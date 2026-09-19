Sự kiện hot nhất showbiz hôm nay: Seohyun (SNSD) hóa nữ thần, nam thần BAD "hẩy ngực" chiếm trọn spotlight

Vào chiều ngày 19/9, lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Asiad Busan, Hàn Quốc. Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn idol đình đám như ATEEZ, CORTIS, RIIZE, TREASURE, ILLIT, Lim Young Woong, Choi Yena, NMIXX, ALLDAY PROJECT... cùng 2 host là Jun Hyun Moo và Seohyun (SNSD), thu hút sự chú ý lớn từ công chúng cũng như truyền thông.
Sau nhiều năm liên tiếp đảm nhận vai trò host, Seohyun đã trở thành nữ thần của lễ trao giải. Không phụ sự mong đợi của khán giả, em út SNSD xuất hiện với diện mạo xinh đẹp yêu kiều, diện chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh tôn lên thân hình thon gọn hút mắt, phong thái thanh lịch mà ngọt ngào. Dàn idol thế hệ mới "trăm hoa đua nở" trên thảm xanh The Fact Music Awards, song spotlight trọn vẹn đã thuộc về nam thần Choi San cùng nhóm nhạc ATEEZ. Chủ nhân bản hit BAD làm mưa làm gió thời gian qua lên đồ cá tính, cùng khỏe vẻ điển trai cuốn hút và pose dáng "hẩy ngực" viral, khiến fan có mặt tại lễ trao giải cũng như xem online phát sốt.