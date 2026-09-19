Tin vui của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi đón cột mốc mới.

Ngày 19/9, Phương Mỹ Chi chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Nữ ca sĩ vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long khen thưởng vì những đóng góp trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương. Được ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi cho biết cô xúc động và vinh dự. Với nữ ca sĩ, đây là dấu ấn ý nghĩa trên hành trình nghệ thuật, đồng thời là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của toàn bộ ê-kíp thực hiện dự án.

Phương Mỹ Chi chia sẻ điều khiến cô hạnh phúc là tình yêu dành cho văn hóa không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội mà đã bước ra không gian thực tế. Nữ ca sĩ cho rằng khi một sản phẩm âm nhạc có thể góp phần quảng bá du lịch văn hóa địa phương, mời gọi khán giả trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu vẻ đẹp của vùng đất, con người, giá trị của dự án cũng trở nên rõ nét hơn.

Phương Mỹ Chi xinh đẹp rạng rỡ trong trang phục Khmer Nam Bộ

Nữ ca sĩ được UBND tỉnh Vĩnh Long khen thưởng vì những đóng góp trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương

Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến Hội đồng cố vấn đã đồng hành, hỗ trợ cô trong từng chi tiết để sản phẩm được thực hiện chỉn chu. Nữ ca sĩ cũng cảm ơn ê-kíp đã cùng cô thực hiện dự án và tạo nên hành trình mà cô đánh giá là ý nghĩa. Niềm vui của Phương Mỹ Chi càng trọn vẹn khi tối 18/9, cô có một đêm diễn đáng nhớ tại Đại học Trà Vinh, nơi sân khấu đầu tiên của Thiên Đường Với Người Thương được mang đến với các bạn sinh viên.

Nguyên văn chia sẻ của Phương Mỹ Chi: "Cầm trên tay tấm Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương, Chi thực sự vô cùng xúc động và vinh dự. Đây là một niềm tự hào to lớn, một dấu ấn quá đỗi ý nghĩa trên con đường nghệ thuật của Chi và toàn bộ ekip. Điều khiến Chi hạnh phúc là giờ đây tình yêu văn hóa không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội mà đã thực sự bước ra không gian thực tế. Khi biết rằng dự án nhỏ bé của mình có thể tạo ra sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá du lịch văn hóa địa phương, mời gọi mọi người đến trực tiếp trải nghiệm và chạm vào vẻ đẹp của vùng đất, con người nơi đây lòng Chi ngập tràn sự biết ơn. Chi cũng xin gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến thầy cô Hội đồng cố vấn đã luôn túc trực đồng hành cùng Chi, tỉ mẩn trong từng chi tiết để sản phẩm được thực hiện một cách chỉn chu nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị trong ekip đã cùng Chi đi qua hành trình này thật ý nghĩa. Niềm vui ấy lại càng trọn vẹn hơn khi tối qua Chi đã có một đêm diễn đáng nhớ, mang sân khấu đầu tiên của Thiên Đường Với Người Thương đến với các bạn sinh viên Đại học Trà Vinh. Vừa về lại đã thấy nhớ TVU ơiiii Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Chi trong suốt chuỗi dự án Dân Chơi Dân Ca. Và đừng quên chúng ta vẫn còn một chiếc hẹn cực cháy vào ngày 03.10 tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca nhé".

Thiên Đường Với Người Thương được phát hành vào tháng 8/2026, đóng vai trò đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 5 Dân Chơi Dân Ca. Ca khúc kết hợp Pop hiện đại với chất liệu ngũ âm Khmer Nam Bộ. MV tái hiện điệu múa Robam, dàn nhạc ngũ âm cùng khung cảnh lễ cưới truyền thống Khmer tại Trà Vinh, An Giang, với sự cố vấn của các nghệ nhân văn hóa. Sau khi phát hành, MV Thiên Đường Với Người Thương vươn lên Top 1 xu hướng, video âm nhạc hàng đầu YouTube Charts Việt Nam. Tính đến hiện tại, MV thu về hơn 32 triệu lượt xem, là sản phẩm có mức độ tăng trưởng lượt xem hàng đầu Vbiz năm nay.

Phương Mỹ Chi - Thiên Đường Với Người Thương

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hóa thành đôi thanh mai trúc mã. Đám cưới theo phong tục truyền thống Khmer Nam Bộ gây sốt MXH, trở thành trào lưu hot nhất thời gian qua. Nhờ Phương Mỹ Chi, giới trẻ nô nức tìm hiểu văn hóa và tạo xu hướng du lịch miền Tây, check-in các địa điểm đẹp trong MV.

Đám cưới Khmer Nam Bộ của Phương Mỹ Chi tạo trend MXH

Ca khúc cũng mở đường cho Dân Chơi Dân Ca - album phòng thu mới nhất của Phương Mỹ Chi. Album gồm 10 ca khúc, khai thác chất liệu âm nhạc dân gian kết hợp tinh thần hiện đại của Gen Z. Dự án trải dài từ Bắc vào Nam, với những chất liệu như hát Xoan Phú Thọ, xòe Thái, hát Xẩm, dân ca Huế, dân ca Ê Đê, cải lương, tuồng cổ và âm nhạc Khmer. Album có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ như RHYDER trong Thử Lòng Quân Tử, Double2T ở Chọn Mặt Gửi Vàng, Nguyễn Hùng với Có Nhau và Shiki trong Liễu Yếu Đào Tơ.

Sau Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi ra mắt album Dân Chơi Dân Ca

Ngày 16/9, Phương Mỹ Chi tiếp tục phát hành Thử Lòng Quân Tử, ca khúc thứ hai được giới thiệu từ album Dân Chơi Dân Ca. Sản phẩm có sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và rapper RHYDER, với phần sản xuất âm nhạc của DTAP. Nếu Thiên Đường Với Người Thương khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ, Thử Lòng Quân Tử tiếp tục mở rộng hành trình tìm về chất liệu truyền thống khi lấy cảm hứng từ di sản Hát Xoan Phú Thọ. Sản phẩm có sự cố vấn chuyên môn của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, kết hợp nhịp trống phách, điệu múa cổ và kiến trúc đình làng trong phần hình ảnh đương đại.

MV mới nhất là Thử Lòng Quân Tử (ft. RHYDER)

Sau những sản phẩm liên tiếp được giới thiệu trong Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục đưa dự án đến một cột mốc lớn hơn với Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, diễn ra ngày 3/10 tại Sân vận động Tao Đàn (TP.HCM). Đây là chương trình ca nhạc cá nhân có bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi, sau những dự án miễn phí như Showcase và School Tour Vũ Trụ Cò Bay. Nhạc hội được chia thành 5 hạng vé gồm Dân Làng, Dân Ca, Dân Vũ, Dân Chơi và Dân Chill, với mức giá từ 700.000 đến 3.500.000 đồng.

Phương Mỹ Chi kiên định với định hướng văn hóa truyền thống

Với việc tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới trước thềm Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, album thứ 5 của Phương Mỹ Chi có thêm một không gian để tiếp cận khán giả trên sân khấu trực tiếp, sau hành trình đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại.