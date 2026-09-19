Ca sĩ Việt đẹp mãi không già

Nữ ca sĩ "hack tuổi" đỉnh cao nhất nhì làng nhạc Việt.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hiền Thục xuất hiện sau khi tham dự một sự kiện bất ngờ nhận được sự tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Trong clip, nữ ca sĩ chọn diện bộ áo dài mang sắc hồng ngọt ngào, mái tóc dài buông xõa tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Liên tục nở nụ cười tươi tắn trước ống kính, Hiền Thục toát lên vẻ rạng rỡ, thần thái tràn đầy năng lượng mà không cần tạo dáng cầu kỳ.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hiền Thục xuất hiện sau khi tham dự một sự kiện bất ngờ nhận được sự tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội

Trong clip, nữ ca sĩ chọn diện bộ áo dài mang sắc hồng ngọt ngào, mái tóc dài buông xõa tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ Hiền Thục tiếp tục khiến đông đảo công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung rạng rỡ. Không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả qua sự nghiệp âm nhạc trải dài gần 4 thập kỷ, giọng ca Nhật Ký Của Mẹ còn được mệnh danh là mỹ nhân "lão hóa ngược" hàng đầu Vpop nhờ sắc vóc ngọt ngào cùng tâm hồn luôn phơi phới tuổi đôi mươi.

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ Hiền Thục tiếp tục khiến đông đảo công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung rạng rỡ

Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, Hiền Thục chính thức bén duyên với sân khấu khi mới 8 tuổi sau khi gia nhập Đội Sơn Ca của Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây vốn được xem là chiếc nôi đào tạo ra hàng loạt tài năng nổi bật cho nền âm nhạc nước nhà. Những năm tháng sinh hoạt và biểu diễn từ thời thơ ấu đã rèn giũa cho nữ ca sĩ bản lĩnh sân khấu vững vàng cùng niềm đam mê cháy bỏng trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đầu những năm 2000, Hiền Thục bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những cái tên đình đám nhất thị trường Vpop. Bước sang giai đoạn đầu những năm 2000, Hiền Thục tạo được bước ngoặt ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc khi tiên phong thực hiện dự án Ngũ Hành. Trong suốt sự nghiệp của mình, Hiền Thục đã xây dựng một kho tàng bản hit gắn liền với thanh xuân của đông đảo thế hệ khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X và 9X. Những giai điệu quen thuộc như Yêu Dấu Theo Gió Bay, Dẫu Có Lỗi Lầm, Như Vẫn Còn Đây hay Điều Em Lo Sợ từng phủ sóng dày đặc trên các đài truyền hình, đài phát thanh và các sân khấu lớn nhỏ.

Đầu những năm 2000, Hiền Thục bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những cái tên đình đám nhất thị trường Vpop

Đặc biệt, cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của Hiền Thục phải kể đến bài hát Nhật Ký Của Mẹ ra mắt vào năm 2012, một sáng tác vô cùng xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Lấy cảm hứng từ tình yêu thương vô bờ bến và những hy sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con, ca khúc đã chinh phục trái tim triệu người nghe nhờ giai điệu nhẹ nhàng và phần thể hiện chạm đến đáy tâm hồn. Chất giọng mộc mạc, trong trẻo nhưng đầy tự sự của Hiền Thục đã thổi hồn vào từng lời hát, giúp bài hát càn quét khắp các bảng xếp hạng uy tín và nhận về nhiều đề cử giải thưởng âm nhạc lớn. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, Nhật Ký Của Mẹ vẫn giữ nguyên sức sống bền bỉ, trở thành tác phẩm âm nhạc kinh điển về tình mẫu tử luôn được vang lên trong mỗi dịp lễ tôn vinh người mẹ.



Đặc biệt, cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của Hiền Thục phải kể đến bài hát Nhật Ký Của Mẹ ra mắt vào năm 2012, một sáng tác vô cùng xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Bên cạnh tài năng âm nhạc, diện mạo lão hóa ngược của Hiền Thục chính là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn mỗi khi cô xuất hiện trước truyền thông và công chúng. Dù đã bước sang tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ tưởng chừng như đã bị thời gian bỏ quên. Đáng chú ý, ngay cả qua ống kính camera thường chưa qua chỉnh sửa hay bộ lọc, diện mạo của Hiền Thục vẫn ghi điểm tuyệt đối. Gương mặt thanh tú với làn da sáng mịn không vướng bụi thời gian, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười tươi rạng rỡ chính là những vũ khí lợi hại giúp Hiền Thục "hack tuổi" một cách vô cùng tự nhiên. Không cần đến những bộ trang phục quá cầu kỳ hay lối trang điểm đậm, Hiền Thục vẫn tỏa ra sức hút ngọt ngào rất riêng. Cô thường ưu tiên phong cách thời trang mang những gam màu tươi sáng, nữ tính như sắc hồng ngọt ngào, kết hợp khéo léo cùng mái tóc dài đen mượt truyền thống.

Đáng chú ý, ngay cả qua ống kính camera thường chưa qua chỉnh sửa hay bộ lọc, diện mạo của Hiền Thục vẫn ghi điểm tuyệt đối

Không chỉ gương mặt trẻ trung mà vóc dáng của giọng ca Nhật Ký Của Mẹ cũng là yếu tố giúp cô nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn duy trì được hình thể thon gọn, săn chắc cùng phong cách thời trang tôn dáng đầy nữ tính, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân.

Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn duy trì được hình thể thon gọn, săn chắc cùng phong cách thời trang tôn dáng đầy nữ tính, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân

Dù ở thời điểm hiện tại Hiền Thục không còn xuất hiện quá dày đặc trên các đường đua âm nhạc sôi động, nhưng mỗi lần tái xuất, cô đều tạo được tiếng vang vô cùng mạnh mẽ. Nữ ca sĩ từng đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại nhiều chương trình truyền hình thực tế uy tín như Giọng Hát Việt Nhí, Gương Mặt Thân Quen Nhí hay Tuyệt Đỉnh Song Ca.

Không dừng lại ở việc ca hát hay làm giám khảo, cảm hứng nghệ thuật trong Hiền Thục vẫn luôn dồi dào và tươi mới. Đầu năm 2025, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức tái xuất làng nhạc với chùm 3 video ca nhạc mới, đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng sau thời gian dài lui về phía sau. Đến tháng 5 năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục trình làng cuốn sách đầu tay mang tên Bong Bóng Ơi, Bay Lên bao gồm hơn 60 tản văn sâu lắng về gia đình, tình mẫu tử và những ký ức tươi đẹp.

Đầu năm 2025, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức tái xuất làng nhạc với chùm 3 video ca nhạc mới, đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng sau thời gian dài lui về phía sau

Bước sang đầu năm 2026, Hiền Thục tiếp tục gây chú ý khi thể hiện ca khúc Vì Thương Nhau Quá, bản nhạc phim chính thức cho tác phẩm điện ảnh Ai Thương Ai Mến. Sự đa tài cùng nguồn năng lượng sáng tạo tích cực ấy chính là minh chứng rõ nét cho một tâm hồn nghệ sĩ không bao giờ già cỗi, luôn sẵn sàng cống hiến những sản phẩm chỉn chu nhất cho công chúng.

Có thể nói, Hiền Thục là một trong những hình mẫu nghệ sĩ hiếm hoi của Vpop giữ vững được sức hút trọn vẹn cả về giọng hát lẫn ngoại hình sau hàng chục năm cống hiến. Âm nhạc của cô đi vào lòng người nhờ sự chân thành, còn nhan sắc của cô lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp vượt thời gian.

Ảnh: FBNV