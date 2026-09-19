Tài sản của Taylor Swift không đủ vào top 400 người giàu nhất nước Mỹ

Là ca sĩ giàu nhất làng giải trí, Taylor Swift vẫn chưa thể vào top tỷ phú giàu nhất nước Mỹ.

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2026, thu hút sự quan tâm khi quy tụ hàng loạt tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ và những cái tên quen thuộc với công chúng toàn cầu như Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page hay Michael Bloomberg. Danh sách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tỷ phú nổi tiếng.

Taylor Swift không có mặt trong danh sách top 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2026 do tạp chí Forbes công bố

Tuy nhiên, việc một cái tên đình đám bất ngờ vắng mặt đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán, đó chính là Taylor Swift. Dù sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 2,1 tỷ USD và được xem là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, Taylor Swift vẫn không có tên trong danh sách Forbes 400 năm 2026.

Nguyên nhân nằm ở tiêu chuẩn tài sản ngày càng khắt khe của bảng xếp hạng. Theo Forbes, mức tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách năm nay đã tăng lên 4,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa với việc Taylor Swift còn thiếu khoảng 2,3 tỷ USD để đạt ngưỡng gia nhập, dù đã xây dựng được đế chế âm nhạc và kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.

Taylor Swift còn thiếu khoảng 2,3 tỷ USD để đạt ngưỡng gia nhập top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes, dù đã xây dựng được đế chế âm nhạc và kinh doanh trị giá hàng tỷ USD

Đáng chú ý, Taylor Swift không phải trường hợp duy nhất bị loại khỏi danh sách vì chưa đạt mức tài sản yêu cầu. Khoảng 590 tỷ phú Mỹ khác cũng không đủ điều kiện góp mặt, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Oprah Winfrey, Sam Altman và Tim Cook. Theo các số liệu được công bố, tài sản của Oprah Winfrey ước tính khoảng 3,4 tỷ USD, Sam Altman khoảng 3,3 tỷ USD và Tim Cook khoảng 3 tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes công bố tháng 3/2026, Taylor sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD

Không sở hữu đế chế công nghệ hay tập đoàn bán lẻ, Taylor Swift đã trở thành tỷ phú nhờ chính những sáng tác, sản phẩm âm nhạc và các chuyến lưu diễn của mình. Theo ước tính của Forbes công bố tháng 3/2026, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc giàu có nhất thế giới. Đáng chú ý, phần lớn tài sản của Taylor đến từ hoạt động nghệ thuật, được tích lũy qua gần hai thập kỷ theo đuổi âm nhạc.

Kể từ khi chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2006 với album đầu tay Taylor Swift, Taylor Swift từng bước vươn lên thành ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu

Kể từ khi chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2006 với album đầu tay Taylor Swift, Taylor Swift từng bước vươn lên thành ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu. Xuất phát điểm là một nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc đồng quê, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng sáng tác và cách kể chuyện qua âm nhạc. Những ca khúc như Teardrops On My Guitar, Love Story và You Belong With Me góp phần đưa tên tuổi Taylor đến gần khán giả quốc tế.

Danh sách bản hit dài giúp Taylor Swift vươn lên vị thế ngôi sao âm nhạc hàng đầu toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho đế chế âm nhạc tỷ USD của nữ ca sĩ

Khi chuyển hướng sang nhạc pop, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt bản hit như We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Blank Space, Shake It Off, Bad Blood, Look What You Made Me Do, Delicate, Lover, Cardigan, Anti-Hero và Cruel Summer. Nhiều ca khúc đạt thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời giúp Taylor Swift củng cố vị thế trong nền âm nhạc đương đại.

Nguồn thu từ bản quyền âm nhạc cũng một phần quan trọng trong giá trị tài sản của nữ ca sĩ

Sự nghiệp âm nhạc thành công cũng mang đến cho Taylor nhiều nguồn thu bền vững. Bên cạnh doanh số phát hành và doanh thu lưu diễn, tiền bản quyền là một phần quan trọng trong giá trị tài sản của nữ ca sĩ. Với danh mục sáng tác đồ sộ, Taylor tiếp tục nhận thu nhập từ hoạt động phát nhạc trực tuyến, phát hành vật lý và khai thác thương mại các tác phẩm. Những bản hit như Blank Space, Shake It Off, Anti-Hero hay Cruel Summer không chỉ tạo doanh thu khi phát hành mà còn duy trì giá trị khai thác trong thời gian dài.

Tháng 5/2025, nữ ca sĩ công bố đã mua lại bản quyền sáu album đầu tiên được cho là có giá trị khoảng 300 triệu USD

Tháng 5/2025, nữ ca sĩ công bố đã mua lại bản quyền sáu album đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực giành quyền kiểm soát những sản phẩm âm nhạc do chính mình tạo ra. Thương vụ với Shamrock Capital được cho là có giá trị khoảng 300 triệu USD, giúp Taylor từng bước hoàn thiện mục tiêu sở hữu danh mục âm nhạc của mình. Không chỉ mang ý nghĩa tài chính, quyết định này còn cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và chủ động khai thác giá trị từ những tác phẩm đã góp phần tạo dựng tên tuổi.

Không chỉ thành công trên các nền tảng âm nhạc, Taylor Swift còn nguồn thu lớn qua hàng loạt chuyến lưu diễn quy mô lớn

Không chỉ thành công trên các nền tảng âm nhạc, Taylor Swift còn nguồn thu lớn qua hàng loạt chuyến lưu diễn quy mô lớn. Nữ ca sĩ lần lượt thực hiện Fearless Tour (2009-2010), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015) và Reputation Stadium Tour (2018). Trong đó, Reputation Stadium Tour thu về hơn 345 triệu USD từ 53 buổi diễn, trở thành một trong những tour diễn thành công nhất thời điểm đó.

Tour diễn The Eras Tour mang về doanh thu bán vé kỉ lục hơn 2,077 tỷ USD

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong hoạt động biểu diễn của Taylor phải kể đến The Eras Tour, khởi động vào tháng 3/2023 và kết thúc vào tháng 12/2024. Với 149 buổi diễn tại nhiều quốc gia, chuyến lưu diễn đạt doanh thu bán vé hơn 2,077 tỷ USD, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử.

Dù không góp mặt trong danh sách Forbes 400 năm 2026, khối tài sản hàng tỷ USD được gây dựng chủ yếu từ âm nhạc vẫn khiến nhiều người nể phục

Sau khi kết hôn, Taylor Swift vẫn giữ vững vị thế là một trong những nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, tiếp tục duy trì đế chế âm nhạc được xây dựng qua gần hai thập kỷ. Dù không góp mặt trong danh sách Forbes 400 năm 2026, khối tài sản hàng tỷ USD được gây dựng chủ yếu từ âm nhạc vẫn khiến nhiều người nể phục.

Ảnh: X