Xôn xao tin Đàm Tùng Vận bí mật cưới Vương Khải

Thông tin về màn cầu hôn lãng mạn của Đàm Tùng Vận và ông xã bí mật cũng vừa bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Sáng 20/9, tờ 163 đưa tin, Đàm Tùng Vận - Vương Khải vừa bất ngờ dính tin đã bí mật kết hôn với nhau. Theo nguồn tin, 2 ngôi sao nảy sinh tình cảm trên phim trường sau khi cùng hợp tác ăn ý trong 1 tác phẩm truyền hình. Sau đó, Vương Khải đã cầu hôn thành công đàng gái, rồi cặp đôi “phim giả tình thật”, giấu thiên hạ bí mật đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Hạ Môn (Trung Quốc). 1 nguồn tin khẳng định thời gian trước, 2 ngôi sao còn bị chụp lại loạt khoảnh khắc hẹn hò riêng tư.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận - Vương Khải được cho là đã chụp tận 500 tấm ảnh cưới với nhiều phong cách khác nhau từ diện trang phục hiện đại cho tới phong cách truyền thống.

Cách đây không lâu, Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận đóng chính vừa chính thức lên sóng. Cách đây ít ngày, Vương Khải gây chú ý với động thái chia sẻ lại bài đăng về bộ phim mới của mỹ nhân họ Đàm. Đổi lại, Đàm Tùng Vận cũng repost bài đăng của đàng trai. Từ đây, cặp đôi tin đồn được cho là ngầm “phát đường”, thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Đàm Tùng Vận - Vương Khải được cho là đã “phim giả tình thật”, sau đó bí mật đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới lặng lẽ ở Hạ Môn. Ảnh: 163

Chưa hết, nguồn tin cho biết 2 ngôi sao đã đầu tư chụp tới 500 bức ảnh cưới với nhiều concept đa dạng. Ảnh: 163

Thông tin Đàm Tùng Vận - Vương Khải bí mật cử hành hôn lễ đã gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội xứ Trung mới đây. Đáng chú ý, 1 bộ phận công chúng cho rằng cặp đôi Cbiz thực sự đang mặn nồng ngoài đời thực, bày tỏ hy vọng 2 nghệ sĩ sớm công khai mối quan hệ. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, bộ hình cưới nói trên là sản phẩm photoshop vụng về, để lộ ra hàng loạt dấu hiệu bất thường, mất cân đối của các chủ thể trong ảnh. Vậy nên, bộ ảnh không thể được xem như bằng chứng cho thấy Đàm Tùng Vận - Vương Khải đã về chung 1 nhà. Ngoài ra, fan khẳng định, việc Vương Khải đăng bài ủng hộ phim mới của Đàm Tùng Vận vốn chỉ là động thái bình thường giữa những người đồng nghiệp thân thiết trong giới, không thể dựa vào đó để kết luận 2 nghệ sĩ đang yêu nhau mặn nồng.

Ngay giữa tâm bão đồn đoán từ công chúng, 1 nguồn tin thân cận tiết lộ, không có chuyện Đàm Tùng Vận - Vương Khải đã đăng ký kết hôn với nhau. Ngoài ra, tờ 163 cho biết thêm, em gái trong 1 buổi livestream đã tiết lộ rằng tài tử họ Vương thậm chí còn chưa có đối tượng để hẹn hò.

Nguồn tin thân cận khẳng định không có chuyện Đàm Tùng Vận - Vương Khải kết hôn với nhau. Ảnh: Sohu

Trước đó, tin đồn Đàm Tùng Vận - Vương Khải hẹn hò từng râm ran trên mạng cách đây khoảng 3 năm sau khi 2 ngôi sao có màn hợp tác ăn ý, được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt liệt ở 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng. Sohu cho hay sau khi kết thúc hợp tác, Đàm Tùng Vận rất ít khi nhắc tới bạn diễn cũ, trừ Vương Khải. Trong 1 sự kiện, khi được hỏi liệu chuyện tình cảm với Vương Khải có hy vọng không, Đàm Tùng Vận không phủ nhận mà trả lời lấp lửng: “Tôi nghĩ chuyện này phải tin vào duyên phận”. Theo Sohu, với 1 diễn viên chuyên nghiệp luôn phân rõ công việc và tình cảm như Đàm Tùng Vận, đây là lần hiếm hoi cô không phủ nhận ngay tin tình ái và điều này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng khán giả.

Về phía Vương Khải, nam diễn viên hết lời khen ngợi Đàm Tùng Vận. Trong 1 buổi phỏng vấn, anh chia sẻ cả 2 rất hợp ý nhau. Anh yêu thích sự chuyên nghiệp và bóng dáng nỗ lực hết mình của Đàm Tùng Vận: “Cô ấy và tôi giống nhau 1 điểm, đó là nếu đã xác định mục tiêu thì sẽ kiên trì hướng tới cho tới khi đạt được kết quả thì thôi”.

Bên cạnh đó, Vương Khải cũng khen Đàm Tùng Vận là diễn viên nữ đáng yêu nhất anh từng hợp tác. Trên phim trường, cả 2 thường xuyên cười đùa với nhau. Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Vương Khải bị bắt gặp ngắm nhìn Đàm Tùng Vận tới 24 lần.

Tin đồn tình ái của 2 ngôi sao từng rộ lên trước đây. Ảnh: 163

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là cái tên quen thuộc với những người yêu thích phim Hoa ngữ. Với gương mặt baby, cô được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Cẩm Y Chi Hạ,...

Đàm Tùng Vận có sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu lượng fan đông đảo. Ảnh: 163

Trong khi đó, Vương Khải sinh năm 1982, là tài tử nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng, Hoan Lạc Tụng, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu... Nam diễn viên được đánh giá là nghệ sĩ tài năng, lịch thiệp với mọi người và có sự nghiệp phát triển ổn định.

Trong quá khứ, Vương Khải từng dính nghi vấn lộ clip nhạy cảm. Ngày đó, 1 đoạn clip nóng được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh 2 người đàn ông có nhiều hành động thân mật. Trên các diễn đàn trực tuyến khi ấy, nhiều netizen cho rằng nhân vật chính trong clip là Vương Khải.

Ngay lập tức, tài tử họ Vương đã ra sức phủ nhận, thậm chí còn nhờ đến luật pháp để bảo vệ danh dự của mình. Phía nam diễn viên khẳng định, clip nói trên đã xuất hiện từ năm 2016 và nhân vật chính trong đoạn video này hoàn toàn không phải anh.

Vương Khải từng dính nghi vấn lộ clip nóng. Ảnh: 163

Nguồn: 163