Ca sĩ nhóm "ngũ long công chúa" hết thời hồi sinh ngoạn mục, gom trọn top 1 cả nước

Nữ ca sĩ bất ngờ gặt hái thành tích ấn tượng sau thời gian dài đối mặt với những hoài nghi về sự hết thời.

Những ngày qua, I'm Gonna TOESA đang trở thành ca khúc nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đồng thời giúp tên tuổi Soyeon (i-dle) tiếp tục được chú ý trên thị trường âm nhạc. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhờ chủ đề gần gũi, cách thể hiện khác biệt và màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng của nữ thần tượng.

MV I'm Gonna TOESA - Soyeon

Ra mắt ngày 7/9, I'm Gonna TOESA là ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu đầu tay What A Wonderful Life của Soyeon. Sản phẩm đánh dấu màn solo chính thức của thủ lĩnh i-dle sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm, đồng thời mang đến hình ảnh khác biệt hơn so với những gì công chúng đã quen với Soyeon trước đây.

Với tựa đề mang nghĩa “Tôi sẽ nghỉ việc”, I'm Gonna TOESA xoay quanh cảm giác mệt mỏi, áp lực trong công việc và mong muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Thông qua ca khúc, Soyeon đưa vào âm nhạc một suy nghĩ quen thuộc với nhiều người trưởng thành khi mong muốn rời bỏ công việc khi phải đối mặt với những ngày tháng nhàm chán, căng thẳng.

Soyeon hóa thân thành cô gái chán nản với công việc văn phòng nhàm chán, tìm cách phá vỡ guồng quay quen thuộc rồi quyết định rời bỏ mọi thứ để tận hưởng cuộc sống

Trong MV, Soyeon hóa thân thành cô gái chán nản với công việc văn phòng nhàm chán, tìm cách phá vỡ guồng quay quen thuộc rồi quyết định rời bỏ mọi thứ để tận hưởng cuộc sống. Từ những hành động nghịch ngợm nơi công sở đến hành trình tìm kiếm niềm vui mới, nữ ca sĩ mang đến loạt tình huống hài hước, thể hiện tinh thần muốn thoát khỏi áp lực công việc. Hình ảnh MV được xây dựng theo phong cách retro, kết hợp bối cảnh và màu sắc hoài cổ, tạo nên không khí vui nhộn, phù hợp với thông điệp mà ca khúc truyền tải.

Sáng 18/9, chỉ hơn một tuần sau khi phát hành, ca khúc đạt Real-time All-Kill trên các bảng xếp hạng thời gian thực tại Hàn Quốc

Với thông điệp gần gũi, giai điệu dễ nghe cùng cách thể hiện hài hước, I'm Gonna TOESA nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý. Sáng 18/9, chỉ hơn một tuần sau khi phát hành, ca khúc đạt Real-time All-Kill trên các bảng xếp hạng thời gian thực tại Hàn Quốc. MV hiện vượt 13,8 triệu lượt xem, đứng #4 YouTube Music Trending Hàn Quốc và #1YouTube Music Videos Daily Hàn Quốc. Những con số này cho thấy sức hút của sản phẩm, đồng thời mở ra một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động solo chính thức của Soyeon sau nhiều năm đồng hành cùng i-dle.

Soyeon được biết đến với vai trò là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc

Sinh năm 1998, Soyeon được biết đến với vai trò là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Soyeon bắt đầu thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Produce 101 mùa đầu tiên vào năm 2016, đạt hạng 20 chung cuộc. Cùng năm, Soyeon tiếp tục xuất hiện trong Unpretty Rapstar 3, qua đó khẳng định khả năng rap và sáng tác. Năm 2017, cô ra mắt solo với ca khúc Jelly trước khi đảm nhận vai trò trưởng nhóm, rapper và nhà sản xuất chính của (G)I-DLE.

Soyoen là leader đồng thời giữ vai trò quan trọng trong quá trình định hình màu sắc của i-dle

Ra mắt năm 2018, i-dle nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ khả năng tự sáng tác và sản xuất âm nhạc, trong đó Soyeon giữ vai trò quan trọng trong quá trình định hình màu sắc của nhóm. Những ca khúc như LATATA, HANN (Alone), LION, Oh My God lần lượt giúp nhóm xây dựng vị trí riêng trên thị trường.

TOMBOY - ca khúc bước ngoặc đưa i-dle trở lại sau sự rời đi của Soojin

Tuy nhiên, hành trình của i-dle cũng trải qua biến cố lớn khi Soojin rời nhóm vào năm 2021 sau những tranh cãi liên quan đến cáo buộc bạo lực học đường. Từ đội hình 6 thành viên, nhóm tiếp tục hoạt động với 5 thành viên gồm Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Chỉ một năm sau, i-dle tạo bước ngoặt với TOMBOY. Ca khúc không chỉ đạt thành tích nổi bật mà còn góp phần đưa nhóm trở lại tâm điểm chú ý, nối tiếp sau đó bằng những bản hit như Nxde, Queencard và Super Lady.

i-dle thường được nhắc đến cùng IVE, aespa, LE SSERAFIM và NewJeans khi nói về những nhóm nữ nổi bật của thế hệ thứ 4 với tên gọi "ngũ long công chúa"

Nhờ chuỗi thành công này, i-dle thường được nhắc đến cùng IVE, aespa, LE SSERAFIM và NewJeans khi nói về những nhóm nữ nổi bật của thế hệ thứ 4 với tên gọi "ngũ long công chúa". Đầu năm 2025, nhóm chính thức đổi tên từ (G)I-DLE thành i-dle, thể hiện định hướng mới trong hành trình hoạt động. Sự thay đổi này được giới thiệu như một bước chuyển về hình ảnh và cách tiếp cận âm nhạc, khi các thành viên muốn thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Dù vậy, những sản phẩm phát hành trong thời gian gần đây chưa tạo được hiệu ứng tương đương giai đoạn hoàng kim của nhóm và liên tục đối diện với các nghi vấn đã hết thời

Dù vậy, những sản phẩm phát hành trong thời gian gần đây chưa tạo được hiệu ứng tương đương giai đoạn TOMBOY hay Nxde. Đặc biệt là thành tích trong mini album mới nhất với ca khúc Crow cũng không đạt được như kì vọng.

Những tranh luận về sức hút của i-dle tiếp tục lan rộng khi toàn bộ chặng Bắc Mỹ thuộc 2026 Syncopation World Tour bị hủy. Cube Entertainment đưa ra lý do liên quan đến việc cân nhắc định hướng hoạt động toàn cầu, lịch trình địa phương và các hoàn cảnh khác. Dù vậy, thông báo vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ bàn luận về tình hình hoạt động quốc tế của nhóm.

Thành tích ấn tượng của Soyeon với I'm Gonna TOESA được xem là màn ngược dòng ngoạn mục sau thời gian dài các thành tích của i-dle có phần chững lại

Chính vì vậy, thành tích ấn tượng của Soyeon với I'm Gonna TOESA được xem là màn ngược dòng ngoạn mục, khi nữ thần tượng gặt hái kết quả khả quan sau thời gian dài hoạt động cùng i-dle, trong bối cảnh nhóm đối mặt với những dấu hiệu chững lại về thành tích.

Ảnh: X