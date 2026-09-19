Sự hết thời của 1 nam chính phim Tết: Khổ đến độ bán đồ ăn lề đường, đi khắp nơi xin hát đám cưới tiệc thôi nôi

Nam diễn viên này trả giá đắt vì thái độ hành xử vô ơn.

Trần Sơn Thông sinh năm 1976, từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám như Cộng Sự, Bằng Chứng Thép, Thi Công Kỳ Án 2, Kẻ Đánh Thuê... Nam diễn viên từng có thời điểm phủ sóng dày đặc trên khung giờ vàng và được xem là một trong những gương mặt diễn viên nam được yêu thích của TVB. Năm 2023, Trần Sơn Thông chạm tay tới danh hiệu Thị đế TVB nhờ màn thể hiện xuất sắc trong series Toà Nhà Kim Tiêu 2. Chiến thắng này từng được kỳ vọng sẽ giúp sự nghiệp của nam diễn viên bước sang một giai đoạn mới.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, tình cảnh của Trần Sơn Thông lại khiến nhiều người bất ngờ. Nam diễn viên đã 2 năm không có phim mới, gần như vắng bóng khỏi màn ảnh TVB. Từ một cái tên từng xuất hiện liên tục trong các dự án giờ vàng, Trần Sơn Thông nay lại rơi vào cảnh sự nghiệp chững lại dù từng sở hữu danh hiệu Thị đế danh giá. Tết Nguyên đán vừa qua để cứu lấy sự nghiệp hết thời của mình, Trần Sơn Thông đã bán tháo nhiều tài sản có giá trị trong nhà để lấy tiền hùn vốn làm phim Tết mang tên Mẹ Muốn Tái Hôn với 2 đồng nghiệp Lâm Thịnh Bân, Lương Cạnh Huy. Tác phẩm do Trần Sơn Thông đóng chính và chỉ phát hành ở thị trường Malaysia này đã thu về 8 triệu HKD (26 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Trần Sơn Thông thất nghiệp, không được mời đóng phim 2 năm qua. Ảnh: Instagram.

Đến ngày 19/9, Trần Sơn Thông bất ngờ được "team qua đường" bắt gặp tại Huệ Châu, Trung Quốc. Lần này anh không đến đây để đóng phim hay tham gia một đêm nhạc quy mô lớn mà được trông thấy đứng bán đồ ăn vỉa hè. Theo các nguồn tin, Trần Sơn Thông đã nhận lời quảng cáo, thực hiện loạt công việc như quay chụp, livestream thưởng thức đồ ăn, ra mặt bán hàng, giao lưu với khách cho 1 tiệm ăn vặt bình dân để nhận thù lao 50.000 HKD (khoảng 165 triệu đồng).

Ngoài ra, Thị đế TVB còn đi hát đám cưới, hát thôi nôi tại các nhà ở Quảng Đông (Trung Quốc) hay Canada để kiếm thêm thu nhập. Đầu tháng 9, hình ảnh anh cầm micro nghiêm túc thử âm thanh, tập dượt hát tại 1 nhà hàng bình dân từng gây xôn xao trên MXH.

Nam diễn viên nhận job đứng bán hàng lề đường, quay chụp quảng bá đồ ăn cho cửa hàng bình dân để kiếm số tiền khoảng 165 triệu đồng. Ảnh: On.

Trần Sơn Thông đi hát tiệc cưới, thôi nôi ở các nhà hàng. Ảnh: Sohu.

Trên truyền thông, Trần Sơn Thông cũng thú nhận nếu tính từ dự án Liêm Chính Hành Động 2024, anh cũng đã gần 2 năm không có phim đóng. Nam diễn viên chia sẻ rằng anh rất nhớ cảm giác diễn xuất trên phim trường và hy vọng sẽ nhận được kịch bản mới. Dù vậy, không có bất kỳ nhà sản xuất nào ngó ngàng đến anh.

Do thất nghiệp trong showbiz dài hạn, Trần Sơn Thông phải dẹp bỏ sĩ diện để tìm những công việc khác như lái xe taxi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Theo tài tử Hong Kong (Trung Quốc), anh hiện tại không thể ngồi chờ thời bởi bản thân sắp bước sang tuổi 50, lại còn phải lo cho vợ và con trai. Trong đó, con trai Jaco của anh năm nay đã bắt đầu đi học tiểu học, chi phí sinh hoạt gia đình của tăng lên rất nhiều.

Lãnh hậu quả vì hành xử vô ơn, ảo tưởng sức mạnh

Theo tờ Sina, Trần Sơn Thông sụp đổ danh tiếng lần đầu tiên vào năm 2010 sau khi công khai phản bội vợ Dương Độ Bình để chạy theo "tiểu tam" Hà Siêu Vân - ái nữ trùm sòng bạc Macau. Anh thậm chí chi tiền bạc tỷ để lấy lòng tiểu thư hào môn và đăng ảnh tình tứ lên mạng. Đáng nói, Dương Độ Bình đã đồng hành với Trần Sơn Thông từ những ngày anh chưa có tên tuổi, đồng thời hỗ trợ chồng tìm kiếm cơ hội tại TVB. Vụ việc ruồng rẫy người tào khang để chạy theo nhân tình nhà giàu khiến Trần Sơn Thông bị chỉ trích "tham vàng bỏ ngãi", trai tồi.

Thế nhưng, giấc mộng làm rể hào môn của Trần Sơn Thông sớm tan vỡ. Anh không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận, đuổi cổ khỏi biệt thự nghìn tỷ vì tai tiếng bỏ vợ. Cái kết đắng này của Trần Sơn Thông từng khiến không ít người hả hê. Đến năm 2019, Trần Sơn Thông tái hôn với Apple - một người ngoài ngành giải trí. Cặp đôi sống kín tiếng, giúp nam diễn viên khép lại quãng thời gian đầy thị phi để hướng tới cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Trần Sơn Thông bỏ vợ (ảnh trái) để chạy theo tiểu thư hào môn Hà Siêu Vân. Cái kết là anh bị gia tộc trùm sòng bạc Macau đuổi cổ, vừa không có cửa làm rể nhà giàu, vừa mang tiếng xấu ngoại tình. Ảnh: On.

Sau scandal ngoại tình khiến danh tiếng lao dốc, Trần Sơn Thông từng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp và tìm đường trở lại TVB. Trong bối cảnh nhà đài thiếu diễn viên nam chủ lực, anh được trao cơ hội tái xuất và dần lấy lại vị trí. Ấy thế mà sau khi giành Thị đế năm 2023, Trần Sơn Thông lại bắt đầu có thái độ ngôi sao, thường xuyên yêu sách, văng tục và cư xử thô lỗ với đồng nghiệp cũng như truyền thông. Dù được TVB tích cực lăng xê, nam diễn viên vẫn chuyển hướng sang đại lục đóng phim, khiến mối quan hệ với nhà đài ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, Trần Sơn Thông làm mất lòng lãnh đạo TVB, không còn được giao dự án mới và đến năm 2025 cũng không được gia hạn hợp đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trần Sơn Thông liên tục đi “ngoại giao”, tìm gặp và nhờ cậy những đồng nghiệp có tiếng để tìm đường trở lại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), hàn gắn quan hệ với TVB nhưng nhà đài vẫn phớt lờ không cho Trần Sơn Thông nhận dù chủ 1 vai phụ.

Trần Sơn Thông bị TVB cho vào danh sách đen vì vô ơn, mắc bệnh ngôi sao. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu