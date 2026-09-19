Thu nhập của giáo sư cơ khí 3 lần làm đại diện quốc gia, kiếm 1100 tỷ đồng/năm

Nguồn thu của ca sĩ này đã bao quát ở mọi lĩnh vực.

G-Dragon (Kwon Ji-yong) ra mắt cùng BIGBANG dưới trướng YG Entertainment năm 2006. Với vai trò trưởng nhóm, producer và nhạc sĩ sáng tác, anh góp phần lớn tạo nên hàng loạt ca khúc nổi tiếng của BIGBANG như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Still Life,... Sau 20 hoạt động, G-Dragon mở rộng tầm ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc trở thành biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc.

Sau 20 hoạt động, G-Dragon mở rộng tầm ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc trở thành biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc

Tháng 12/2023, G-Dragon rời YG Entertainment và gia nhập Galaxy Corporation. Chỉ vài tháng sau, nam ca sĩ nhận một danh xưng đặc biệt: giáo sư thỉnh giảng tại KAIST. Ngày 5/6/2024, KAIST thông báo bổ nhiệm Kwon Ji-yong làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Cơ khí. Nhiệm kỳ kéo dài hai năm, đến tháng 6/2026. Theo trường, vai trò của G-Dragon hướng tới việc kết nối công nghệ khoa học với K-content và ngành công nghiệp văn hóa. Anh tham gia các bài giảng về leadership cho sinh viên cũng như các hoạt động văn hóa của trường. Cũng trong năm 2024, G-Dragon thành lập JusPeace Foundation, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các vấn đề xã hội.

Giáo sư thỉnh giảng khoa cơ khí của KAIST

Sau khi xuất ngũ năm 2020, G-Dragon và BIGBANG đối diện với nhiều biến cố tưởng chừng tan rã, 2 thành viên rời nhóm. Loạt biến động trong đội hình BIGBANG khiến G-Dragon không hoạt động âm nhạc 7 năm. Cuối năm 2024, G-Dragon chính thức comeback với POWER, mở đường cho album phòng thu thứ 3 và mang BIGBANG đến MAMA. Từ đây, ông hoàng Kpop khôi phục cường độ làm việc dày đặc của mình. Năm 2025, G-Dragon ra mắt album Übermensch, khởi động với world tour cùng tên với 39 đêm diễn. G-Dragon kiếm về số tiền khổng lồ cho công ty quản lý mới - Galaxy Corporation.

Năm 2025, G-Dragon ra mắt album Übermensch, khởi động với world tour cùng tên với 39 đêm diễn

Trong báo cáo tài chính, Galaxy Corporation ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 298,9 tỷ won, tăng 618% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 12,5 tỷ won, đánh dấu bước chuyển từ thua lỗ sang có lãi. Đáng chú ý, khoản "commission expenses" của Galaxy Corporation trong năm 2025 lên tới 71,4 tỷ won, tăng khoảng 31 lần so với năm trước. Dựa trên cơ cấu chi phí của công ty và sau khi loại trừ một số khoản như chi phí pháp lý, PR, truyền thông, truyền thông Hàn Quốc ước tính phần thanh toán dành cho riêng G-Dragon vượt 65 tỷ won (tương đương khoảng 1.100-1.200 tỷ đồng, tùy tỷ giá quy đổi).

Năm 2025, GD được chính phủ Hàn Quốc chọn làm Đại sứ chính thức cho Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2025) tổ chức tại Gyeongju

Với vị thế tiên phong định hình Kpop, G-Dragon liên tục được các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc lựa chọn cho những vai trò quảng bá mang tính biểu tượng. Năm 2025, GD được chính phủ Hàn Quốc chọn làm Đại sứ chính thức cho Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2025) tổ chức tại Gyeongju. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khi đó cho biết anh được lựa chọn với tư cách một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài Kpop, đồng thời có hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và khoa học công nghệ.

Đến tháng 7/2026, G-Dragon tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức tại Busan. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp này kể từ khi gia nhập Công ước Di sản Thế giới năm 1988. G-Dragon đồng hành cùng chiến dịch Heritage in Peace, do JusPeace Foundation phối hợp với UNESCO triển khai nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản thế giới. Nếu tính riêng G-Dragon, đây là hai vai trò đại sứ danh dự/quảng bá cấp quốc gia và quốc tế mà anh đảm nhận trong hai năm liên tiếp.

Tháng 7/2026, G-Dragon tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức tại Busan

BIGBANG được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) bổ nhiệm làm đại sứ danh dự

Tháng 8/2026, nam ca sĩ tiếp tục đại diện quốc gia, nhưng lần này cùng BIGBANG. Nhóm được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) bổ nhiệm làm những đại sứ danh dự đầu tiên kể từ khi cơ quan này thành lập năm 2024. BIGBANG sẽ tham gia quảng bá các chương trình hàng không vũ trụ của Hàn Quốc, trong đó có lần phóng thứ 5 của tên lửa Nuri và dự án Dream Capsule. Trước đó, KASA vốn lựa chọn GD làm đại sứ. Nhưng để rực rỡ thêm cho cột mốc 20 năm của nhóm, G-Dragon đã để BIGBANG đảm nhận vai trò này. Việc tham gia quảng bá các chương trình hàng không vũ trụ của Hàn Quốc cực kỳ ăn khớp với BIGBANG - nhóm nhạc tiên phong, là "vụ nổ lớn" của ngành công nghiệp Kpop.

Nguồn thu của G-Dragon được xây dựng trên nhiều lớp, trong đó âm nhạc là nền tảng

Nguồn thu của G-Dragon được xây dựng trên nhiều lớp, trong đó âm nhạc là nền tảng. Nam ca sĩ sở hữu lượng lớn ca khúc - gần 200 tác phẩm đăng ký bản quyền tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), tạo ra nguồn thu lâu dài từ sáng tác và biểu diễn. Bên cạnh đó là doanh thu từ các world tour cá nhân, concert cùng BIGBANG, hoạt động quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

G-Dragon cũng thu về số tiền khổng lồ nhờ xây dựng hệ sinh thái IP đình đám

G-Dragon cũng thu về số tiền khổng lồ nhờ xây dựng hệ sinh thái IP đình đám, từ Peaceminusone với cúc khuyết cánh gây bão toàn thế giới đến ZO&FRIENDS, hợp tác cùng LINE FRIENDS. Các IP của G-Dragon liên tục hợp tác với những brand đình đám nhất, từ những ông lớn như Disney, Nike, McDonald's cho đến các thương hiệu quốc dân. G-Dragon phủ sóng bộ nhận diện riêng biệt của mình lên các sản phẩm thời trang, phụ kiện, đồ lưu niệm và nhiều hoạt động thương mại khác.

Nhờ quản lý G-Dragon, Galaxy Corporation bước lên một vị trí mới trong bản đồ ngành giải trí Hàn Quốc

Nhờ quản lý G-Dragon, Galaxy Corporation bước lên một vị trí mới trong bản đồ ngành giải trí Hàn Quốc. Ngày 16/9, Asia Brand Research Institute công bố bảng K-Brand Index dành cho 10 công ty giải trí hàng đầu. Trong số 43.017.741 dữ liệu trực tuyến được thu thập từ ngày 1/8 đến 31/8/2026, Galaxy Corporation vươn lên vị trí thứ 2, chỉ sau HYBE và đứng trên YG Entertainment, SM Entertainment, CJ ENM hay JYP Entertainment.

K-Brand Index là hệ thống phân tích dữ liệu lớn do Asia Brand Research Institute phát triển, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng hội đồng cố vấn chuyên môn ở từng lĩnh vực. Theo Viện, bảng xếp hạng lần này phản ánh sự chuyển dịch của ngành giải trí từ mô hình truyền thống xoay quanh Kpop, K-drama sang hệ sinh thái kết hợp giữa IP nghệ sĩ, AI, công nghệ số và các không gian trải nghiệm.

Ông Han Jeong-geun, Chủ tịch Asia Brand Research Institute, cho biết HYBE duy trì vị trí số 1 nhờ nền tảng IP nghệ sĩ và mạng lưới kinh doanh toàn cầu, trong khi Galaxy Corporation lần đầu vươn lên vị trí thứ 2, vượt qua nhiều công ty giải trí truyền thống. Theo ông, sự chú ý dành cho Galaxy Corporation đến từ chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới, nổi bật là Galaxy Robot Park với Physical AI và robot. Trong hệ sinh thái đó, G-Dragon là nghệ sĩ chủ lực của Galaxy Corporation.