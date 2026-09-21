Đang xôn xao: Jungkook (BTS) qua mặt Winter (aespa) liếc mắt đưa tình với mỹ nhân hậu bối?

Hành vi đáng ngờ của Jungkook (BTS) trong 1 sự kiện lớn đã được dân tình “mổ xẻ”.

Chuyện tình của Jungkook (BTS) và Winter (aespa) đã liên tục khiến dư luận châu Á dậy sóng trong suốt thời gian qua. Tới sáng 21/9, tờ Koreaboo đưa tin, cộng đồng mạng hiện xôn xao trước bằng chứng Jungkook yêu đương hậu bối Chaewon (LE SSERAFIM) giữa lúc anh chàng vẫn còn đang hẹn hò Winter.

Trong video bằng chứng được chia sẻ rộng rãi, Jungkook - Chaewon được cho là đã “liếc mắt đưa tình” với nhau ở iHeartRadio Music Festival vừa mới diễn ra. Theo nguồn tin, Jungkook lúc ở trên sân khấu dường như đã dành cho Chaewon nụ cười rạng rỡ, trìu mến ngay sau khi trông thấy cô dưới hàng ghế khán giả. Trong khi đó, mỹ nhân nhóm LE SSERAFIM được cho là đã nhiệt tình vẫy tay với Jungkook khi tới cổ vũ tinh thần cho anh ở lễ hội âm nhạc mới đây. Được biết, 2 nhóm BTS - LE SSERAFIM đều tham gia biểu diễn ở iHeartRadio Music Festival năm nay. 2 nhóm nhạc hàng đầu Kpop còn xuất hiện chung ở khung hình lưu niệm trong bầu không khí thân tình.

Từ đoạn video kể trên, 1 bộ phận khán giả đã tố Jungkook “bắt cá 2 tay”, ngang nhiên trao gửi tín hiệu yêu thương tới Chaewon ngay khi vẫn còn đang hẹn hò với Winter.

Hình ảnh nghi Jungkook dành cho Chaewon nụ cười trìu mến đã khiến MXH xôn xao bàn tán. Ảnh: X

Chaewon cũng được cho là đã nhiệt tình vẫy tay với Jungkook khi cô đang ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi đàng trai biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: X

Tin đồn tình cảm liên quan tới Jungkook - Chaewon đã chiếm sóng mạng xã hội ngay trong sáng 21/9. Ảnh: X

Ngay sau khi đoạn video ghi lại màn tương tác của Jungkook và Chaewon trở nên viral, công chúng đã lao vào tranh cãi nảy lửa, chia hẳn ra làm 2 phe đối lập. Trong đó, 1 bộ phận công chúng nhận đinh, mỹ nam BTS không thể tránh hỏi hiềm nghi liên quan tới nghi vấn ngoại tình sau lưng Winter.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan đã lên tiếng bênh vực Jungkook bằng cách lập luận rằng không thể dựa vào clip kể trên để kết luận nam ngôi sao đang hẹn hò với đàn em Chaewon. Thậm chí, người hâm mộ còn tung ra hẳn đoạn video được ghi lại từ góc quay khác cho thấy Chaewon đang vẫy tay với thành viên khác của BTS chứ không hề tương tác cùng Jungkook.

Fan chia sẻ hình ảnh cho thấy Chaewon vẫy tay với thành viên khác của BTS. Nguồn: X

Còn nhớ hồi tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò Winter. Cư dân mạng đã “đào” được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của “My name is Jungkook” (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của “n” và “i” trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Hình xăm đôi của Jungkook - Winter đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: X

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, Jungkook gây náo loạn MXH khi bỗng nhấn nút theo dõi hơn 100 tài khoản, gồm toàn những tên tuổi đình đám trong làng nhạc từ Âu đến Á như Charlie Puth, Usher, các thành viên BTS, cùng hàng loạt nhóm nhạc Kpop như EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN, CORTIS, TXT, ENHYPEN, ILLIT, IVE, BLACKPINK và cả aespa - nhóm nhạc Winter đang hoạt động. Hành động của Jungkook khiến dân tình suy đoán, nghĩ ra 1.001 kịch bản để lý giải cho việc anh đang yên đang lành tự dưng theo dõi cả trăm người trên MXH: “Anh ấy điên cuồng follow cả Kpop để che giấu ánh trăng mùa đông bé nhỏ”, “Bữa trước là dạo đầu thôi, hôm nay follow aespa mới là phần chính”, “Vì em người yêu mà anh phải follow cả thế giới”, “Để được theo dõi Winter mà ảnh phải theo dõi cả làng nhạc, đến đối thủ của mình cũng không chừa”,...

Jungkook bất ngờ nhấn theo dõi aespa vào cuối tháng 3. aespa là nhóm nhạc nữ mà bạn gái tin đồn của Jungkook - Winter đang hoạt động. Ảnh: X

Đến ngày 23/6 vừa qua, cộng đồng fan toàn cầu lại đứng ngồi không yên với động thái mới nhất, được cho là thả “hint” hẹn hò và ngầm bày tỏ tình cảm với Winter của nam idol sinh năm 1997. Nghi vấn này dấy lên sau khi Jungkook bất ngờ cập nhật Instagram cá nhân với hình ảnh các nhân vật trong bộ anime đình đám Cyberpunk: Edgerunners. Là một fan anime chính hiệu, việc Jungkook dành tình cảm cho tác phẩm này vốn không có gì lạ. Thế nhưng, netizen lại phát hiện ra một chi tiết cho thấy Jungkook “có ý đồ” khi đăng tải hình ảnh trong bộ anime Cyberpunk: Edgerunners lên trang cá nhân của mình.

Nam thần tượng đã sử dụng ảnh David - nam chính của bộ phim - làm ảnh đại diện Instagram. Còn Lucy - nữ chính của tác phẩm - lại xuất hiện trong phần ảnh bìa mục tin nổi bật trên trang cá nhân của thành viên nhóm BTS. Và cũng từ đây, Jungkook - Winter bị réo tên trên mọi mặt trận. Dân tình phát hiện nhân vật anime Lucy sở hữu màu tóc, kiểu tóc cắt ngắn ngang cằm, khí chất lạnh lùng giống hệt Winter trong giai đoạn quảng bá ca khúc LEMONADE. Không lâu sau, Jungkook đăng story với nhạc nền mang tên I Love Lucy (tạm dịch: Tôi yêu Lucy). Điều này khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Jungkook - Winter tiếp tục lan rộng, chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Jungkook để avatar đại diện tin nổi bật là hình ảnh của nhân vật Lucy trong bộ anime Cyberpunk: Edgerunners, đăng nhạc có tên Lucy. Ảnh: Koreaboo

Trùng hợp là từ màu tóc, kiểu tóc cho đến khí chất, nhân vật anime này trông giống Winter đến bất ngờ. Vì vậy, không ít cư dân mạng đã nói đùa rằng: “Jungkook không đăng ảnh Winter lên Instagram, nhưng anh ấy đã tìm được phiên bản anime của cô ấy”. Ảnh: Koreaboo

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, 1 bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ 1 bộ phận khán giả, chịu “biển đen im lặng” trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm của cặp ca sĩ đình đám trở thành chủ đề nóng suốt thời gian qua, kéo theo sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng fan.

Nguồn: Koreaboo