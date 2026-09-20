Người đẹp Mỹ đăng quang, Minh Anh dừng ở Top 12 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2026

Vượt qua gần 30 thí sinh, Lo Colby - đại diện Mỹ - đã giành ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen 2026, đại diện Việt Nam dừng lại ở Top 12.

Chung kết Miss International Queen 2026 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) diễn ra vào tối 19/9 tại Thái Lan với màn tranh tài của 27 thí sinh. Kết quả chung cuộc, Lo Colby - người đẹp đến từ Mỹ - đã giành ngôi hoa hậu. Chiến thắng này giúp Mỹ có 2 năm liên tiếp chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh đến từ Thái Lan và Á hậu 2 gọi tên đại diện từ Nhật Bản.

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss International Queen 2026.

Nguyễn Cao Minh Anh - đại diện của Việt Nam - tại cuộc thi năm nay gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 12. Tại đêm chung kết, người đẹp đã có những phần thi khá tốt. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa thể có cơ hội tiến sâu tại hành trình này.

Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 12.

Tại cuộc thi năm nay, Nguyễn Cao Minh Anh gây chú ý với phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một điểm cộng của đại diện Việt Nam chính là gu thời trang thay đổi mỗi ngày. Cô đầu tư váy áo đa phong cách khi tham gia hoạt động bên lề. Chính điều này khiến Minh Anh nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam giành giải thưởng phụ Miss Sexy Body (Người đẹp hình thể). Ngoài ra, cô còn giành ngôi Á quân 2 trong phần thi tài năng.

Phần thi bikini của Minh Anh trong đêm chung kết

Nguyễn Cao Minh Anh sinh năm 2002, đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp ngành Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo ba vòng 86-64-94. Năm 2024, Minh Anh quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới và nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, Minh Anh làm việc tại một phòng khám thú y. Bên cạnh đó, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng tham gia trình diễn cho nhiều nhà thiết kế.

Năm 2025, Minh Anh giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Vào đầu tháng 8/2026, cô chiến thắng cuộc tuyển để đại diện Việt Nam đến với Miss International Queen 2026.