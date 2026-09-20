Không ai tin đây là "đối thủ của Lưu Diệc Phi"

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên này khiến người xem không khỏi hoang mang.

Thư Sướng từng là mỹ nhân cổ trang được yêu thích bậc nhất châu Á. Một thời, cô vừa là bạn tốt, vừa là đối thủ cạnh tranh gay gắt với Lưu Diệc Phi. Được công nhận cả về tài năng lẫn nhan sắc, nhưng Thư Sướng ở thời kỳ đỉnh cao lại chẳng mấy tham vọng. Việc đóng phim ngắt quãng rồi gặp biến cố mất giọng không rõ nguyên nhân phải rời showbiz điều trị thời gian dài khiến tên tuổi của Thư Sướng sa sút. Ngày trở lại giới giải trí, cô đã đánh mất vị thế, không còn đứng ngang hàng với Lưu Diệc Phi. Những năm qua, Thư Sướng chuyển sang bán hàng online để có thu nhập.

Thư Sướng từng là mỹ nhân cổ trang hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nàng tiểu hoa sinh năm 1987 từng là đối thủ của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.

Vào ngày 19/9, Thư Sướng bất ngờ lên hot search vì loạt ảnh chụp tại một sự kiện thương hiệu. Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai, nữ diễn viên diện sườn xám sequin xanh nhạt. Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh chụp không qua chỉnh sửa tại sự kiện được tung ra, nhiều cư dân mạng nhận xét gương mặt Thư Sướng có dấu hiệu sưng phù khá rõ, khi cười trông không được tự nhiên. So sánh với đàn chị hơn 7 tuổi Tống Giai, nhan sắc của Thư Sướng lộ rõ dấu hiệu đơ cứng, ngập tràn silicon. Một số người thậm chí còn nhận xét diện mạo chính diện hiện tại của Thư Sướng có nét na ná Dương Tử - tiểu hoa đán 8X "dao kéo" toàn bộ gương mặt.

Ở loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, gương mặt Thư Sướng có phần sưng phù, căng đầy bất thường. Đặc biệt khi nữ diễn viên nở nụ cười, các đường nét trên khuôn mặt bị cho là thiếu tự nhiên. Ảnh: Weibo.

Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên khác xa hình ảnh trong trẻo, linh khí từng làm nên tên tuổi của cô trong quá khứ. Ảnh: Sina.

Nhan sắc trẻ thơ, tinh khiết và trong veo của Thư Sướng trong quá khứ. Ảnh: Sina.

Thư Sướng bén duyên với nghiệp diễn từ năm 5 tuổi và từng là sao nhí hàng đầu. Đến năm 15 tuổi, Thư Sướng gây tiếng vang khi đảm nhận vai Đổng Ngạc Phi trong Hiếu Trang Bí Sử và đoạt giải thưởng Kim Ưng dành cho diễn viên truyền hình triển vọng.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Silly trong Ma Huyễn Điện Thoại hay Kim Mai Lệ - Bát muội trong Kim Phấn Thế Gia. Đặc biệt, nhan sắc tự nhiên vốn có của Thư Sướng từng được đánh giá là rất thanh tú, linh động và giàu sức hút. Bình luận về tài sắc của Thư Sướng, tờ Nam Đô từng khen ngợi: "Vẻ đẹp trẻ thơ tinh khiết, ngọt ngào hiếm có của màn ảnh Hoa ngữ".

Nguồn: Sina, Sohu