đường" vô tình bắt được của Tôn Thiên có phần khác biệt so với những bức ảnh lung linh thường thấy trên MXH. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng sự khác biệt giữa ảnh mạng và ảnh không qua chỉnh sửa là điều khá bình thường, nhất là trong các góc chụp ngẫu nhiên và nghệ sĩ không chăm chút hình ảnh, make-up kỹ lưỡng và ăn mặc chỉn chu. Chưa kể, hiện không rõ tấm ảnh cam thường "kém xinh" của Tôn Thiên chụp vào thời điểm nào. Bởi thời gian qua, Tôn Thiên luôn xuất hiện với vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thon gọn được triệu người ao ước.



Sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài chiếm gần 65% tổng chiều cao cơ thể, Tôn Thiên từ lâu đã được công chúng và truyền thông ưu ái gọi là “mỹ nhân chân dài”. Ảnh: Sohu.

Tôn Thiên sinh năm 1997, còn được gọi là "tiểu Jeon Ji Hyun" của Trung Quốc vì có nhiều nét giống đàn chị. Truyền thông Trung Quốc đánh giá nữ diễn viên đang có bước phát triển vững chắc trong sự nghiệp, hứa hẹn là cái tên đe dọa Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn... Cô từng tham gia các phim như Mau Đưa Anh Tôi Đi, Tôi Ở Tương Lai Đợi Cậu, Gió Thổi Bán Hạ, Vườn sao băng 2018 (vai Hà Nguyên Tư, tình địch của nữ chính Sam Thái), Manh Y Điềm Thê...

Về đời tư, Tôn Thiên từng có mối quan hệ "phim giả tình thật" với nam diễn viên Trần Tĩnh Khả sau khi hợp tác trong tác phẩm Pháo Hoa Nhân Gian (2023). Đến tháng 6/2025, Trần Tĩnh Khả được phát hiện đã thẳng tay bỏ follow Tôn Thiên trên Instagram. Đây được cho là dấu hiệu tan vỡ của cặp sao này sau gần 2 năm yêu.

Chuyện tình của Đào Xu Na và Trương Tiểu Ngạn do Tôn Thiên và Trương Tĩnh Khả thể hiện trong Pháo Hoa Nhân Gian, từng gây sốt MXH 1 thời. Đáng tiếc, ngoài đời, cuộc tình của họ không kéo dài lâu. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina