Thư Kỳ 50 tuổi ra sao khi đứng cạnh đàn em kém gần 2 con giáp

Mỗi lần Thư Kỳ lộ diện, dư luận lại phải bàn tán về cô.

Mới đây, Thư Kỳ gây chú ý khi xuất hiện tại triển lãm trang sức mới của một thương hiệu danh tiếng toàn cầu, bên cạnh tài tử Lý Hiện và "công chúa Cbiz" Trương Tịnh Nghi. Nữ diễn viên diện bộ váy đen cúp ngực, khoe trọn vẻ đẹp mặn mà quyến rũ, vóc dáng gợi cảm không chút mỡ thừa. Nhan sắc "không tuổi tuyệt mỹ" của Thư Kỳ ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán nóng trên MXH.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến dân tình trầm trồ nhất lại là khi Thư Kỳ chung khung hình với Trương Tịnh Nghi. Đứng cạnh đàn em thuộc lứa gen Z sinh năm 1999, kém mình đến 23 tuổi, Thư Kỳ không hề lép vế, thậm chí khí chất và độ thu hút của cô còn lấn lướt Trương Tịnh Nghi. Trên MXH Weibo, cư dân mạng bày tỏ hiếm có cặp mỹ nhân nào mà tuổi tác như mẹ - con và tưởng chừng thuộc hai thế hệ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại giống chị em như Thư Kỳ - Trương Tịnh Nghi. Nhiều netizen còn tán thưởng trần đời họ chưa thấy minh tinh nào tuổi tác càng lớn lại càng trẻ đẹp, quyến rũ và thanh lịch như Thư Kỳ.

Cận cảnh nhan sắc thách thức thời gian của Thư Kỳ qua cam thường zoom cận mặt. Clip: Xiaohongshu.

Nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm nuột nà của Thư Kỳ khi tham gia sự kiện ở tuổi 50. Ảnh: Sina.

Chung khung hình với Trương Tịnh Nghi, Thư Kỳ không hề lép vế, thậm chí khí chất và sức hút của cô còn có phần lấn át đàn em kém mình 23 tuổi. Ảnh: Weibo.

Trên Weibo, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho màn đọ sắc đặc biệt này. Không ít người nhận xét hiếm có cặp mỹ nhân nào mà tuổi tác tưởng chừng thuộc hai thế hệ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại giống chị em như Thư Kỳ và Trương Tịnh Nghi. Ở tuổi 50, Thư Kỳ một lần nữa khiến khán giả phải trầm trồ trước khả năng “đóng băng” nhan sắc của mình. Ảnh: Weibo.

Theo Sohu, Thư Kỳ là một trong những mỹ nhân sở hữu khí chất đặc biệt của giới giải trí Hoa ngữ. Ngũ quan của cô không hoàn hảo tuyệt đối nhưng lại vô cùng hài hòa, bắt mắt, sắc sảo và có sức hút rất riêng. Hơn nữa, sự quyến rũ và phóng khoáng của Thư Kỳ đến nay không ai ở showbiz Hoa ngữ có thể thể bắt chước.

Thư Kỳ cũng là 1 ngôi sao chú trọng giữ gìn nhan sắc và vóc dáng. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, ngoại hình của minh tinh xứ Đài gần như không thay đổi quá nhiều so với xuân sắc. Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gương mặt trẻ trung cùng thần thái cuốn hút khiến người xem khó rời mắt. Thậm chí khán giả Trung Quốc còn ca tụng diện mạo của nữ diễn viên hàng đầu rằng: "Vạn vật trên đời đều đổi thay theo thời gian, chỉ có ngoại hình của Thư Kỳ là không đổi". Ngay cả “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi cũng từng rơi vào tình huống bị Thư Kỳ lấn át nhan sắc khi đứng cạnh.

Thư Kỳ là một trong những mỹ nhân sở hữu khí chất đặc biệt của giới giải trí Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Cô sở hữu khí chất tự nhiên, phóng khoáng và không hề gò bó. Nụ cười rạng rỡ càng khiến vẻ ngoài của nữ diễn viên thêm phần cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Trải qua năm tháng, thời gian không lấy đi nhan sắc của cô mà dường như còn bồi đắp cho Thư Kỳ vẻ đẹp đằm thắm, phong thái điềm tĩnh và sự thanh lịch quyến rũ đầy cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Đến "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng lép vế trước Thư Kỳ khi so đọ nhan sắc. Ảnh: Sohu.

Về đời tư, Thư Kỳ có cuộc sống hôn nhân kín đáo, hạnh phúc với tài tử Phùng Đức Luân. Cả 2 là bạn bè thân thiết 20 năm, trước khi đi đến hôn nhân vào năm 2016. Sau 9 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn chưa có con. Nói về vấn đề này, ngôi sao sinh năm 1974 cho biết cô cũng mong muốn được làm mẹ nhưng chưa có duyên. "Có con là may mắn, không có con là số mệnh", nữ diễn viên hạng A chia sẻ.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân là 1 trong những cặp vợ chồng hạnh phúc, lâu bền nhất nhì Cbiz. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu