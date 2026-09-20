Toàn cảnh cuộc khủng hoảng lớn của Trường Giang

Từ một số video cũ, câu chuyện lan sang những phát ngôn trong quá khứ; từ đó tiếp tục kéo theo cuộc khủng hoảng, lời xin lỗi của Trường Giang, quyết định vắng mặt ở 2 Ngày 1 Đêm và cuối cùng là những chia sẻ của Nhã Phương.

Từ loạt bài đăng trên Threads

Ồn ào của Trường Giang bắt đầu nóng lên từ đầu tháng 9, khi một số bài đăng trên Threads chia sẻ lại những video cũ của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là những khoảnh khắc tại Ơn giời, cậu đây rồi và một số gameshow khác.

Điểm đáng chú ý là phần lớn nội dung được nhắc lại đều đã xảy ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, từ một số video ban đầu nhận được lượng tương tác cao, thuật toán Threads tiếp tục đề xuất hàng loạt nội dung liên quan đến Trường Giang. Những đoạn clip cũ vì thế được chia sẻ với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về cách nam nghệ sĩ tương tác với đồng nghiệp, đặc biệt là các bạn diễn nữ.

Khủng hoảng của Trường Giang bắt đầu khi loạt clip đào lại những khoảnh khắc nam nghệ sĩ bên các đồng nghiệp nữ trong quá khứ.

Các video được chia sẻ lại cho thấy nhiều tình huống Trường Giang có những hành động như ôm, hôn hoặc tương tác mạnh với bạn diễn trong bối cảnh gameshow. Một số khoảnh khắc khác trong quá khứ của nam nghệ sĩ cũng được đưa trở lại bàn luận, trong đó có cả chuyện tình cảm trước khi anh kết hôn với Nhã Phương.

Từ một vài đoạn video, câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành việc khán giả nhìn lại cách Trường Giang từng ứng xử trên truyền hình cũng như những phát ngôn và câu chuyện đời tư từng gây chú ý.

Sau khoảng 10 ngày, lượng nội dung nhắc đến Trường Giang trên Threads đã lên tới khoảng 15.000 bài đăng, video và bình luận. Tên nam nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu của làn sóng này, Trường Giang gần như không lên tiếng. Nam nghệ sĩ sau đó cho biết anh sử dụng mạng xã hội không thường xuyên và chỉ biết sự việc sau khi nó đã diễn ra một thời gian.

Trường Giang lần đầu lên tiếng

Tối 14/9, Trường Giang chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau nhiều ngày bị réo tên.

Trong bài viết, nam nghệ sĩ thừa nhận nhìn lại quá khứ, anh nhận ra có những thời điểm bản thân "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn" và có những lựa chọn không đúng. Trường Giang gửi lời xin lỗi tới những người từng bị anh làm tổn thương, đồng thời xin lỗi khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh nhưng phải bận lòng vì những tranh luận thời gian qua.

Trường Giang cũng cho biết sau khoảng 20 năm làm nghề, anh nhìn nhận có những điều mình đã làm được nhưng cũng có những điều đáng ra có thể làm tốt hơn. Nam nghệ sĩ mong những câu chuyện thuộc về quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của những người từng liên quan, đồng thời đề nghị khán giả không kéo các đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng anh trong những chương trình cũ vào tranh luận.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không khiến tranh luận lập tức dừng lại. Một cuộc tranh luận mới tiếp tục xuất hiện khi những phát ngôn của anh trong cuộc phỏng vấn được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn này, Trường Giang nhìn nhận có thời điểm mình từng cho phép bản thân "đi sai, quá giới hạn" trong chuyện tình cảm. Anh cũng giải thích về những khoảnh khắc tương tác với bạn diễn trên gameshow, cho biết có những thời điểm bản thân quá nhập vai và từng nghĩ rằng những hành động như nắm tay, ôm, hôn có thể tạo tiếng cười.

Những chia sẻ này tiếp tục trở thành chủ đề để khán giả tranh luận. Một bộ phận nhìn nhận đây là cách nam nghệ sĩ trực tiếp đối diện với những vấn đề trong quá khứ. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc giải thích thêm về hoàn cảnh và cách làm gameshow khiến những câu chuyện cũ tiếp tục bị đào sâu.

Trường Giang rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm

Chiều 16/9, Trường Giang tiếp tục có một động thái đáng chú ý khi thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều và sau khi trao đổi với nhà sản xuất, quyết định không tham gia đợt ghi hình sắp tới. Trường Giang nói muốn dành khoảng thời gian này để "lắng lại và học hỏi thêm", đồng thời cảm ơn khán giả và mong mọi người tiếp tục đồng hành với chương trình.

Trường Giang rút khỏi đợt ghi hình mới của 2 Ngày 1 Đêm.

Đây là chương trình Trường Giang tham gia từ những mùa đầu và được xem là một trong những thành viên chủ chốt của dàn cast. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, các chặng đã ghi hình trước đó vẫn có sự xuất hiện của Trường Giang; phần hành trình tiếp theo sẽ được thực hiện với 5 thành viên còn lại gồm Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan.

Đáng chú ý, Trường Giang không nói đây là quyết định rời chương trình vĩnh viễn. Anh chỉ thông báo vắng mặt ở đợt ghi hình sắp tới. Động thái này diễn ra đúng hai ngày sau bài xin lỗi và trong lúc những tranh luận về nam nghệ sĩ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Vì vậy, việc Trường Giang tạm vắng mặt khỏi 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng.

Nhã Phương lên tiếng

Ngày 19/9, sau bài xin lỗi và thông báo vắng mặt ở 2 Ngày 1 Đêm của Trường Giang, Nhã Phương lần đầu chia sẻ trực tiếp về những gì cô trải qua trong thời gian chồng trở thành tâm điểm tranh luận.

Trước đó, tối 12/9, giữa lúc những video cũ của Trường Giang được chia sẻ dày đặc, Nhã Phương từng đăng một bức ảnh chụp cùng chồng từ phía sau. Đến ngày 19/9, Nhã Phương giải thích rằng với tư cách là vợ Trường Giang nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ độc lập, cô từng rất trăn trở trước việc phải ứng xử thế nào khi chồng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nhã Phương sau đó cũng lên tiếng vì bị ảnh hưởng.

Không chỉ nói về câu chuyện của chồng, Nhã Phương còn đề cập đến một vấn đề khác cũng kéo cô vào tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến việc hợp tác quảng bá với một nhãn hàng. Cô cho biết đã chấm dứt hợp tác với nhãn hàng này từ giữa năm 2025, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm nếu được cơ quan chức năng yêu cầu.

Nhã Phương cũng phản đối những chỉ trích mà cô cho là không có căn cứ và đề nghị các phản ánh, góp ý nên dựa trên thông tin xác thực, được xử lý theo đúng quy định pháp luật, thay vì dựa trên đồn đoán.

Một cuộc khủng hoảng bắt đầu từ quá khứ nhưng ảnh hưởng lớn đến hiện tại

Điểm đặc biệt của ồn ào lần này là phần lớn những hình ảnh, video và câu chuyện được đưa trở lại đều không phải sự việc mới xảy ra. Chúng thuộc về những giai đoạn khác nhau trong hành trình làm nghề của Trường Giang, nhưng khi được đặt cạnh nhau và lan truyền đồng thời trên Threads, chúng tạo thành một cuộc tranh luận mới về cách nam nghệ sĩ từng ứng xử trên truyền hình và trong đời tư.

Từ một số video cũ, câu chuyện lan sang những phát ngôn trong quá khứ; từ đó tiếp tục kéo theo cuộc những khủng hoảng lớn, lời xin lỗi của Trường Giang, quyết định vắng mặt ở 2 Ngày 1 Đêm và cuối cùng là những chia sẻ của Nhã Phương.

Cho đến hiện tại, Trường Giang đã công khai xin lỗi và cho biết muốn dành thời gian nhìn lại, trong khi Nhã Phương cũng lần đầu trực tiếp nói về những ảnh hưởng mà cô phải đối diện. Còn việc những động thái này có thể khép lại tranh luận hay không vẫn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo và cách những người liên quan tiếp tục xử lý câu chuyện.

Ảnh: FBNV