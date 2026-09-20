Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng, tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Mỹ sau một năm đội vương miện

Sau đăng quang, người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục duy trì việc học, hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ và sử dụng được 4 ngôn ngữ.

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Nguyễn Thanh Thảo có nhiều thay đổi trong hình ảnh và định hướng phát triển. Người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục duy trì việc học, hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ và sử dụng được 4 ngôn ngữ.

Nguyễn Thanh Thảo vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. So với thời điểm mới nhận vương miện, người đẹp cho biết bản thân hiện tại điềm đạm, tự tin và bản lĩnh hơn.

Trong năm đầu nhiệm kỳ, Thanh Thảo xuất hiện tại nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Tuần lễ Du lịch TP.HCM, Chiến dịch Tình nguyện hè ĐHQG TP.HCM. Cô cũng tham gia trình diễn thời trang tại nhiều chương trình trên cả nước, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 tốt nghiệp đại học tại Bentley University (Mỹ), chuyên ngành Marketing, với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

Thanh Thảo cho biết với cô, danh hiệu hoa hậu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc trên sân khấu mà còn gắn với trách nhiệm tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Thanh Thảo trong năm đầu nhiệm kỳ là việc hoàn thành chương trình đại học tại Bentley University (Mỹ), chuyên ngành Marketing, với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

Bên cạnh tiếng Việt, người đẹp có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Việc biết nhiều ngoại ngữ giúp Thanh Thảo thuận lợi hơn khi giao tiếp, học tập và làm việc trong những môi trường khác nhau.

Theo chia sẻ của nàng hậu, việc cân bằng giữa học tập, công việc và lịch trình của một hoa hậu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, cô đã duy trì mục tiêu học tập từ trước khi đăng quang.

Người đẹp tập trung cho việc học thay vì lấn sân vào showbiz.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Thanh Thảo tiếp tục học diễn xuất, tập luyện thể thao và thử sức với những lĩnh vực mới. Người đẹp cho biết muốn bước ra khỏi vùng an toàn để có thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Nhìn lại một năm đội vương miện, Thanh Thảo không tập trung nói về thành tích mà nhắc đến sự biết ơn đối với ban tổ chức, những người đồng nghiệp đi trước và khán giả đã đồng hành cùng cô.

Trong thời gian tới, nàng hậu cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng và những dự án có giá trị lâu dài. Hai dự án cô tiếp tục phát triển là Gạo Charity, hướng đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, và One Step For The Ocean, dự án nâng cao ý thức bảo vệ biển và môi trường sống.

Sau một năm đăng quang, Thanh Thảo đang xây dựng hình ảnh theo hướng một người đẹp trẻ vừa duy trì hoạt động cộng đồng, vừa phát triển học vấn và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ảnh: FBNV