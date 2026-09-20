Baifern nhắc thẳng Nine Naphat và bạn gái mới của anh ngay giữa sự kiện

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa cặp đôi 1 thời Baifern Pimchanok và Nine Naphat?

Hậu chia tay Baifern Pimchanok, Nine Naphat được cho là đang đắm chìm trong tình yêu bên bạn gái mới - influencer Malinee C (Van Malinee). Trong khi đó, Baifern lại không công khai hẹn hò thêm với bất kỳ ai. Cách đây không lâu, cặp đôi 1 thời Baifern - Nine đã tới xem vở nhạc kịch Muang Maya. Theo tờ Dailynews, 1 nguồn tin cho biết Nine đã đi lướt qua tình cũ Baifern trong lúc nữ diễn viên này đang trả lời phỏng vấn truyền thông. Thế nhưng, nam diễn viên sinh năm 1996 lại không thèm chào hỏi hay nhìn về phía bạn gái cũ lấy 1 lần.

Tới sáng 20/9, tờ Mgronline đưa tin, Baifern vừa tham dự sự kiện khai trương cửa hàng của 1 thương hiệu kính mắt nổi tiếng. Tại đây, nàng ngọc nữ đình đám xứ Thái đã chính thức lên tiếng về thông tin bị bạn trai cũ ngó lơ trong ngày hội ngộ cách đây không lâu. Đáng chú ý, Baifern chẳng ngần ngại nhắc thẳng Nine và cô bạn gái mới của nam diễn viên này: “Thực ra tôi không hề bận tâm chuyện có chào hỏi với nhau hay không. Vì thực tế ở 1 số sự kiện hay tùy từng thời điểm, chúng tôi còn không có cơ hội để chào hỏi nhau. Tôi hoàn toàn hiểu và không nghĩ ngợi gì về chuyện này cả. Bản thân tôi cũng không muốn chuyện này trở thành chủ đề gây bàn tán. Tôi cảm thấy cần phải giữ kẽ để thể hiện sự tôn trọng dành cho mối quan hệ hiện tại của anh ấy, đồng thời không muốn bất kỳ ai phải cảm thấy khó xử vì chuyện này. Hỏi rằng liệu có khả năng là 2 người chúng tôi không trông thấy nhau ở sự kiện hôm đó hay không, thì tôi xin nói thật là trong 1 sự kiện có rất nhiều khoảnh khắc, nhịp thời gian khác nhau, nên tôi cũng không rõ mọi người đang muốn nói tới thời điểm nào nữa. Nhưng tôi thực sự cũng không bận tâm tới chuyện đó đâu ạ. Mong mọi người đừng biến nó thành drama lớn, vì tôi cũng muốn giữ kẽ cho phía đối phương. Thực sự giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả”.

Baifern nhắc thẳng tình cũ Nine khi tham gia 1 sự kiện mới đây. Ảnh: Line Today

Đồng thời, Baifern xác nhận hiện tại cô vẫn đang độc thân và tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong công việc.

Trước đó, khi tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm của New Era Thailand, Nine cũng đã chính thức lên tiếng về thông tin anh ngó lơ bạn gái cũ Baifern ở buổi chiếu vở nhạc kịch Muang Maya. Cụ thể, nam thần 9X mạnh mẽ khẳng định đây thực chất chỉ là tin đồn nhảm nhí, đồng thời khuyên công chúng nên cẩn thận hơn khi tiếp nhận các luồng thông tin trên mạng.

Trước ống kính, Nine dõng dạc tuyên bố: “Có thông tin cho hay tại buổi chiếu Muang Maya, lúc chạm mặt rồi đi lướt qua Baifern, tôi và cô ấy đã không chào nhau, không thèm nhìn mặt nhau. Phải nói luôn rằng thông tin này đúng là nhảm nhí hết chỗ nói! Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa, tôi thấy nó cực kỳ nhảm nhí luôn ấy. Đừng có dễ dàng bị lừa bởi tin tức giả hay những thông tin câu tương tác kiểu đó, mong người tuyệt đối đừng tin chúng. Thực ra tôi cũng vừa mới nghe tới thông tin là Baifern cũng xuất hiện ở hoạt động đó mà thôi”.

Nine gần đây cũng đã đích thân lên tiếng làm rõ về thông tin phớt lờ Baifern. Ảnh: Dailynews

Trước khi chính thức “đường ai nấy đi”, Baifern - Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với nhau. Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình hot hòn họt. Ảnh: X

Trong khi đó, Nine Naphat sinh năm 1996, có tên thật là Naphat Siangsomboon. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống với mẹ, đồng thời lấy tên theo họ mẹ. Thuở nhỏ, Nine Naphat thường bị bạn bè trêu chọc vì thân hình mập mạp, béo ú. Sau này, anh đã nỗ lực giảm cân bằng cách chạy bộ, bơi, hít đất và gập bụng... mỗi ngày, cuối cùng Nine cũng có được vóc dáng lý tưởng.

Anh ra mắt showbiz Thái Lan với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó ký hợp đồng độc quyền với đài CH3. Tài tử 9X hồi đầu không nhận phim ồ ạt vì muốn chuyên tâm vào việc học tập. Tới năm 2018 khi vừa tròn 22 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học quốc tế Mahidol (Bangkok, Thái Lan).

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Nine được công chúng châu Á biết đến rộng rãi nhờ hàng loạt bộ phim điện ảnh - truyền hình ăn khách bao gồm Rak Kan Panlawan, Tee Krai Tee Mun, Yêu Nhầm Bạn Thân,..

Bên cạnh diễn xuất, anh còn biết hát, chơi guitar và từng xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí lớn ở Thái Lan.

Nine Naphat là 1 trong những gương mặt 9X đình đám nhất ở làng giải trí Thái Lan. Ảnh: X

Nguồn: Mgronline