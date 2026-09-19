Sự kiện hot nhất showbiz hôm nay: Seohyun (SNSD) hóa nữ thần, nam thần BAD "hẩy ngực" chiếm trọn spotlight

Thảm đỏ The Fact Music Awards 2026 nóng hơn bao giờ hết vì quy tụ dàn sao đình đám gồm Seohyun (SNSD), ATEEZ, CORTIS, RIIZE, TREASURE, ILLIT, Lim Young Woong, Choi Yena, NMIXX, ALLDAY PROJECT...

Vào chiều ngày 19/9, lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Asiad Busan, Hàn Quốc. Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn idol đình đám như ATEEZ, CORTIS, RIIZE, TREASURE, ILLIT, Lim Young Woong, Choi Yena, NMIXX, ALLDAY PROJECT... cùng 2 host là Jun Hyun Moo và Seohyun (SNSD), thu hút sự chú ý lớn từ công chúng cũng như truyền thông.

Sau nhiều năm liên tiếp đảm nhận vai trò host, Seohyun đã trở thành nữ thần của lễ trao giải. Không phụ sự mong đợi của khán giả, em út SNSD xuất hiện với diện mạo xinh đẹp yêu kiều, diện chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh tôn lên thân hình thon gọn hút mắt, phong thái thanh lịch mà ngọt ngào. Dàn idol thế hệ mới "trăm hoa đua nở" trên thảm xanh The Fact Music Awards, song spotlight trọn vẹn đã thuộc về nam thần Choi San cùng nhóm nhạc ATEEZ. Chủ nhân bản hit BAD làm mưa làm gió thời gian qua lên đồ cá tính, cùng khỏe vẻ điển trai cuốn hút và pose dáng "hẩy ngực" viral, khiến fan có mặt tại lễ trao giải cũng như xem online phát sốt.

Seohyun (SNSD) cùng Jun Hyun Moo là gương mặt host quen thuộc của The Fact Music Awards nhiều năm qua. Ảnh: The Fact

Lần nào xuất hiện tại lễ trao giải, Seohyun cũng xinh đẹp tựa nữ thần. Ảnh: The Fact

Em út SNSD diện váy xanh nhạt bồng bềnh tôn lên thân hình thon gọn hút mắt, phong thái thanh lịch mà ngọt ngào. Ảnh: Aju News

Seohyun xinh đẹp trong mọi góc độ. Ảnh: The Fact

Bộ đôi host tạo dáng "lầy lội" trên thảm xanh. Ảnh: The Fact

ATEEZ "làm mưa làm gió" mùa hè qua với bản hit BAD. Ảnh: Aju News

Dàn nam thần thực hiện vũ đạo "hẩy ngực" viral ngay trên thảm xanh. Ảnh: The Fact

Choi San chiếm trọn spotlight với vẻ điển trai nam tính. Ảnh: The Fact

Trong mùa hè qua, Choi San là nam idol hot nhất nhờ vũ đạo "hẩy ngực". Ảnh: The Fact

Anh đẹp nổi bật trong mọi khung hình. Ảnh: The Fact

Idol thế hệ mới CORTIS thể hiện tinh thần "phá vỡ khuôn mẫu", tạo dáng vui nhộn tại The Fact Music Awards. Ảnh: Aju News

Ảnh: The Fact

Nhóm nhạc mới của HYBE Labels mang đậm tinh thần "boy phố" và tuổi trẻ. Ảnh: The Fact

Nữ ca sĩ solo Choi Yena diện váy ôm khoe thân hình thanh mảnh. Ảnh: Aju News

Trong thời gian qua, ca khúc Catch Catch của cô cũng rất hot. Ảnh: The Fact

"Ông hoàng nhạc trot" kiêm ác mộng của mọi fandom idol - Lim Young Woong. Ảnh: Aju News

Nam ca sĩ sinh năm 1991 lên đồ thu đông ấm áp khá sớm. Ảnh: The Fact

Nam ca sĩ solo EVAN - hay còn được biết đến là cựu thành viên Lee Heeseung của ENHYPEN. Ảnh: Aju News

Nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ nổi tiếng ALLDAY PROJECT. Ảnh: Aju News

"Gà chiến" của SM Entertainment - RIIZE. Ảnh: Aju News

"Em trai BLACKPINK" TREASURE. Ảnh: Aju News

ILLIT xuất hiện với đội hình 4 thành viên, do Moka tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Ảnh: Aju News

NMIXX diện sắc đen cá tính. Ảnh: Aju News

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Nguồn: The Fact, Aju News