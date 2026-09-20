Nam diễn viên là một trong 3 nhà đồng sáng lập chuỗi mì cay vừa trở lại cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Quốc Trường từng trải qua tuổi thơ không mấy dư dả. Anh từng chia sẻ rằng gia đình khó khăn nên từ nhỏ đã làm nhiều công việc để phụ giúp cha mẹ.

Chia sẻ trong chương trình năm 2024, Quốc Trường kể anh từng đi bán vé số, làm phụ hồ, bán tạp hóa phụ mẹ. Đặc biệt, nam diễn viên còn nhận phần chặt nước đá cây để bán kiếm tiền. Anh cho biết khi ấy bản thân còn gầy nhưng vẫn cố gắng chặt để phụ mẹ.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Quốc Trường cũng từng tiết lộ anh bắt đầu tự lập từ những năm học cấp 2, làm nhiều công việc để không phải xin tiền gia đình. Nam diễn viên cho biết bản thân yêu thích kinh doanh từ nhỏ và bên cạnh diễn xuất, anh từng kinh doanh nhà hàng.

Trước khi được biết tới với vai trò diễn viên, Quốc Trường từng trải qua tuổi thơ không mấy dư dả. Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Quốc Trường từng trải qua tuổi thơ không mấy dư dả. Ảnh: FBNV

Quốc Trường cũng từng tiết lộ anh bắt đầu tự lập từ những năm học cấp 2, làm nhiều công việc để không phải xin tiền gia đình. Ảnh: FBNV

Sau khi theo đuổi nghệ thuật, Quốc Trường dần tạo được dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Anh tham gia khoảng 40 phim ở phía Nam và được khán giả đặc biệt chú ý với vai Vũ trong Về nhà đi con.

Song song với diễn xuất, Quốc Trường còn dành nhiều tâm huyết cho kinh doanh. Năm 2016, anh thành lập thương hiệu gắn liền với mô hình mì cay 7 cấp độ tại Việt Nam. Quốc Trường là một trong 3 nhà đồng sáng lập thương hiệu này.

Thương hiệu từng phát triển nhanh và đạt mốc 100 nhà hàng trong giai đoạn 2018-2019. Tuy nhiên, đến năm 2021, thương hiệu tái định hướng hoạt động, tập trung vào việc chuẩn hóa chất lượng, đồng nhất trải nghiệm tại các điểm bán và xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Năm 2016, Quốc Trường cùng các cộng sự thành lập thương hiệu, phát triển mô hình mì cay 7 cấp độ tại Việt Nam. Từ những cửa hàng đầu tiên, mô hình này dần được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nam diễn viên là 1 trong 3 nhà đồng sáng lập chuỗi mì cay nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Không chỉ tập trung vào mô hình nhà hàng, thương hiệu còn mở rộng sang nhóm sản phẩm thực phẩm đóng gói như mì gói, mì ly và các loại sốt chấm, đồng thời đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử.

Cột mốc 100 cửa hàng được xem là bước phát triển tiếp theo của thương hiệu. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở thêm 15-20 điểm bán, đồng thời đẩy mạnh mảng thực phẩm đóng gói.

Thành lập từ năm 2016, thương hiệu của Quốc Trường đang ngày càng phát triển. Ảnh: FBNV