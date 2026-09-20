Rapper Pháo thi Miss Universe Vietnam 2026

Sau hành trình ngắn ngủi tại Miss Grand Vietnam trước đó, Pháo gây bất ngờ khi xác nhận dự thi Miss Universe Vietnam 2026.

Tối 20/9, trang chủ Miss Universe Vietnam chính thức công bố hồ sơ thí sinh cuối cùng góp mặt trong Top 30 chung cuộc. Không phải một cái tên xa lạ trong làng giải trí, người được công bố là Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo.

Theo thông tin được Miss Universe Vietnam công bố, Pháo sinh năm 2003, quê Tuyên Quang, cao 1m68, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 80-58-90 cm. Cô được giới thiệu với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper, có trình độ học vấn cao đẳng.

Việc Pháo xuất hiện trong danh sách Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 nhanh chóng gây bất ngờ, bởi chỉ vài tháng trước, cô gây chú ý khi đăng ký tham gia rồi quyết định rút lui Miss Grand Vietnam 2026.

"Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới. Đây không chỉ là cơ hội để cô khám phá một lĩnh vực khác, mà còn là cách Pháo tiếp tục thể hiện bản sắc cá nhân – tinh thần không ngừng đổi mới và hoàn thiện bản thân", - trích từ hồ sơ đăng ký của Pháo.

Pháo là thí sinh cuối cùng trong hồ sơ 30 cô gái thi Miss Universe Vietnam 2026

Cùng với thông tin chính thức trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong Top 30, Miss Universe Vietnam cũng công bố bộ ảnh hồ sơ của Pháo. Khác hẳn hình ảnh nữ rapper cá tính thường thấy trên sân khấu, cô xuất hiện với diện mạo trưởng thành, quyến rũ và đậm màu sắc beauty queen.

Trong bộ ảnh, Pháo lựa chọn đầm dạ hội xuyên thấu ánh kim màu vàng đồng, ôm sát cơ thể và được phủ bởi những chi tiết sequin, tua rua ánh vàng tạo hiệu ứng bắt sáng. Thiết kế có đường xẻ cao ở phần chân, phần thân trên được xử lý xuyên thấu, kết hợp cùng áo choàng dài phủ vai, giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa mang cảm giác quyền lực.

Điểm nhấn của bộ ảnh còn nằm ở kiểu tóc ngắn màu nâu, được tạo phồng và vuốt ngược, mang đến hình ảnh khá khác biệt so với Pháo trước đây. Cô kết hợp cùng khuyên tai statement, vòng cổ và nhẫn đính đá, hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng. Trong một số góc chụp nghiêng, Pháo khoe đường nét gương mặt khá rõ, trong khi những khung hình cận lại nhấn mạnh ánh mắt và cách tạo dáng của cô.

Pháo trong thiết kế dạ hội sang trọng và quyến rũ

Cận visual của nữ rapper 2k3 trong bộ ảnh đăng ký dự thi

Việc Pháo tiếp tục xuất hiện trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 vì thế khiến hành trình thi hoa hậu của nữ rapper trở nên đáng chú ý hơn. Chỉ vài tháng trước, Pháo từng dự thi Miss Grand Vietnam 2026, đã xuất hiện ở buổi thi Sơ khảo, tuy nhiên cuối cùng lại đưa ra quyết định dừng lại.

Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King of rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo trên YouTube đã hàng trăm triệu lượt nghe và vươn xa ra ngoài thế giới.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành. Nữ rapper cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ 2024 hay Em Xinh Say Hi 2025. Mỗi lần xuất hiện, Pháo đều để lại dấu ấn bởi cá tính mạnh, sự tự tin cùng khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống khá tự nhiên.