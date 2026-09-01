Cô lựa chọn dừng lại thay vì tiếp tục duy trì một hoạt động kinh doanh không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình phía Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Bên cạnh diễn xuất, cô còn được biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình về chủ đề hẹn hò.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình phía Nam. Ảnh: FBNV

Tháng 3 vừa qua, Cát Tường thông báo tạm ngưng hoạt động Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977 tại phường Gò Vấp, TP.HCM. Quán mở cửa từ tháng 6/2025 và chính thức đón khách trong những ngày cuối từ 23 đến 25/3 để khán giả có thể ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm trước khi đóng cửa.

Đây là mô hình được Cát Tường đầu tư khá nhiều tâm huyết. Nữ nghệ sĩ cho biết đã chi khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa căn nhà và thiết kế không gian theo phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ năm 1977 - cũng là năm sinh của cô. Quán sử dụng những mảng tường gạch, mái tôn và trần vữa thô, tạo cảm giác cũ kỹ, khác biệt so với nhiều tiệm cà phê hiện đại.

Mức giá tại quán cũng được Cát Tường hướng đến phân khúc bình dân, khoảng 25.000 đồng cho một ly cà phê. Tuy nhiên, sau thời gian đầu được chú ý, lượng khách không duy trì ổn định. Cát Tường từng chia sẻ cô nhận ra nhiều người đến quán chủ yếu vì muốn gặp mình. Có khách còn gọi điện trước để hỏi cô có ở quán hay không rồi mới tới.

Nữ nghệ sĩ cho biết đã chi khoảng 400 triệu để sửa chữa căn nhà phục vụ mục đích mở quán. Ảnh: FBNV

Những ngày đông khách nhất, doanh thu quán đạt khoảng 3 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản vận hành, tiền nhân viên và những chi phí khác, số tiền còn lại gần như không có lãi. Quán duy trì khoảng 5 nhân viên với mức lương ổn định, đồng thời phải thuê riêng bãi giữ xe cho khách, khiến chi phí hàng tháng tiếp tục tăng.

Trong khi đó, Cát Tường cho biết có những tháng quán phải bù lỗ. Nữ nghệ sĩ thậm chí phải lấy tiền túi để trả lương cho nhân viên. Trước đó, quán từng có khoảng 10 nhân sự phục vụ các công việc như pha chế, phục vụ và bảo vệ, sau đó được tinh giản còn khoảng 5 người nhưng bài toán chi phí vẫn là áp lực lớn.

Không chỉ gặp khó về doanh thu, việc trực tiếp vận hành quán cũng khiến Cát Tường chịu nhiều áp lực. Vì một bộ phận khách tìm đến để gặp bà chủ, nữ nghệ sĩ gần như phải có mặt thường xuyên tại quán, từ sáng sớm để đón khách, chụp hình và giao lưu.

Trong khi đó, Cát Tường vẫn phải đảm bảo công việc nghệ thuật. Lịch trình quay phim, sân khấu và những chuyến công tác khiến cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi đi xa, nữ nghệ sĩ cũng không yên tâm giao quán cho người khác quản lý. Sau một thời gian, cô nhận thấy việc kinh doanh đang ảnh hưởng đến cả thời gian và sức khỏe của bản thân.

Cát Tường cho biết sau khi trừ các khoản vận hành, tiền nhân viên, chi phí khác, số tiền còn lại gần như không có lãi. Ảnh: FBNV

Sau khi quyết định đóng cửa, Cát Tường nhận được một số lời đề nghị mua lại quán để phát triển theo mô hình mới. Tuy nhiên, bên muốn tiếp quản mong muốn tiếp tục sử dụng tên "Cát Tường" để thuận lợi trong việc kinh doanh. Nữ nghệ sĩ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân nên từ chối.

Đây cũng không phải lần đầu Cát Tường phải dừng một mô hình kinh doanh trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tháng 4/2025, cô thông báo ngừng hoạt động sân khấu mang tên mình tại TP.HCM sau khoảng 7 tháng. Khi ấy, nữ nghệ sĩ cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn và phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng thiếu chỗ đậu xe dù sân khấu nằm ở khu vực trung tâm.