Lưu Diệc Phi kiếm 1950 tỷ đồng trong 3 năm, cuộc sống xa hoa gây choáng ngợp

Không chỉ sở hữu khối tài sản đáng nể, Lưu Diệc Phi còn có cuộc sống khiến nhiều người bất ngờ với hàng loạt bất động sản giá trị.

Lưu Diệc Phi bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng tạo được vị trí vững chắc suốt nhiều năm qua. Theo Baijiahao, nếu cộng cả tiền đóng phim và các hợp đồng quảng cáo, tổng thu nhập trước thuế của cô sau 24 năm hoạt động đã vượt mức hàng tỷ tệ. Đáng chú ý, chỉ trong 3 năm từ 2022 đến 2024, tổng thu nhập của "thần tiên tỷ tỷ" đã vượt 500 triệu tệ (khoảng 1950 tỷ đồng).

Thu nhập của Lưu Diệc Phi trong 3 năm khiến công chúng bất ngờ.

Một trong những nguồn thu lớn của nữ diễn viên đến từ các bộ phim truyền hình đình đám những năm gần đây. Với Câu Chuyện Hoa Hồng, cô nhận mức cát-xê 25 triệu tệ (khoảng 98 tỷ đồng), đồng thời còn tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận từ dự án. Sau khi bộ phim lên sóng, khoản thu thực tế của cô được cho là cao hơn đáng kể so với tiền thù lao ban đầu.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi cũng nhận 48 triệu tệ (khoảng 187 tỷ đồng) khi đóng Đi Đến Nơi Có Gió. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh đối với du lịch Đại Lý, đồng thời giúp người đẹp sinh năm 1987 tiếp tục duy trì sức nóng trên màn ảnh. Trước đó, giới truyền thông cũng đồn đoán Lưu Diệc Phi đã nhận được mức thù lao lên tới 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) khi đóng Hoa Mộc Lan - một dự án lớn của Hollywood năm 2020. Có thể thấy, để mời Lưu Diệc Phi đóng phim thì các đơn vị sản xuất cũng chi ra một khoản tiền không hề nhỏ.

Lưu Diệc Phi nhận mức thù lao thuộc top đầu trong showbiz Hoa ngữ.

Điều đáng nói là cuộc sống dư dả của Lưu Diệc Phi không phải đến từ khi cô vào showbiz. Cô vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện với cha là nhà ngoại giao, mẹ là nghệ sĩ múa cấp quốc gia. Khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn phải xin tiền tiêu vặt từ gia đình, Lưu Diệc Phi đã sớm bước vào ngành giải trí và có thu nhập riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, nàng Tiểu Long Nữ đã nắm giữ khối tài sản hơn 2 tỷ tệ (khoảng 7800 tỷ đồng) với hàng loạt bất động sản có giá trị cao.

Một trong những bất động sản gây chú ý nhất của Lưu Diệc Phi là căn nhà tại Bắc Kinh. Theo thông tin từng được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, biệt thự này có tổng diện tích khoảng 16.700m² với giá trị lên đến hàng trăm triệu tệ, được bao quanh bởi tường cao và có bảo vệ túc trực, khiến người ngoài gần như không thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên trong.

Phần công trình chính rộng hàng nghìn mét vuông, trong đó khu vực 3 tầng ở trung tâm là nơi ở riêng của Lưu Diệc Phi. Căn nhà còn có phòng tập múa chuyên nghiệp và phòng luyện đàn, phục vụ sở thích cũng như công việc của mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp. Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi lại không thường xuyên sống tại đây, căn nhà chủ yếu được dùng để chăm sóc những chú mèo hoang mà cô nhận nuôi.

Ngoài căn nhà tại Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi cũng sở hữu bất động sản tại Thượng Hải, Los Angeles và biệt thự trị giá 20 triệu tệ (khoảng 78 tỷ đồng) ở Vũ Hán. Tại nhà riêng, Lưu Diệc Phi cũng lưu giữ nhiều bộ lễ phục cao cấp, rượu vang có từ năm 2003 và những chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn có giá hàng tỷ đồng.

Từ hình ảnh "bình hoa di động" từng bị chỉ trích khi mới vào nghề, Lưu Diệc Phi dần xây dựng được vị trí vững chắc sau hơn 20 năm hoạt động. Dù đã gần 3 năm không đóng phim mới nhưng giá trị thương mại của cô vẫn nằm trong top đầu và nhận mức thù lao hơn 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) từ các hợp đồng đại diện cùng sự kiện thương mại mỗi năm. Ở tuổi 39, cuộc sống của Lưu Diệc Phi cũng rất "chill" khi không còn áp lực về độ nổi tiếng hay tài chính nữa, thay vào đó cô tận hưởng cuộc sống và đi du lịch khắp nơi.