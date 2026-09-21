"Villa trên không" hơn 100 tỷ của Chi Pu

Chi Pu nhiều năm qua không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn gây chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng và những tài sản giá trị.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi từ cuộc thi Miss Teen 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật của thế hệ đầu mạng xã hội Việt Nam. Sau đó, Chi Pu chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim. Cô tiếp tục thử sức với âm nhạc từ năm 2017, một quyết định từng tạo ra nhiều tranh luận nhưng cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Chi Pu dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, ca hát đến kinh doanh. Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình của cô là vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Việt trong chương trình giúp tên tuổi cô được khán giả Trung Quốc biết đến rộng rãi hơn.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Chi Pu dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Ảnh: FBNV

Chi Pu nhiều năm qua không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn gây chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng và những tài sản giá trị. Trong số đó, căn penthouse tại TP.HCM từng được truyền thông nhắc đến với mức giá phần thô khoảng 101 tỷ đồng, diện tích sử dụng gần 500m² cùng nhiều tiện ích riêng.

Khoảng năm 2021, thông qua những hình ảnh được Chi Pu chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng phát hiện cô đang sống trong một căn penthouse được cho là nằm trên đường Điện Biên Phủ, khu vực Quận 3, TP.HCM. Căn hộ được mô tả như một "villa trên không", sở hữu tầm nhìn rộng ra khu vực trung tâm thành phố.

Chi Pu tích luỹ được tài sản giá trị sau khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Năm 2021, netizen phát hiện cô đang sống ở căn penthouse có giá phần thô khoảng hơn 100 tỷ. Ảnh: Tổng hợp

Căn penthouse này có diện tích sử dụng khoảng 492m², thông 3 sàn, nằm ở tầng 16-17. Chủ sở hữu sử dụng sân thượng của tòa nhà, đồng thời có những tiện ích riêng như hồ bơi và thang máy riêng.

Đáng chú ý, con số 101 tỷ đồng được nhắc tới trong các bài viết về căn hộ này thực chất là giá phần thô, chưa bao gồm chi phí hoàn thiện và nội thất. Những hình ảnh từng được nữ ca sĩ chia sẻ cho thấy không gian bên trong có diện tích lớn, phòng khách rộng và khu vực hồ bơi riêng. Tầm nhìn từ căn hộ hướng ra khu vực trung tâm TP.HCM, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thành phố.

Chủ sở hữu sử dụng sân thượng của tòa nhà, đồng thời có những tiện ích riêng như hồ bơi và thang máy riêng.

Căn hộ có diện tích sử dụng khoảng gần 500m2, thông 3 sàn, nằm ở tầng 16-17. Ảnh: FBNV

Bên cạnh căn penthouse được truyền thông nhắc tới với mức giá phần thô khoảng 101 tỷ đồng, Chi Pu từng sở hữu một căn hộ tại TP. Thủ Đức. Cô từng chia sẻ căn nhà này có giá khoảng 4 tỷ đồng và được xem như phần thưởng dành cho bản thân sau nhiều năm làm việc.

Chi Pu cũng thường xuất hiện với các thiết kế, túi xách và phụ kiện đến từ những thương hiệu thời trang quốc tế. Hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phong cách sống khá sang trọng, song nữ ca sĩ hiếm khi chủ động công khai chi tiết về tài sản cá nhân.

Bên cạnh căn penthouse đắt đỏ này, Chi Pu từng sở hữu một căn hộ tại TP. Thủ Đức. Ảnh: FBNV