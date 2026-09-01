Nam nghệ sĩ đình đám đi bán sushi ở đường số 7, phường An Lạc, TP.HCM

Nam nghệ sĩ này khá "mát tay" trong kinh doanh.

Từ Anh Vi Cá đến vai diễn được Lý Hải trao cơ hội, diễn xuất song hành cùng kinh doanh

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới. Con đường đến với nghề của anh không hoàn toàn bằng phẳng. Trước khi được biết đến rộng rãi, nam diễn viên từng làm thêm để trang trải cuộc sống và tìm cơ hội bước vào trường sân khấu.

Sau nhiều năm làm nghề, cái tên Quách Ngọc Tuyên được khán giả nhớ tới qua hàng loạt phim và web-drama như Giải cứu tiểu thư, Giang hồ Chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt 48h hay Cái Tết của thằng Khờ. Đặc biệt, nhân vật Anh Vi Cá trở thành dấu ấn riêng của nam diễn viên.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Không chỉ đóng phim, Quách Ngọc Tuyên còn tự sản xuất web-drama. Năm 2023, anh đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho Vi Cá tiền truyện phần 2, dù thời điểm đó thể loại web-drama đã không còn ở thời kỳ bùng nổ như trước. Nam diễn viên lý giải việc tiếp tục thực hiện phim một phần vì muốn giữ "lửa nghề" và không muốn khán giả quên mình.

Bước ngoặt khác đến khi Quách Ngọc Tuyên được đạo diễn Lý Hải lựa chọn vào vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước. Nam diễn viên chia sẻ rằng đây là cơ hội mà bản thân mong đợi từ lâu, thậm chí xem việc nhận vai chính trong một dự án được đầu tư nghiêm túc như một "điều ước" thành hiện thực.

Cũng từ nghề diễn, cái tên Anh Vi Cá được Quách Ngọc Tuyên đưa vào hoạt động kinh doanh. Theo nam diễn viên, tên quán được lấy từ nhân vật của anh nhằm tạo sự gần gũi với khán giả yêu mến mình trên màn ảnh.

Đầu năm 2026, Quách Ngọc Tuyên có 2 nhà hàng sushi tại TP.HCM, một ở đường Số 7, phường An Lạc, một ở khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, cùng một nhà hàng ở quê nhà Long An. Nam diễn viên thường xuyên xuất hiện tại quán, đích thân bưng bê phục vụ khách. Thực đơn của quán gồm hơn 50 món đặc trưng Nhật Bản như trứng cá chuồn, cá trích ép trứng, cuộn rong biển, cá ngừ sốt cay, thanh cua, trứng cuộn, cá hồi, bạch tuộc…

Trước đó, Quách Ngọc Tuyên cũng từng kinh doanh nhiều mô hình ăn uống khác. Theo nam diễn viên, nguồn thu từ kinh doanh được anh chủ yếu tái đầu tư, trong khi thu nhập chính vẫn đến từ nghệ thuật. Với anh, kinh doanh là một hướng phát triển nhưng nghề diễn vẫn được ưu tiên.

Ông bố hai con có cuộc sống giản dị bên vợ trẻ

Trên màn ảnh Quách Ngọc Tuyên thường xuất hiện với những vai diễn bụi bặm, mạnh mẽ, song ở ngoài đời, anh lại dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Vợ nam diễn viên có tên Thảo Hân, kém anh 16 tuổi. Hai người có duyên gặp nhau từ môi trường sân khấu khi mẹ Thảo Hân từng làm công việc phục trang.

Ban đầu, Quách Ngọc Tuyên chỉ xem cô như một người cháu trong gia đình sân khấu. Thảo Hân sau đó là người chủ động dành tình cảm cho anh. Theo cô, sự tử tế của Quách Ngọc Tuyên trong thời điểm mẹ cô bị bệnh, phải nghỉ làm, là một trong những điều khiến cô có thiện cảm với anh.

Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi

Mối quan hệ của cả hai được công khai vào năm 2019, khi Thảo Hân mang thai con đầu lòng. Thời điểm ấy, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh không quá coi trọng một đám cưới hình thức mà quan tâm đến tình cảm và trách nhiệm dành cho gia đình. Đến năm 2024, nam diễn viên tiết lộ hai vợ chồng vẫn chưa tổ chức lễ cưới, bởi họ từng thống nhất ưu tiên xây nhà cho bố mẹ ở quê trước.

Hiện tại, vợ chồng Quách Ngọc Tuyên có hai con là Bào Ngư và Vi Cá. Nam diễn viên bày tỏ anh biết ơn bà xã vì đã gác lại nhiều niềm vui riêng, sinh con khi còn khá trẻ. Bản thân anh luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con, kể cả trong những giai đoạn phải đi quay xa.

Điều đáng chú ý là nam diễn viên không chỉ nói về gia đình bằng những lời có phần "màu mè". Anh kể về những việc rất đời thường: khi không quay phim thì gọi video về nhà, có thời gian sẽ đưa vợ con đi cùng, còn lúc ở nhà thì cùng vợ chăm sóc các con.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên

Trong thời gian quay Lật mặt 7, lịch làm việc của anh có ngày bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc tối muộn. Thế nhưng sau khi đoàn nghỉ, anh vẫn tranh thủ về chơi với con, thậm chí con thức lúc nào thì anh thức theo lúc đó để pha sữa, chăm con.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hai vợ chồng thống nhất giải quyết những khúc mắc ngay từ đầu, không để chuyện nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn. Khi có thời gian, cả hai thích chạy xe máy vòng quanh Sài Gòn, ghé một quán ăn rồi trò chuyện cùng nhau.

Bà xã Thảo Hân cũng có công việc riêng và hỗ trợ chồng trong hoạt động kinh doanh. Cô phụ giúp Quách Ngọc Tuyên quản lý lịch trình, làm việc với nhãn hàng và đồng thời mở một spa nhỏ. Nam diễn viên nói thu nhập của vợ không quá lớn nhưng anh coi việc cô có công việc riêng là niềm vui và luôn ủng hộ.