Bắt gặp Hải Tú kè kè bên Sơn Tùng tại Mỹ

Khoảnh khắc Sơn Tùng và Hải Tú được team qua đường bắt gặp khi đang đi cùng nhau ở Mỹ được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên đường phố Mỹ bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ được một số khán giả nhận ra và tiến đến xin chụp ảnh cùng. Đáng chú ý, trong khung hình còn xuất hiện một cô gái đi khá sát Sơn Tùng. Từ vóc dáng, mái tóc đến một số đường nét, cô gái này nhanh chóng được cư dân mạng nhận ra không ai khác là Hải Tú.

Trong chuyến đi Mỹ lần này, Sơn Tùng cũng có nhiều hoạt động như xuất hiện tại Head In The Clouds 2026, giao lưu với truyền thông và thực hiện một số cuộc phỏng vấn xoay quanh âm nhạc. Đây được xem là một trong những chuyến đi có lịch trình khá dày của Sơn Tùng, thay vì chỉ đơn thuần xuất hiện để nghỉ ngơi hay du lịch.

Chính vì vậy, việc một người được cho là Hải Tú xuất hiện gần Sơn Tùng trong chuyến đi cũng không khiến cư dân mạng quá bất ngờ. Trước đó, Hải Tú được giới thiệu là Project & Artist Manager, đồng thời tham gia vào quá trình quản lý và triển khai các dự án của Sơn Tùng. Với vai trò này, việc cô có mặt cùng nam ca sĩ trong những chuyến công tác được nhiều người cho rằng là điều khá dễ hiểu, đặc biệt khi Sơn Tùng phải làm việc với truyền thông, đối tác và ekip quốc tế.

Team qua đường bắt gặp Sơn Tùng và Hải Tú ở Mỹ (Clip: Đài Phát Thanh)

Hải Tú tươi cười rạng rỡ, đứng cạnh Sơn Tùng trong lúc fan tiến đến xin chụp ảnh

Bên cạnh những lý do liên quan đến công việc, việc Sơn Tùng và cô gái được cho là Hải Tú liên tục xuất hiện trong cùng một khung hình cũng kéo theo những bàn tán khác trên mạng xã hội. Cư dân mạng nhanh chóng đào lại loạt khoảnh khắc cả hai từng được bắt gặp tại nhiều địa điểm khác nhau, từ những lần xuất hiện ở Việt Nam cho đến các chuyến đi nước ngoài.

Hồi tháng 10/2024, team qua đường bắt gặp cả hai "đánh lẻ" dạo chợ Đà Lạt, ghé vào một cửa hàng quần áo. Theo chia sẻ từ chủ shop, nam ca sĩ đi cùng một cô gái che chắn kín mít, không để lộ diện mạo. Tuy nhiên, loạt hình ảnh trích xuất từ camera nhanh chóng được lan truyền và khiến cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện người đi cạnh Sơn Tùng có vóc dáng, chiều cao rất giống Hải Tú, đặc biệt là khi đứng cạnh "chủ tịch".

Đến đầu tháng 4/2025, cặp đôi tiếp tục bị soi khi cùng xuất hiện trong một chuyến vi vu tại Thái Lan. Trong đoạn clip được lan truyền, Hải Tú diện trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai, còn Sơn Tùng giữ phong cách tối giản, bảnh bao quen thuộc. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và tương tác thân thiết.

Tần suất cư dân mạng "tóm dính" Sơn Tùng và Hải Tú bên cạnh nhau ngày càng nhiều

Cả hai còn từng lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đang ở Thái Lan

Cách đây không lâu, Sơn Tùng từng thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh đời thường trong một chuyến nghỉ dưỡng. Từ những khoảnh khắc ăn uống, khung cảnh biển cho đến các chi tiết nhỏ như chiếc thuyền hay những vỏ ốc được sắp xếp, loạt ảnh cho thấy nam ca sĩ có khoảng thời gian thư giãn khá thoải mái bên ngoài lịch trình công việc. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm lại nằm ở những chi tiết được cho là có nhiều điểm trùng hợp với loạt hình ảnh Hải Tú từng chia sẻ.

Ngay sau đó, netizen nhanh chóng "đào lại" những bài đăng đi biển của Hải Tú trước đây để đối chiếu. Khi đặt hai loạt ảnh cạnh nhau, nhiều người nhận thấy một số chi tiết trong bối cảnh có nét tương đồng, từ view biển, khu vực hồ bơi, cảnh quan xung quanh cho đến những chiếc gối tựa trên ghế.

Chưa dừng ở đó, cư dân mạng còn soi kỹ những vật dụng xuất hiện trong các bức ảnh. Đáng chú ý, chiếc khăn được đặt bên trong túi xách của Hải Tú được cho là có màu sắc tương đồng với chiếc khăn xuất hiện trong loạt ảnh vỏ ốc mà Sơn Tùng đăng tải. Dù hai bài đăng được chia sẻ ở những thời điểm khác nhau, việc nhiều chi tiết cùng xuất hiện khiến một bộ phận netizen đặt nghi vấn cả hai từng có mặt tại cùng một khu nghỉ dưỡng.

Cặp đôi còn lộ hint nghỉ dưỡng tại resort

Từ diễn viên độc quyền, giờ đây Hải Tú là Quản lý dự án kiêm Quản lý nghệ sĩ ở M-TP Entertainment, qua đó cho thấy sự tin tưởng của Sơn Tùng dành cho "nửa kia"

Ảnh: Tổng hợp