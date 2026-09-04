Baifern bị Nine Naphat lơ ra mặt, xem như người vô hình ngay giữa sự kiện hậu chia tay?

Tình trạng mối quan hệ giữa Baifern Pimchanok và Nine Naphat hậu chia tay đã khiến cho công chúng dậy sóng.

Mới đây, cặp đôi 1 thời Baifern Pimchanok - Nine Naphat đã tới xem vở nhạc kịch Muang Maya. Tới sáng 4/9, tờ Dailynews cho hay, 1 nguồn tin râm ran trên mạng cho hay, Nine đã đi lướt qua tình cũ Baifern trong lúc nữ diễn viên này đang trả lời phỏng vấn truyền thông. Thế nhưng, Nine không thèm chào hỏi hay nhìn về phía Baifern lấy 1 lần.

Từ đây, netizen đặt ra nghi vấn nam tài tử sinh năm 1996 lơ bạn gái cũ ra mặt, xem cô như người vô hình ngay giữa sự kiện công khai. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra giả thuyết cho hay cuộc chia tay của cặp đôi 1 thời đã diễn ra không hề yên ả và cả 2 vẫn còn tồn tại khúc mắc tới tận ngày hôm nay nên mới quăng cục lơ cho nhau như vậy.

Nine được cho là đã bơ đẹp Baifern, xem đối phương như “không khí” trong lần chạm mặt ở buối chiếu vở nhạc kịch Muang Maya mới đây. Ảnh: Dailynews

Khi tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm của New Era Thailand vừa mới diễn ra, Nine đã chính thức lên tiếng về thông tin anh ngó lơ bạn gái cũ Baifern ở buổi chiếu vở nhạc kịch Muang Maya. Theo đó, nam thần 9X mạnh mẽ khẳng định đây thực chất chỉ là tin đồn nhảm nhí, đồng thời khuyên công chúng nên cẩn thận hơn khi tiếp nhận các luồng thông tin trên mạng.

Trước ống kính, Nine dõng dạc tuyên bố: “Có thông tin cho hay tại buổi chiếu Muang Maya, lúc chạm mặt rồi đi lướt qua Baifern, tôi và cô ấy đã không chào nhau, không thèm nhìn mặt nhau. Phải nói luôn rằng thông tin này đúng là nhảm nhí hết chỗ nói! Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa, tôi thấy nó cực kỳ nhảm nhí luôn ấy. Đừng có dễ dàng bị lừa bởi tin tức giả hay những thông tin câu tương tác kiểu đó, mong người tuyệt đối đừng tin chúng. Thực ra tôi cũng vừa mới nghe tới thông tin đó thôi. Cứ tự hỏi rằng có phải mọi người tự suy diễn ra à? Thật sự thông tin đó đúng là vô cùng nhảm nhí mà”.

Nine vừa đích thân lên tiếng làm rõ về thông tin phớt lờ Baifern ở sự kiện. Ảnh: Dailynews

Trước khi chính thức “đường ai nấy đi”, Baifern - Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với nhau. Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình hot hòn họt. Ảnh: X

Trong khi đó, Nine Naphat sinh năm 1996, có tên thật là Naphat Siangsomboon. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống với mẹ, đồng thời lấy tên theo họ mẹ. Thuở nhỏ, Nine Naphat thường bị bạn bè trêu chọc vì thân hình mập mạp, béo ú. Sau này, anh đã nỗ lực giảm cân bằng cách chạy bộ, bơi, hít đất và gập bụng... mỗi ngày, cuối cùng Nine cũng có được vóc dáng lý tưởng.

Anh ra mắt showbiz Thái Lan với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó ký hợp đồng độc quyền với đài CH3. Tài tử 9X hồi đầu không nhận phim ồ ạt vì muốn chuyên tâm vào việc học tập. Tới năm 2018 khi vừa tròn 22 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học quốc tế Mahidol (Bangkok, Thái Lan).

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Nine được công chúng châu Á biết đến rộng rãi nhờ hàng loạt bộ phim điện ảnh - truyền hình ăn khách bao gồm Rak Kan Panlawan, Tee Krai Tee Mun, Yêu Nhầm Bạn Thân,..

Bên cạnh diễn xuất, anh còn biết hát, chơi guitar và từng xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí lớn ở Thái Lan.

Nine Naphat là 1 trong những gương mặt 9X đình đám nhất ở làng giải trí Thái Lan. Ảnh: X

Nguồn: Dailynews