Lê Xuân Tiền không thể che giấu tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc?

Những tương tác của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong tập mới Running Man Việt khiến khán giả bàn tán.

Tối 18/9, Running Man Việt Nam lên sóng với dàn khách mời gồm Lê Xuân Tiền, Hari Won và Jung Ilwoo. Tập này mang chủ đề "Tôi là Ngôi Sao", đưa các nghệ sĩ đến với loạt thử thách liên quan đến diễn xuất để tìm ra người xuất sắc nhất và giành tấm vé tốt nghiệp. Bên cạnh những màn tương tác hài hước của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành, sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Đáng chú ý, nam diễn viên liên tục có những hành động đặc biệt dành cho Ninh Dương Lan Ngọc giữa lúc cả hai đang vướng nghi vấn yêu đương.

Ngay ở phần chào đầu, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Nhã Linh - nhân vật cô từng đảm nhận trong Cua Lại Vợ Bầu. Nữ diễn viên tái hiện phân cảnh quen thuộc cùng Trấn Thành (vai Thoại) và Anh Tú Atus (vai Khánh). Tuy nhiên, màn kịch nhanh chóng được đẩy sang hướng "dở khóc dở cười" khi Quân A.P bất ngờ xuất hiện và tìm cách lôi kéo Lan Ngọc về phía mình. Đúng lúc này, Lê Xuân Tiền xuất hiện và thẳng thừng "chặn đường" Quân A.P: "Dừng lại, anh lấy tư cách gì tặng hoa cho Ms.Q. Em phải theo anh về Huế". Hóa ra, nam diễn viên đang nhập vai Jack Lê - nhân vật anh từng đóng trong series Gái Già Lắm Chiêu, còn Lan Ngọc trở lại với hình tượng Ms.Q.

Màn "tranh giành" Lan Ngọc ngay trên sân khấu khiến phần chào đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt, với những khán giả vốn đang chú ý đến mối quan hệ giữa Xuân Tiền và Lan Ngọc, khoảnh khắc này càng khiến dân tình thích thú. Không ít người còn hài hước cho rằng nam diễn viên đã tranh thủ cơ hội để "đánh dấu chủ quyền" với Lan Ngọc.

Clip: Lê Xuân Tiền xuất hiện để tranh giành Ninh Dương Lan Ngọc

Chưa dừng lại ở màn diễn xuất, trong thử thách đầu tiên, Lê Xuân Tiền tiếp tục bị khán giả phát hiện nhiều lần hướng ánh mắt về phía Lan Ngọc. Cả hai cũng không ngại đứng cạnh nhau, thoải mái tương tác và tạo nên những khoảnh khắc khá tự nhiên trên sóng truyền hình. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Lan Ngọc bị dàn cast đồng loạt "tấn công" và dìm xuống bể nước. Giữa lúc nữ diễn viên đang loay hoay, Lê Xuân Tiền vội vàng đến "giải cứu". Nam diễn viên không chỉ bế Lan Ngọc ra khỏi bể mà còn nhẹ nhàng hỏi: "Ngọc, đau không vậy?".

Loạt khoảnh khắc liên tiếp khiến tương tác giữa Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những điểm được chú ý nhất tập phát sóng. Nhiều người còn cho rằng khi tham gia chung show thực tế, Lê Xuân Tiền đã không thể nào giấu tình cảm, sự yêu chiều dành cho Lan Ngọc.

Clip: Lê Xuân Tiền ngọt ngào "cứu" Lan Ngọc, ánh mắt không thể che giấu tình cảm

Mặc dù ở 2 đội khác nhau, Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc chọn vị trí đứng gần nhau khi chơi game

Lan Ngọc cũng có những tương tác riêng với Lê Xuân Tiền

Lê Xuân Tiền nhẹ nhàng bế Lan Ngọc ra khỏi xô nước khi thấy cô bị "dìm"

Sự ngọt ngào Lê Xuân Tiền đối với Lan Ngọc khó có thể che giấu

Mối quan hệ giữa Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc đã được "đẩy thuyền" sau khi đóng cặp trong Gái Già Lắm Chiêu. Cả hai được khen đẹp đôi, mỗi lần xuất hiện chung là bùng nổ visual. Thời gian gần đây, Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc liên tục lọt vào "tầm ngắm" của các thám tử mạng khi xuất hiện cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường lẫn công việc. Từ những màn tương tác tự nhiên, ánh mắt dành cho đối phương đến cách cả hai thoải mái đứng cạnh và chăm sóc nhau, cặp đôi nhiều lần khiến dân tình đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại.

Đặc biệt, mỗi khi cùng xuất hiện, Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc thường tạo ra những khoảnh khắc thân thiết khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Chính vì vậy, những động thái mới của cả hai nhanh chóng được cư dân mạng "soi" kỹ.

Gần đây, Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc được "đẩy thuyền" nhiệt tình

Khi được hỏi về chuyện được đẩy thuyền với Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền tâm sự với chúng tôi: "Jack và Ms.Q là cái bóng rất lớn với tôi. Khi tôi đóng cặp với Thiên Ân, Ngọc Trinh thì ở buổi phỏng vấn nào, mọi người cũng đặt ra sự so sánh với lúc tôi đóng với Ninh Dương Lan Ngọc. Với Tiền, bạn diễn cặp nào cũng giỏi, nhưng để mà nói, Jack và Ms.Q đã đi cùng nhau 3 phim điện ảnh, tạo ra thành công rất lớn, và sự đón nhận cao thì khi so sánh cũng sẽ được đặt ở vị trí cao hơn. Tôi cũng không biết sau này mình có vai diễn nào thay thế cho cái bóng này không.

Ở Tiền và Ngọc đã quá thân với nhau, nên mỗi khi đi sự kiện sẽ thấy cái cách chào hỏi của cả hai không phải là kiểu hào hứng quá mức nữa. Còn mối quan hệ quá hiểu nhau, ăn gì thích gì đều biết khi gặp nhau chỉ cần gật đầu chào là đủ rồi. Đó cũng là lý do Tiền và Ngọc xuất hiện ở sự kiện nào mà không chào hỏi nồng nhiệt thì lại có luồng dư luận nghi hai người này cạch mặt nhau, hay giận hờn gì đó. Nhưng không, chỉ là tụi Tiền đã ở mức tình bạn rất đẹp đến mức sự gặp gỡ nhau ở đâu đó mang tới cảm giác bình thường. Đến thời điểm hiện tại, Tiền, Ngọc và hội bạn của Gái Già Lắm Chiêu liên tục đi ăn với nhau. Nên mong tất cả mọi người đừng hiểu nhầm".

Cư dân mạng liên tục phát hiện những chi tiết đặc biệt về mối quan hệ hiện tại của cả hai

Ảnh: Running Man Việt, FBNV