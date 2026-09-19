Con gái Bảo Anh 3 tuổi xinh như thiên thần, làm trợ lý cho mẹ được dân tình khen hết lời

Bé Misumi - con gái ca sĩ Bảo Anh tỏ ra rất "được việc" khi giúp đỡ mẹ chuẩn bị phục trang trước khi đi biểu diễn.

Sau khi công khai có con gái đầu lòng Misumi, Bảo Anh thường xuyên đăng hình ảnh, video ghi lại hành trình lớn lên của con gái. Lên 3 tuổi, cô bé Misumi xinh xắn như thiên thần, ngày càng đáng yêu và nhanh nhẹn.

Mới đây, Bảo Anh khiến nhiều người thích thú khi đăng tải đoạn video con gái tự tay chuẩn bị trang phục cho mẹ trước giờ diễn. Nữ ca sĩ khéo léo động viên con: "Giờ mẹ khỏe quá có đứa con gái nó chuẩn bị cho từ A-Z. Giờ mẹ không có việc gì để làm chỉ ngồi bấm điện thoại thôi". Trong khi đó, bà ngoại của bé Misumi tiết lộ thêm bé Misumi đã giúp đỡ mẹ xếp đồ vào vali.

Con gái Bảo Anh chuẩn bị đồ diễn cho mẹ.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều người dùng khen ngợi cô bé Misumi đáng yêu, ngoan ngoãn, biết yêu thương và giúp đỡ mẹ.

"Trợ lí thất nghiệp hết với Mi rồi", một người dùng bình luận.

"Cưng xỉu! Tại biết Mẹ đi diễn về sẽ có quà cho Misumi đó", một người khác viết.

Trong một đoạn clip khác được bà Tuyết Hồng - mẹ của nữ ca sĩ Bảo Anh đăng tải, bé Misumi ngoan ngoãn khoanh tay: "Xin phép bà cho con đi với mẹ".

Bé Misumi ngoan ngoãn xin phép bà ngoại cho đi chơi với mẹ.

Bà cũng chia sẻ thêm: "Đến cái tuổi mà không có gì để khoe, khoe cháu thôi". Khoảnh khắc bé Misumi đáng yêu, ngoan ngoãn ngay lập tức đón tim dân mạng.

Con gái đầu lòng của Bảo Anh có tên thật là Nguyễn Bảo Thiên Di, tên ở nhà là Misumi, sinh khoảng tháng 3/2023. Sau thời gian giữ kín hình ảnh và thông tin về con, nữ ca sĩ dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của bé với người hâm mộ.

Con gái 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu của Bảo Anh.

Misumi được nhận xét ngày càng đáng yêu, lanh lợi và có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Khi mới hơn 2 tuổi, bé đã có thể hát và thể hiện các bài hát một cách tự nhiên, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Ngay từ tên gọi, Bảo Anh đã gửi gắm mong muốn về cách con trưởng thành. Theo nữ ca sĩ, “Bảo” mang ý nghĩa là báu vật, còn “Thiên Di” gợi đến sự tự do. Cô mong con gái dù luôn được gia đình yêu thương, che chở vẫn có thể sống tự do, là chính mình và tự lựa chọn con đường riêng trong tương lai.

Bảo Anh không muốn áp đặt hay định sẵn nghề nghiệp cho con mà ưu tiên để bé tự nhận thức, khám phá sở thích và đưa ra quyết định khi đủ trưởng thành.

Ca sĩ Bảo Anh đặc biệt chú trọng việc xây dựng sự tự tin cho Misumi.

Nữ ca sĩ cũng đặc biệt chú trọng việc xây dựng sự tự tin cho Misumi. Cô tin rằng sự tự tin sẽ giúp con có bản lĩnh, biết thể hiện bản thân và vững vàng hơn khi bước ra xã hội.

Bên cạnh đó, Bảo Anh tạo điều kiện để con tiếp xúc với sách vở và tri thức từ sớm. Misumi có không gian đọc sách tại nhà và được khuyến khích khám phá thế giới thông qua những hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Khi con tròn một tuổi, Bảo Anh quyết định cho Misumi đi mẫu giáo để bé sớm làm quen với môi trường bên ngoài và có thêm cơ hội giao tiếp với bạn bè. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong giai đoạn đầu đến lớp.

Với Bảo Anh, nuôi con không phải là đặt ra một khuôn mẫu để bé phải đi theo, mà là trao cho con đủ tình yêu thương, sự tự tin và không gian để lớn lên theo cách của riêng mình.











