Mối quan hệ thực sự giữa Duy Mạnh và Hiền Thục

Mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Hiền Thục

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Hiền Thục đã khiến khán giả thích thú khi tiết lộ về tình bạn thân thiết ít người biết giữa cô và ca sĩ Duy Mạnh. Những kỷ niệm thời sinh viên tại Nhạc viện được kể lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và đầy hài hước về nam nhạc sĩ gốc Hải Phòng.

Theo chia sẻ, Hiền Thục và Duy Mạnh từng là bạn học chung khóa. Trong khi cô theo học khoa Thanh nhạc thì Duy Mạnh là sinh viên khoa Kèn. Nhớ về năm tháng đó, Hiền Thục tự nhận mình là một cô gái có phần khép kín và mang vẻ cô đơn. Chính Duy Mạnh vì thấy tội nghiệp nên đã thường xuyên nhận nhiệm vụ đưa đón người em khóa dưới đi làm. Nữ ca sĩ hài hước kể thêm rằng thời điểm ấy cả hai luôn được bạn bè xem là những sinh viên giàu nhất trường vì đều chăm chỉ chạy show từ sớm và đã có nguồn thu nhập cá nhân ổn định.

Không chỉ nhắc đến kỷ niệm đi làm chung, Hiền Thục còn vui vẻ nói về tính cách thật của đàn anh. Dù khẳng định nam nhạc sĩ không hề có tình cảm mê mẩn gì mình, cô vẫn công nhận Duy Mạnh là người vô cùng dẻo miệng. Cô kể lại cảnh anh thường xuyên khen ngợi mình hết lời rằng nay em đẹp quá, nhưng ngay sau đó khi gặp một cô gái khác trong trường, nam nhạc sĩ lại lặp lại y nguyên bài ca ngọt ngào rằng không ai đẹp bằng đối phương.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hiền Thục nhắc đến việc Duy Mạnh từng tâm sự rằng ca khúc Hãy Về Đây Bên Anh vốn được anh viết riêng tặng cô. Tuy nhiên, do lúc đó không thể liên lạc được nên anh đành đưa cho người khác thể hiện. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn trêu đùa rằng không biết nam nhạc sĩ đã dùng kịch bản viết tặng bài hát để tán tỉnh bao nhiêu cô gái khác.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, Duy Mạnh lập tức cũng có phản hồi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ hào hứng xác nhận lời kể của đồng nghiệp và chia sẻ thêm kỷ niệm hai anh em từng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp vì mải nói chuyện riêng. Sau sự cố đó, cả hai đành rủ nhau đi bộ ra công viên Tao Đàn mua nước dừa uống giải sầu cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai. Tiết lộ về mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Hiền Thục khiến không ít khán giả bất ngờ vì suốt mấy chục năm sự nghiệp, rất ít có tương tác giữa hai ca sĩ đình đám này.

Duy Mạnh - Hiện tượng âm nhạc Vpop những năm 2000

Nhắc đến Duy Mạnh, khán giả lập tức nhớ đến một hiện tượng đình đám của thị trường Vpop những năm đầu thập niên 2000. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ bước vào con đường nghệ thuật với công việc đệm đàn piano tại các phòng trà. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh gắn liền với album phòng thu đầu tay Vol 1 Tình Em Là Đại Dương phát hành vào khoảng cuối năm 2004. Ngay khi ra mắt, sản phẩm này đã tạo ra cơn địa chấn trên thị trường băng đĩa.

Trong đó, Hãy Về Đây Bên Anh là một trong những bản hit lớn nhất định hình tên tuổi của Duy Mạnh. Ca khúc do chính anh sáng tác và tự trình bày, sở hữu giai điệu pop nhẹ nhàng, da diết cùng ca từ dễ thuộc. Cùng với sức nóng của Kiếp Đỏ Đen và bài hát chủ đề Tình Em Là Đại Dương , sự bùng nổ của Hãy Về Đây Bên Anh đã giúp anh vụt sáng thành ngôi sao ăn khách bậc nhất. Nhạc phẩm nhanh chóng phủ sóng khắp các tụ điểm âm nhạc, quán cà phê và trở thành lựa chọn quốc dân được yêu cầu nhiều nhất tại mọi phòng hát karaoke trên cả nước. Xuyên suốt chặng đường hoạt động, Duy Mạnh giữ vững phong cách gai góc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nam nhạc sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua hàng loạt bản tình ca buồn, day dứt như Dĩ Vãng Cuộc Tình hay Biết Tìm Đâu . Sức hút trong âm nhạc của anh đến từ chất giọng trầm ấm, mang đậm tính tự sự và rất dễ nhận diện. Chính sự từng trải trong giọng hát kết hợp cùng ca từ giản dị, trực diện đã giúp các tác phẩm của anh dễ dàng chạm đến cảm xúc của số đông khán giả, và giúp nam ca sĩ duy trì vị thế vững chắc trong lòng công chúng qua nhiều năm hoạt động.

Hiền Thục - Giọng ca ngọt ngào sở hữu siêu hit về tình mẫu tử

Song song với chặng đường của đàn anh, Hiền Thục cũng sở hữu một sự nghiệp ca hát rực rỡ trải dài nhiều thập kỷ. Bộc lộ năng khiếu từ sớm, cô bắt đầu sinh hoạt tại Đội Sơn Ca của Nhà thiếu nhi thành phố từ năm tám tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí đình đám. Xuyên suốt thời niên thiếu, cô liên tiếp giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, tạo tiền đề vững chắc để chuyển hướng sang ca hát chuyên nghiệp.

Hiền Thục sở hữu chất giọng nữ trung cao mỏng nhẹ nhưng vô cùng vang sáng, pha chút nũng nịu đặc trưng không thể nhầm lẫn. Nữ ca sĩ có kỹ năng hát live vững vàng, biết cách điều chỉnh hơi thở và xử lý tinh tế từng nốt luyến láy để truyền tải trọn vẹn cảm xúc tự sự của dòng nhạc pop ballad. Khán giả luôn đánh giá cao sự nữ tính và sâu lắng ở các ca khúc mà Hiền Thục thể hiện.

Dù từng có khoảng thời gian phải tạm ngưng mọi hoạt động vì lý do cá nhân, Hiền Thục đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục vào đầu thập niên 2000. Đỉnh cao của sự bứt phá này chính là chuỗi dự án âm nhạc Ngũ hành với năm album mang tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ . Cột mốc này minh chứng cho tư duy làm nghề nghiêm túc và mang đến hàng loạt nhạc phẩm được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Tiêu biểu có thể kể đến bản hit Dẫu Có Lỗi Lầm nằm trong đĩa Mộc, hay loạt ca khúc đi cùng năm tháng như Yêu Dấu Theo Gió Bay, Mơ Một Hạnh Phúc và Như Vẫn Còn Đây .

Đặc biệt, năm 2012 đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng khi cô phát hành ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Bằng chất giọng truyền cảm, cô đã đưa nhạc phẩm này trở thành một trong những bài hát nổi bật nhất về tình mẫu tử. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục khẳng định sức nóng qua nhiều dự án và bản hit ghi tiếng vang giai đoạn sau này như Điều Em Lo Sợ, Câu Chuyện Tình Tôi hay các bản cover nhạc Hoa lời Việt.

Ở thời điểm hiện tại, Hiền Thục không còn ra mắt sản phẩm mới với tần suất dày đặc nhưng vẫn duy trì sức hút ổn định. Cô thường xuyên xuất hiện tại các đêm nhạc acoustic, ghi điểm tuyệt đối nhờ phong cách biểu diễn mộc mạc và chân thành. Sự bền bỉ cùng hình ảnh trẻ trung giúp tên tuổi nữ ca sĩ luôn giữ được một vị trí cố định giữa thị trường giải trí Việt Nam.

