Cặp đôi ca sĩ Vbiz - CEO là mẹ đơn thân 3 con thông báo đăng ký kết hôn

Cặp đôi này khoe đã đăng ký kết hôn vào ngày đặc biệt, trước thềm diễn ra lễ cưới.

Akira Phan và Phương Maika là cặp đôi mới gia nhập hội "cẩu lương" Vbiz. Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi cách đây không lâu, chuẩn bị hôn lễ hoành tráng vào cuối tháng này. Trước khi kết hôn với Akira Phan, Phương Maika đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, có 3 con riêng. Vợ sắp cưới của Akira Phan cũng được biết đến là một CEO trong lĩnh vực dược phẩm, sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật.

Mới đây, nam ca sĩ vừa công khai hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn, xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cặp đôi cùng nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm giấy tờ quan trọng đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ. Đáng chú ý, Akira Phan còn tiết lộ cả hai đã chọn ngày đặc biệt để đăng ký kết hôn: "Cách đây 18 năm vào ngày 9/9/2009 mình ra Album Vol1 đầu tay và hot hit rần rần. Bây giờ lại là 9/9/2026 mình lấy được tờ giấy chốt kèo đúng ngày đẹp năm xưa, vậy suy ra định mệnh rồi chạy đâu cho thoát".

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng vào ngày 26/9 tới.

Ca sĩ Akira Phan thông báo đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái CEO

Nam ca sĩ cho biết đã chọn đúng ngày ra MV cách đây 18 năm để đăng ký kết hôn đánh dấu cột mốc đặc biệt

Hành trình yêu của Akira Phan và Phương Maika

Akira Phan sinh năm 1985 tại TP.HCM. Nam ca sĩ được khán giả biết đến qua loạt ca khúc quen thuộc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Đợi chờ là hạnh phúc... Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia sáng tác và ghi dấu với dòng nhạc ballad trẻ trung, gần gũi. Tuy từng có thời điểm phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc, hành trình hoạt động nghệ thuật của Akira Phan cũng trải qua không ít thăng trầm. Từ sau năm 2012, tên tuổi nam ca sĩ dần giảm sức hút khi anh ít xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến chuyện tài chính.

Phương Maika không hoạt động trong showbiz mà được biết đến là CEO một công ty trong lĩnh vực dược phẩm. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ doanh nhân ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và hình ảnh hiện đại. Phương Maika từng biết đến Akira Phan qua âm nhạc và đặc biệt yêu thích ca khúc Điều ước giản đơn. Tuy nhiên, điều khiến cô rung động lại không nằm ở danh tiếng của nam ca sĩ mà đến từ tính cách ngoài đời. Nữ doanh nhân chia sẻ: “Anh ấy hiền, thật và dễ gần. Những lần anh rủ đi uống nước ép, anh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống, khiến tôi dần hiểu và cảm nhận được sự đồng điệu”.

Cặp đôi trải qua thời gian ngắn hẹn hò rồi quyết định về chung nhà

Về phía Akira Phan, nam ca sĩ cho biết chỉ sau khoảng một tháng tìm hiểu, anh đã quyết định chia sẻ với Phương Maika toàn bộ câu chuyện cá nhân, kể cả những điều riêng tư nhất. Với anh, đây là cách để "đặt cược" vào mối quan hệ khi đã xác định nghiêm túc, đồng thời giúp nữ doanh nhân không bị bất ngờ nếu sau này đối diện với những thông tin từ bên ngoài.

Một điểm đặc biệt trong mối quan hệ của cả hai là câu chuyện con riêng. Phương Maika hiện có ba con riêng, trong khi Akira Phan cũng có một con trai đang sinh sống tại Úc. Akira Phan cho biết anh yêu quý các con của Phương Maika, đặc biệt ấn tượng trước sự ngoan ngoãn, biết suy nghĩ của các bé. Những khác biệt trong hoàn cảnh gia đình vì thế không trở thành rào cản, mà ngược lại giúp cả hai có thêm sự thấu hiểu khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc.

Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi hoành tráng, chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào cuối tháng 9 này

Ảnh: FBNV