Hoa hậu 1997 cướp bạn trai thiếu gia của Á hậu trước ngày cưới, nay lộ diện với nhan sắc không tin nổi

2 nàng hậu này từ chị em tốt, cùng đăng quang trong 1 cuộc thi nhan sắc trở mặt thành thù vì thiếu gia tập đoàn nệm.

Ông Gia Tuệ là Hoa hậu Hong Kong năm 1997. Trong cuộc thi cô còn giành thêm 3 giải phụ khác gồm Người đẹp ăn ảnh nhất, Giải thưởng Vẻ đẹp phương Đông và Người đẹp Sức hút đô thị. Thế nhưng, khi vương miện còn chưa đội ấm đầu, Ông Gia Tuệ đã bị Á hậu Lý Minh Tuệ tố cáo là hồ ly tinh, cướp bạn trai đại gia Ổ Hữu Chánh của đồng nghiệp ngay trước ngày cưới. Cả hai sau đó kiện tụng ầm ĩ ra tòa.

Sau khi Ổ Hữu Chánh công khai bảo vệ Ông Gia Tuệ, lùm xùm tình ái khép lại. Ông Gia Tuệ nhanh chóng theo Ổ Hữu Chánh sang Mỹ kết hôn vào năm 1999. Sau đám cưới, cô rút khỏi tất cả hoạt động nghệ thuật để trở thành phu nhân hào môn. Ông Gia Tuệ cũng là một trong số ít Hoa hậu Hong Kong chưa từng tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình nào sao khi đăng quang.

Đến ngày 21/9, Hoa hậu Hong Kong năm 1997 gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trên du thuyền sang trọng. Dù đã là mẹ của hai con và bước sang tuổi 52, Ông Gia Tuệ vẫn giữ được phong độ ngoại hình ấn tượng với vóc dáng thon gọn, làn da săn chân, đôi chân dài cân đối và nhan sắc trẻ trung. Diện mạo của Ông Gia Tuệ nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Ông Gia Tuệ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên du thuyền sang trọng. Dù đã là mẹ của hai con và bước sang tuổi 52, người đẹp vẫn khiến dân mạng trầm trồ với vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc, đôi chân dài cân đối cùng diện mạo trẻ trung. Ảnh: HK01.

Những hình ảnh mới nhất của nàng hậu nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, đặc biệt là vẻ ngoài được nhận xét như “đóng băng thời gian” của cô sau nhiều năm rời xa showbiz. Ảnh: HK01.

Những năm gần đây, Ông Gia Tuệ thi thoảng tham dự sự kiện thời trang hoặc theo chân chồng đến các hoạt động giao lưu của giới thượng lưu. Theo tờ On, Ông Gia Tuệ có xuất thân không hề thua kém chồng. Cha cô kinh doanh nhà máy gia công kim cương. Hiện tại, ngoài việc đồng hành cùng chồng trong các hoạt động kinh doanh và xã hội, Ông Gia Tuệ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô là nhà sáng lập và thành viên Ủy ban chỉ đạo của EmpowerHer Network thuộc Hội Chữ thập đỏ Hong Kong (Trung Quốc), tập trung thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội.

Sau 25 năm chung sống, tình cảm của Ông Gia Tuệ và chồng vẫn mặn nồng. Ảnh: Sohu.

Vụ giật bồ chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Vào năm 1997, sau hàng loạt vòng thi khốc liệt, Ông Gia Tuệ xuất sắc giành vương miện Hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về Lý Minh Tuệ, còn Á hậu 2 là Xa Thi Mạn. Nào ngờ khi nhiệm kỳ còn chưa kết thúc, trong 1 buổi họp báo, Lý Minh Tuệ đã khóc nức nở tố cáo người chị em thân thiết Ông Gia Tuệ giật hôn phu đại gia của cô.

"Tôi sắp kết hôn với bạn trai doanh nhân, nhưng mọi thứ đã chấm hết. Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới vì ả hồ ly họ Ông đã chen chân phá nát mối quan hệ tình cảm của tôi và bạn trai. Giờ ả ta và bạn trai tôi đã cùng nhau sang Mỹ. Ông Gia Tuệ có hành động thật đáng khinh", Lý Minh Tuệ chỉ trích đồng nghiệp. Phát ngôn bão tố của Minh Tuệ lập tức khiến truyền thông sục sôi.

Người đàn ông khiến 2 nàng hậu từ chị em thân thiết trở thành kẻ thù không đội trời chung là thiếu gia Ô Hữu Chánh - nhà sáng lập tập đoàn đệm Sea Horse, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Thất Hải. Ô Hữu Chánh sở hữu khối gia sản kếch xù, và là một trong những nhà tài trợ lâu năm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Hoa hậu Ông Gia Tuệ (giữa) và Á hậu 1 Lý Minh Tuệ (trái) đấu tố tình ái chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc) sau khi đăng quang vào năm 1997. Ảnh: On.

2 nàng hậu trở mặt thành thù vì doanh nhân Ổ Hữu Chánh. Ảnh: Sina.

Trước những cáo buộc liên quan đến chuyện tình cảm, Ông Gia Tuệ không lựa chọn im lặng. Cô lên tiếng phủ nhận việc chen chân vào mối quan hệ của bạn, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện Lý Minh Tuệ vì cho rằng những phát ngôn của đối phương đã bôi nhọ và xúc phạm danh dự của mình. Lý Minh Tuệ cũng không chịu nhún nhường, lập tức đáp trả gay gắt: "Ra tòa thì ra tòa. Tôi chẳng ngại đối chất trước tòa để vạch trần những chuyện xấu của hồ ly tinh như cô".

Về phần Ổ Hữu Chánh, doanh nhân này chia sẻ ông từng có thời gian ngắn tìm hiểu Lý Minh Tuệ. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm rạn nứt vì tính cách khác biệt. Sau khi chấm dứt hoàn toàn với Minh Tuệ, ông mới qua lại với Ông Gia Tuệ. Vụ kiện tụng tình ái của 2 người đẹp nói trên gây ầm ĩ dư luận 1 thời gian dài mới kết thúc bằng sự hòa giải từ đôi bên. Năm 1998, Ông Gia Tuệ xin từ bỏ danh hiệu, kết thúc nhiệm kỳ sớm vì không thể đảm đương các trọng trách của 1 hoa hậu rồi theo Ổ Hữu Chánh sang Mỹ.

Cuối cùng, Ổ Hữu Chánh chọn gắn bó trăm năm với Ông Gia Tuệ. Họ kết hôn ở Mỹ vào năm 1999. Ảnh: Sohu.

Về phía Lý Minh Tuệ, sau màn đấu tố tình ái ầm ĩ với Ông Gia Tuệ, cô cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Người đẹp kết hôn doanh nhân Trần Hạc Dương vào năm 2003, có với nhau 1 con trai và con gái. Gia tộc họ Trần sở hữu khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ HKD (hơn 60 nghìn tỷ đồng). Sau khi về chung nhà, Lý Minh Tuệ và chồng cùng giữ chức giám đốc tại công ty Juba Investments Limited.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương lại chẳng hạnh phúc. Tháng 5/2025, đôi vợ chồng này đổ vỡ. Trong lúc làm thủ tục ly hôn, Lý Minh Tuệ đã đệ đơn kiện chồng ra tòa với cáo buộc cầm dao đe dọa, tấn công cô tại nhà riêng ở Hong Kong (Trung Quốc).

Lý Minh Tuệ đổ vỡ hôn nhân với chồng vào năm ngoái. Ảnh: Sina.

Nguồn: HK01, On