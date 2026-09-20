Bắt khẩn cấp nam diễn viên gen Z tác động vật lý bạn gái trong ô tô ở bãi đỗ xe

Sau khi bị nam diễn viên này đánh đập, cô gái đã lao vào 1 cửa hàng gần đó để cầu cứu.

Sáng 20/9, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên - ca sĩ Nhật Bản Inomata Shuto (sinh năm 2001, thành viên nhóm nhạc thần tượng timelesz) vừa bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc hành hung. Theo nguồn tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/9, tại bãi đỗ xe của 1 cửa hàng tiện lợi nằm trên địa phận quận Koto, Tokyo (Nhật Bản), Inomata Shuto đã cãi nhau to với bạn gái. Sau đó, nam idol được cho là đã đấm liên tiếp vào mặt người yêu ở bên trong xe ô tô. Cô gái thoát ra được rồi vội chạy vào cửa hàng tiện lợi để cầu cứu với thương tích trên mặt.

Theo lời nhân chứng, bạn gái của Inomata Shuto lao vào cửa hàng tiện lợi trong tình trạng bị chảy máu mũi. Tại đây, cô gái hoảng hốt la lên cầu cứu: “Bạn trai đã đánh tôi”. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến hiện trường vụ việc.

Khi bị thẩm vấn, Inomata Shuto đã phủ nhận cáo buộc hành hung, đồng thời giải thích rằng tay anh vô tình va trúng bạn gái trong lúc 2 người cãi vã. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng Inomata Shuto đang nói dối để che giấu cho việc làm sai trái của mình.

Inomata Shuto vừa mới bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc đánh người. Ảnh: Koreaboo

Công ty quản lý STARTO ENTERTAINMENT cũng vừa chính thức lên tiếng về thông tin Inomata Shuto bị bắt giữ với cáo buộc hành hung phụ nữ. Theo đó, phía công ty chủ quản gửi lời xin lỗi nạn nhân, đồng thời tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động đối với nam ca sĩ sinh năm 2001.

Thông báo đầy đủ từ phía công ty STARTO ENTERTAINMENT có nội dung như sau: “Hôm nay, chúng tôi xin thông báo về việc Inomata Shuto đã bị bắt giữ. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới người bị hại. Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, công ty chúng tôi quyết định tạm thời đình chỉ mọi hoạt động của Inomata trong thời gian tới. Ngay khi có quyết định xử lý chính thức từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với Inomata. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra rắc rối và lo lắng cho người hâm mộ cũng như các bên liên quan”.

Công ty quản lý vừa ra đòn trừng phạt đầu tiên dành cho Inomata Shuto. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi hay tin Inomata bị bắt giữ vì đánh người bởi nam nghệ sĩ vốn nổi tiếng với hình tượng hiền lành: “Cậu ấy có gương mặt đáng yêu như thế, lại luôn đối xử tốt với thành viên trong nhóm. Vậy mà không ngờ cậu ấy lại có thể làm ra chuyện gây thương tích cho người khác”, “Tôi vừa thấy thông tin này xuất hiện trong bản tin, tôi thực sự đã giật mình còn tự hỏi ‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?’ trong hoang mang”,...

Inomata sinh ngày 17/8/2001 tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh làm kế toán cho công ty sơn do bố quản lý. Tới tháng 2/2025, nam nghệ sĩ chính thức được chọn vào đội hình nhóm timelesz thông qua dự án tuyển chọn thành viên mang tên timelesz project. Vào tháng 10 cùng năm, Inomata ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập Papa and Daddy’s Home Cooking của đài TV Asahi. Bên cạnh đó, anh cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các thương hiệu lớn.

Inomata Shuto hoạt động sôi nổi với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo



