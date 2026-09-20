Chị Đẹp gợi cảm nhất showbiz biến mất 9 tháng qua, từng bị bắt gặp đi bệnh viện cùng mẹ với vòng 2 lùm xùm

Cuộc sống của Chị Đẹp từng biểu diễn bản hit của Tăng Duy Tân dạo này lạ lắm.

Ngày 20/9, tờ QQ đưa tin dân tình xứ Trung đang bàn tán xôn xao về sự mất hút bất thường của Liễu Nham - Chị Đẹp năm 2024, từng gây sốt khi biểu diễn ca khúc Ngây Thơ của Tăng Duy Tân trên sân khấu mở màn show. 9 tháng qua, nữ diễn viên ngừng cập nhật toàn bộ nền tảng mạng xã hội. Bài đăng Weibo mới nhất của Liễu Nham dừng vào cuối tháng 12/2025. Trong khi đó, đầu tháng 12/2025, tài khoản MXH studio công việc của cô đã ngừng hoạt động.

Lần xuất hiện công khai cuối cùng của nữ diễn viên là vào tháng 3/2025 khi cô tới Giang Tây (Trung Quốc) để quay bộ phim Hương Sầu Nghi Xuân. Bước sang năm 2026, Liễu Nham không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện, chương trình giải trí hay đoàn phim nào. Hiện, không ai rõ Liễu Nham đang ở đâu, làm gì và ra sao.

Liễu Nham đã biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ 9 tháng qua. Ảnh: weibo.

Đáng chú ý, trước khi biến mất khỏi showbiz, Liễu Nham từng bị bắt gặp xuất hiện cùng mẹ tại 1 bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Khi đó, cô mặc quần áo rộng, phần bụng nhô cao. Điều này làm dấy lên nghi vấn Liễu Nham đã bí mật mang thai.

Không lâu sau, một blogger giải trí tố cáo nữ diễn viên là "tiểu tam", chen chân vào hôn nhân của người khác. Blogger này cho biết Liễu Nham và cháu trai tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc) quen biết nhau tại 1 bữa tiệc vào năm 2022. Người đàn ông sau đó vì si mê Liễu Nham mà bỏ vợ con. Sau khi người đàn ông này ly hôn, gia đình anh rơi vào cảnh sa sút, đồng thời gánh khoản nợ hơn 2 triệu NDT (7,8 tỷ đồng). Các chi phí sinh hoạt của thiếu gia thất thế này kể từ đó đều dựa vào tài chính của Liễu Nham. Trước ồn ào bí mật mang thai, giật chồng người khác, sao nữ không phản hồi.

Trước khi ở ẩn, Liễu Nham được nhìn thấy đi bệnh viện khám cùng mẹ với vòng 2 lùm xùm. Ảnh: Weibo.

Vào tháng 1/2024, Liễu Nham phẫu thuật cắt u xơ tử cung. Sau ca mổ, dù sức khỏe vẫn còn yếu, cô vẫn tham gia chương trình Đạp Gió 2024. Đến tháng 4/2024, nữ diễn viên cho biết khối u đã phát triển trở lại với kích thước 2,5 cm. Liễu Nham sau đó lặng lẽ điều trị.

Nữ diễn viên phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung vào tháng 1/2024. Ảnh: Sina.

Liễu Nham sinh năm 1980, trong một gia đình nghèo ở Hồ Nam (Trung Quốc). Cô bước vào showbiz với hình tượng người mẫu gợi cảm, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí FHM dành cho nam giới. Tại showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên nằm trong top 3 mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Trung Quốc. Liễu Nham nổi tiếng với vóc dáng bốc lửa, cân đối, đường cong hài hòa và tràn đầy sức sống.

Sau đó, Liễu Nham lấn sân sang đóng phim, từng tham gia diễn xuất trong Tứ Đại Danh Bổ, Vũ Động Càn Khôn, Truyện Lùng Yêu Quái 2, Diệp Vấn Ngoại Truyện, Mộng Hoa Lục, Dương Quý Phi Bí Sử, Siêu Nhân Bánh Rán... Năm 2015, cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan với tác phẩm Thiếu Soái. Năm 2019, tại LHP Quốc tế Ma Cao lần thứ 11, cô giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2020, cô tiếp tục nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Kê lần thứ 33.

Liễu Nham là nữ diễn viên sở hữu body bốc lửa nhất showbiz. Ảnh: weibo.

Nguồn: Sina, QQ