Bài hát Việt cảm động nhất lúc này: Ca sĩ vừa cất giọng đã lấy nước mắt người xem, “quá nể ai là người sáng tác”

Khán giả khóc nghẹn mỗi khi ca khúc này vang lên.

Ngày 15/9 vừa qua, ca khúc Hồn Nhiên, bản OST chính thức của phim điện ảnh Lên Hương, đã chính thức ra mắt và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ với vài giai điệu đầu tiên cất lên, ca khúc đã đủ sức chạm tới cảm xúc người nghe, gợi lại những ký ức thân thương về người mình yêu quý.

OST Hồn Nhiên chạm tới cảm xúc người nghe với gần 100 nghìn lượt xem trên YouTube sau 3 ngày phát hành

Sở hữu giai điệu sâu lắng cùng phần ca từ được viết bằng sự chân thành, Hồn Nhiên không cố dùng những câu chữ bi lụy để lấy nước mắt người nghe, mà chọn cách truyền tải nhẹ nhàng, tự nhiên như đúng cái tên của nó. Chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên ám ảnh hơn, bởi từng câu hát như chạm đúng vào miền ký ức mà bất kỳ ai cũng từng trải qua khi nghĩ về người thân yêu đã hoặc sắp rời xa mình. Không cần đến những kỹ thuật thanh nhạc cầu kỳ, chỉ bằng giọng hát da diết pha chút nghẹn ngào, Hồn Nhiên đã đủ sức khiến nhiều khán giả phải lặng người, thậm chí bật khóc ngay khi giai điệu vừa cất lên.

Hồn Nhiên khiến nhiều khán giả phải lặng người, thậm chí bật khóc ngay khi giai điệu vừa cất lên.

Phim Lên Hương vốn khai thác đề tài tang lễ, thường được xem là nhạy cảm và dễ nhuốm màu u ám trong quan niệm của người Á Đông. Thế nhưng thay vì sa vào lối mòn bi lụy hay rùng rợn hóa, bộ phim lại chọn thể loại tâm lý gia đình pha chút hài đen, biến không gian lạnh lẽo của những chiếc quan tài thành sân khấu trào phúng đầy màu sắc, qua đó bóc tách những mâu thuẫn âm ỉ lẫn tình cảm đáng trân quý ẩn sau mỗi gia đình. Chính ở những phân đoạn đắt giá nhất của phim, khi tiếng cười dần lắng xuống nhường chỗ cho sự xúc động, Hồn Nhiên đã xuất hiện đúng lúc và làm tròn vai trò của mình, đẩy cảm xúc của khán giả tại rạp lên tới cao trào.

Khán giả để lại những bình luận đầy cảm xúc dưới MV OST Hồn Nhiên

Đứng sau ca khúc này là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, người đã gửi gắm vào Hồn Nhiên câu chuyện rất riêng của chính mình. Anh chia sẻ rằng bản thân đã không kìm được nước mắt khi xem bản dựng nháp đầu tiên của phim cùng đạo diễn Khương Ngọc. Những thước phim ấy vô tình gợi lại cho nam nhạc sĩ ký ức về người cha, trở thành chất liệu để anh viết nên ca khúc.

Hứa Kim Tuyền là người chắp bút lên ca khúc và từng không kìm được nước mắt khi xem bản dựng nháp đầu tiên của phim cùng đạo diễn Khương Ngọc

Với Hứa Kim Tuyền, những hoài niệm về cha không chỉ mang đến nỗi buồn mà còn giúp anh nhìn lại trọn vẹn hơn những gì mình từng có bên người thân, đồng thời nhận ra sự tương đồng giữa câu chuyện của bản thân với các nhân vật trong phim. Dù từng trải qua nhiều khúc mắc, gai góc đến đâu, cuối cùng ai cũng tìm về với tình yêu gia đình khi đối diện mất mát. Đó cũng là lý do cái tên Hồn Nhiên được chọn, như một cách nhìn những khoảnh khắc chia ly trong phim bằng lăng kính của những ký ức đẹp, nơi tình thân vẫn vẹn nguyên.

Chính giọng ca da diết, đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Thảo Trang đã góp phần tạo nên thành công của Hồn Nhiên

Người đảm nhận thể hiện ca khúc là nữ ca sĩ Thảo Trang. Khi xem đến phân đoạn cao trào của phim, cô cho biết mình tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng nhân vật. Vì vậy, ngoài kỹ thuật thanh nhạc, Thảo Trang còn đặt mình vào đúng hoàn cảnh của nhân vật để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của cảnh phim. Chính sự đầu tư ấy đã giúp Hồn Nhiên chạm đến trái tim khán giả, trở thành một trong những yếu tố khiến người xem vỡ òa cảm xúc theo nỗi đau của nhân vật trong Lên Hương, và nhận về không ít phản hồi tích cực ngay khi vừa ra mắt.

Phim Lên Hương ghi nhận những thành tích ấn tượng tại phòng vé

Không chỉ ghi điểm về mặt cảm xúc qua nhạc phim, Lên Hương còn đang làm mưa làm gió tại phòng vé. Chỉ sau 3 ngày chiếu sớm và 3 ngày công chiếu chính thức, bộ phim đã cán mốc 50 tỷ đồng doanh thu với hơn 580.000 lượt khán giả ra rạp. Dưới bàn tay nhào nặn của cặp đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, câu chuyện về biệt đội ma chay đã chinh phục người xem bằng những tiếng cười xen lẫn khoảnh khắc lắng đọng, gửi gắm thông điệp cảm động về giá trị gia đình. Thành tích 50 tỷ đồng chỉ trong 6 ngày chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của bộ phim, và Hồn Nhiên chắc chắn là một phần không nhỏ góp nên sức hút ấy.



Ảnh: FBNV