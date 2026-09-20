"Ngọc nữ Running Man" bị khán giả quay lưng hàng loạt

Cư dân mạng càng lúc càng bày tỏ sự khó chịu đối với "Ngọc nữ Running Man".

Mới đây, Song Ji Hyo đã đã đăng tải video có tiêu đề "Gửi đến những người đã yêu mến tôi cho đến nay" trên kênh YouTube của mình. Tại đây, nữ diễn viên thông báo sẽ đóng cửa kênh YouTube cá nhân đã vận hành được 10 tháng của mình, do thiếu hoạt động và thời lượng video giảm sút. Dù vậy, "mợ ngố" hứa sẽ mở lại kênh YouTube khi đã vững vàng và hoàn thiện hơn.

Nhìn lại những hoạt động trên YouTube trong quá khứ, Song Ji Hyo chia sẻ: "Nói rằng tôi không hối tiếc thì thật là nói dối. Tôi đã học được bài học rằng 'chỉ có tấm lòng thôi thì chưa đủ'. Tôi cần trở lại với tư cách là một Song Ji Hyo biết giữ lời hứa và nói những điều có thể thực hiện được, chứ không chỉ nói suông. Tôi sẽ dùng thời gian này để thực sự sắp xếp lại mọi thứ và trở lại. Khi gặp lại các bạn, chúng tôi sẽ sẵn sàng chào đón các bạn bằng những nội dung phong phú".

Song Ji Hyo thông báo tạm dừng kênh YouTube. Ảnh: MyDaily

Truyền thông Hàn Quốc nhận định lý do Song Ji Hyo tạm dừng kênh YouTube không chỉ đơn giản do kênh hoạt động kém hiệu quả nay lượng người xem trì trệ. Đó còn là bởi ngay cả trong chương trình Running Man, thời lượng của nữ diễn viên đã giảm sút đáng kể sau 17 năm gắn bó. Trong những chương trình gần đây, "mợ ngố" chủ yếu chỉ thể hiện những phản ứng đơn giản, không tạo được sức hút trong phần mở đầu hay các nhiệm vụ chung. Hình ảnh "át chủ bài", người đóng vai trò trung tâm của chương trình đã biến mất, và khán giả có thể thấy Song Ji Hyo rất lạc lõng trong những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên, dẫn đến thời lượng lên sóng giảm đáng kể.

Giữa làn sóng chỉ trích vì thái độ thụ động, không có tiến bộ trong Running Man, Song Ji Hyo thậm chí còn đóng cửa kênh YouTube của mình chỉ sau 10 tháng vận hành. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự bất bình: "Ngay cả thời lượng lên sóng Running Man của cô cũng không đủ, vậy tại sao cô lại từ bỏ cả YouTube?", "Hình như cô ấy thiếu ý chí hoặc khả năng lập kế hoạch"...

Khán giả chỉ trích nữ diễn viên hời hợt với Running Man, nay lại đóng tiếp kênh YouTube. Ảnh: X

Có thể nói rằng Song Ji Hyo đang ở giai đoạn khó của sự nghiệp. Cô mở thương hiệu đồ lót riêng và tập trung vào kinh doanh. Nhiều người cho rằng vì điều này mà nữ diễn viên xao lãng sự nghiệp truyền hình.

Cô vấp phải làn sóng phản đối khi có thái độ thụ động, thiếu chuyên nghiệp của trên Running Man, bị nhiều người yêu cầu rời khỏi show. Theo những cư dân mạng này, nữ nghệ sĩ 8X quá chây lười, làm biếng trên show nên mới lên hình với thời lượng ít ỏi tới mức khó tin. Trong những show truyền hình khác, Song Ji Hyo cũng bị chỉ trích khi xuất hiện với ngoại hình xuề xòa, kém chỉn chu.

Ảnh: X

Cận cảnh những lần nữ diễn viên lên truyền hình với vẻ ngoài xuề xòa phát sốc. Ảnh: X

Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981, xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố nữ diễn viên đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn. Song Ji Hyo chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Song Ji Hyo là diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình. Ảnh: X

Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách. Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu...

Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công. Ở tuổi 45, Song Ji Hyo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, hình thể cân đối. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment. Vào cuối năm 2025, cô tiết lộ hẹn hò kín tiếng với bạn trai trong 8 năm qua.

Bên cạnh nghệ thuật, Song Ji Hyo mở thương hiệu đồ lót riêng. Ảnh: X

Nguồn: MyDaily