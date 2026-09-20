Hiện tại, cô và con hiện sống tại TP.HCM cùng gia đình bên ngoại.

Hằng BingBoong từng tham gia Giọng hát Việt 2012. Cô được đông đảo khán giả trẻ biết đến qua Thu cuối - ca khúc kết hợp cùng Yanbi và Mr.T, bên cạnh một số sản phẩm như Nhiều hơn lúc ban đầu, Lối vắng, Nói em nghe về cô ấy...

Năm 2020, Hằng BingBoong sinh con trai đầu lòng. Đến tháng 8/2021, cô sang Pháp sinh sống cùng bạn trai người Pháp gốc Việt Jeremy, người kém cô 2 tuổi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ từng tạm gác hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và con nhỏ.

Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không diễn ra như kỳ vọng. Theo chia sẻ của Hằng BingBoong, những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và định hướng sống khiến mối quan hệ giữa cô và bạn trai dần xuất hiện nhiều khoảng cách. Sau biến cố tình cảm, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân.

Hằng BingBoong từng tham gia Giọng hát Việt 2012, được đông đảo khán giả biết tới qua ca khúc Thu cuối. Ảnh: FBNV

Tháng 8/2021, cô sang Pháp sinh sống với bạn trai người Pháp nhưng đã chia tay do những khác biệt về văn hóa và quan điểm sống. Ảnh: FBNV

Trong những năm sống tại Pháp, Hằng BingBoong dành phần lớn thời gian chăm sóc con, làm việc nhà và gần như tạm quên công việc ca hát. Cô từng chia sẻ bản thân có thời điểm cảm thấy mình không còn giống một nghệ sĩ mà chỉ quanh quẩn với việc chăm con, nội trợ.

Áp lực cuộc sống khiến nữ ca sĩ từng nghĩ đến việc chuyển nghề. Hằng BingBoong từng tính chuyện làm nail tại Pháp để lo gánh nặng mưu sinh. Đây cũng là một trong những giai đoạn cô phải đối diện với nhiều biến động về công việc và tinh thần.

Sau những trải nghiệm đó, cô dần nhìn nhận lại bản thân và lựa chọn quay về với âm nhạc. Hằng BingBoong cho biết điều quan trọng với cô không còn nằm ở danh tiếng hay vị trí trong nghề, mà là được tiếp tục làm công việc mình yêu thích và có thể chăm lo cho con.

Cô từng tính chuyện đi làm nail tại Pháp vì lo gánh nặng mưu sinh. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Hằng BingBoong đưa con trai trở về Việt Nam. Hai mẹ con hiện sống tại TP.HCM cùng gia đình bên ngoại. Việc trở về gần người thân cũng giúp nữ ca sĩ có thêm điểm tựa trong hành trình nuôi con một mình. Cuối năm 2024, cô đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng MV do Đạt G sáng tác. Ca khúc khai thác câu chuyện một đứa trẻ lớn lên với những câu hỏi về tình yêu thương của cha mẹ, đồng thời phản ánh phần nào trải nghiệm làm mẹ đơn thân của chính Hằng BingBoong.

Đến năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục trở lại đường đua âm nhạc. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cô cho biết khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa công việc và việc chăm con. Có những lúc ý tưởng âm nhạc xuất hiện nhưng con cần mẹ, trong khi áp lực kinh tế cũng từng khiến cô không đủ điều kiện thực hiện những dự định cá nhân.

Sau nhiều năm biến động, cuộc sống của Hằng BingBoong hiện xoay quanh hai vai trò: làm mẹ và làm nghệ thuật. Cô đưa con đi học, dành thời gian cho phòng thu, đi diễn và tiếp tục kiếm sống bằng âm nhạc.

Đầu năm 2024, cô đưa con trai trở về Việt Nam sinh sống. Ảnh: FBNV