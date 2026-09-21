Ngay thời điểm mở cửa, nhiều thực khách địa phương và du khách đã xếp hàng chờ thưởng thức quán ăn của nữ ca sĩ.

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ Việt có thời gian hoạt động đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc. Năm 2023, sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tên tuổi của cô nhận được thêm nhiều sự quan tâm từ khán giả tại đất nước tỷ dân.

Cũng trong giai đoạn này, Chi Pu bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Cuối năm 2023, cô khai trương nhà hàng tại quận Tĩnh An, Thượng Hải, với định hướng đưa món ăn Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Ngay thời điểm mở cửa, quán phở thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, thực khách địa phương và du khách. Hình ảnh khách xếp hàng chờ thưởng thức từng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chi Pu là 1 trong những nghệ sĩ Việt có thời gian hoạt động nổi bật tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2023, cô khai trương nhà hàng ở Thượng Hải, với định hướng đưa món ăn Việt tới gần hơn với khách quốc tế. Ảnh: FBNV

Sau cơ sở đầu tiên, Chi Pu tiếp tục mở rộng thương hiệu tại Thượng Hải. Tháng 3/2024, cơ sở thứ hai được khai trương tại một trung tâm thương mại lớn của thành phố. Trong khi đó, quán đầu tiên trên đường Diên Bình, quận Tĩnh An sau đó đóng cửa.

Không dừng lại ở mô hình quán phở, Chi Pu tiếp tục phát triển thương hiệu theo hướng nhà hàng chuyên về ẩm thực Việt. Đến tháng 2/2025, thương hiệu của cô được giới thiệu với thực đơn gần 100 món ăn và nhiều loại đồ uống, từ cua rang tiêu sọ, bò kho bánh mì, chả giò, gỏi cuốn đến các món ăn quen thuộc khác của Việt Nam.

Tháng 5/2025, thương hiệu này từng đứng đầu danh sách các nhà hàng phục vụ món Việt tại Thượng Hải trên Dianping, một nền tảng đánh giá và tìm kiếm nhà hàng phổ biến tại Trung Quốc. Theo dữ liệu được Dân trí ghi nhận ngày 14/5/2025, nhà hàng đạt 96,07 điểm nổi tiếng, đứng trên một số thương hiệu ẩm thực Việt khác tại thành phố này.

Sau cơ sở đầu tiên, Chi Pu tiếp tục mở rộng thương hiệu ở Thượng Hải. Ảnh: FBNV

Tháng 3/2026, Chi Pu bất ngờ thông báo một thay đổi quan trọng liên quan đến thương hiệu. Nữ ca sĩ cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng, đối tác đã đồng hành với thương hiệu từ những ngày đầu.

Theo chia sẻ của Chi Pu, đây là dự án cô dành nhiều tình cảm và tâm huyết trong gần 3 năm. Tuy nhiên, lịch trình công việc ngày càng dày đặc cùng khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến cô không còn có thể thường xuyên sang Thượng Hải để trực tiếp đồng hành với đội ngũ vận hành như trước.

Việc chuyển giao được thực hiện sau quá trình trao đổi giữa các bên. Theo Chi Pu, điều này giúp đối tác chủ động hơn trong việc định hướng, vận hành và phát triển thương hiệu trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời giúp cô có thêm thời gian tập trung cho những dự án riêng trong năm 2026.

Như vậy, sau gần 3 năm thử sức với lĩnh vực F&B tại Trung Quốc, Chi Pu không còn trực tiếp sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, thương hiệu không đồng nghĩa với việc đóng cửa mà được chuyển giao cho đối tác tiếp tục vận hành.