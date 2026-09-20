Nhã Phương nói về việc quảng cáo nước uống trường sinh: "Tôi tin tưởng và trực tiếp sử dụng"

Nhã Phương cho biết cô luôn cố gắng cẩn trọng trong quá trình lựa chọn các hoạt động hợp tác, đồng thời đặt trách nhiệm cá nhân lên hàng đầu khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Nhã Phương bất ngờ bị nhắc tên trên mạng xã hội vì nữ diễn viên từng có thời gian xuất hiện trong vai trò liên quan đến thương hiệu bán một sản phẩm nước uống được quảng bá với công dụng hỗ trợ trẻ trung, khỏe đẹp. Cùng với đó, những nội dung quảng bá về sản phẩm cũng nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận từ cộng đồng mạng.

Một số người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về tính minh bạch trong thông tin giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là các nội dung quảng cáo về thành phần dinh dưỡng và những so sánh về giá trị sử dụng. Những thông tin này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cách diễn đạt có đúng với thực tế hay không.

Trước những tranh luận đang được quan tâm, Nhã Phương cũng đã có chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 19/9 để nói về những vấn đề liên quan đến bản thân, trong đó có nội dung về việc từng tham gia các hoạt động hợp tác quảng bá thương mại với 1 nhãn hàng.

Trong bài viết, nữ diễn viên cho biết cô luôn cố gắng cẩn trọng trong quá trình lựa chọn các hoạt động hợp tác, đồng thời đặt trách nhiệm cá nhân lên hàng đầu khi xuất hiện trước công chúng. Nhã Phương chia sẻ: "Với sự cẩn trọng và tư duy hướng về sự tử tế trong cách hành xử và lựa chọn sản phẩm, Phương luôn cố gắng có những quyết định mà mình phải là người tiêu dùng thật sự".

Nữ diễn viên cho biết những thông tin cô chia sẻ trong quá trình hợp tác được dựa trên sự trao đổi từ phía đơn vị liên quan cùng trải nghiệm cá nhân của bản thân. Cô cũng nhấn mạnh bản thân luôn tôn trọng sự tin tưởng của các đối tác và mong muốn mọi thông tin được nhìn nhận một cách khách quan, dựa trên những dữ liệu chính xác.

Nhã Phương cho biết các hoạt động hợp tác trước đây đã kết thúc theo thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, cô vẫn trân trọng sự tin tưởng và tình cảm mà đối tác từng dành cho mình trong quá trình làm việc chung.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn những phản ánh, góp ý từ khán giả nên dựa trên thông tin xác thực, tránh những suy đoán thiếu căn cứ có thể gây ảnh hưởng đến các bên liên quan: "Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được đưa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên".

Nhã Phương cũng cho biết cô sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu nhận được yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Theo nữ diễn viên, các vấn đề liên quan cần được xem xét dựa trên quy trình phù hợp, với tinh thần minh bạch và cầu thị.

Cô tiết lộ đã trao đổi với các bên liên quan để tiếp nhận những phản ánh về sản phẩm thông qua đầu mối chính thức, đồng thời mong muốn mọi việc được giải quyết đúng quy định. Cuối bài đăng, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và dành tình cảm cho cô.

Vừa qua, hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và phát ngôn trong quá khứ của nam danh hài Trường Giang được chia sẻ lại trên nền tảng Threads. Những nội dung này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Trước sự chú ý ngày càng lớn từ dư luận, Trường Giang không đưa ra phản hồi ngay mà lựa chọn giữ im lặng trong thời gian dài. Nam nghệ sĩ chỉ chính thức lên tiếng vào tối 14/9 thông qua một bài đăng trên fanpage cá nhân. Trong bài viết, Trường Giang gửi lời xin lỗi đến những người từng bị ảnh hưởng hoặc tổn thương bởi những điều anh đã làm trong quá khứ. Nam danh hài cũng dành lời xin lỗi đến những khán giả luôn yêu thương, ủng hộ mình nhưng phải suy nghĩ, bận lòng trước những tranh luận đang diễn ra.

Nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho biết anh nhận thức được bản thân không chỉ có những dấu ấn tích cực mà còn tồn tại những điều chưa hoàn thiện. Nam nghệ sĩ thẳng thắn nhìn nhận đã có những thời điểm bản thân chưa đủ tinh tế, chưa đủ trưởng thành trong cách ứng xử và đưa ra những lựa chọn chưa phù hợp.

Bên cạnh việc nhìn lại bản thân, Trường Giang cũng bày tỏ mong muốn những câu chuyện liên quan đến anh không kéo theo những ảnh hưởng ngoài mong muốn đến những người từng làm việc, xuất hiện cùng anh trong các chương trình trước đây. Nam danh hài đặc biệt nhắn gửi đến đồng nghiệp, bạn bè và những người từng đồng hành trong sự nghiệp rằng anh không mong mọi người bị cuốn vào những cuộc tranh luận, bị nhắc tên hoặc phải chịu những suy diễn không liên quan chỉ vì có mối quan hệ công việc với mình.

Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới vào tháng 9/2018, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước khi về chung một nhà, mối quan hệ của cả hai từng trải qua không ít sóng gió và trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông. Thời điểm công khai chuyện tình cảm, cặp đôi liên tục đối mặt với những bàn luận trái chiều từ dư luận.

Trong quá trình yêu nhau, Trường Giang từng có màn cầu hôn Nhã Phương gây chú ý khi thực hiện ngay trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc này từng tạo nên nhiều ý kiến khác nhau bởi diễn ra trong bối cảnh chuyện tình cảm của cả hai đang nhận được sự quan tâm lớn.

Sau này, Nhã Phương từng chia sẻ về quyết định cho Trường Giang thêm cơ hội sau những khoảng thời gian nhiều thử thách. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi cũng từng dứt khoát nhưng anh ấy đã làm cú chấn động là cầu hôn tôi trên sóng truyền hình. Chuyện tôi với anh ấy cứ dùng dằng như vậy và tôi thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thành cho nên quyết định cho anh ấy cơ hội".