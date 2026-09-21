Nữ diễn viên là mẹ đơn thân quê An Giang đi bán cơm, tự đi giao hàng kiếm tiền nuôi con ở TP.HCM

Từ một cô gái phải nghỉ học sớm, làm đủ nghề để mưu sinh, từng ngủ ở công viên khi lên TP.HCM thi gameshow, Kim Đào dần có chỗ đứng trong nghề diễn.

Kim Đào sinh năm 1991, quê Kiên Giang (nay thuộc An Giang). Sinh ra trong gia đình khó khăn, cô phải nghỉ học sớm và bắt đầu đi làm để phụ giúp gia đình. Những công việc từng trải qua không có gì hào nhoáng, từ giúp việc theo giờ, rửa ly ở quán cà phê cho đến giao hàng.

Đặc biệt, ngoại hình từng khiến Kim Đào gặp không ít trở ngại khi tìm việc. Cô từng chia sẻ có thời điểm xin vào quán cà phê nhưng chỉ được làm phía sau, rửa ly, vì cho rằng bản thân "không đẹp" nên không phù hợp đứng bên ngoài phục vụ khách. Thế nhưng, giữa những ngày tháng phải lo cơm áo gạo tiền, Kim Đào vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật.

Cô thường tranh thủ tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương. Năm 2016, một người bạn trong đội văn nghệ đăng ký tham gia Đấu Trường Tiếu Lâm và nhờ Kim Đào phụ diễn. Một cơ duyên bất ngờ xảy ra khi người bạn không được đi tiếp, còn Kim Đào lại được lựa chọn vào vòng ghi hình. Từ một người chỉ đi phụ diễn, cô bắt đầu có cơ hội xuất hiện trên truyền hình. Kim Đào quyết định nghỉ việc dưới quê, lên TP.HCM với hy vọng có thể thay đổi cuộc sống.

Kim Đào là diễn viên "tay ngang", từ quê lên TP.HCM để tìm cơ hội đổi đời

Thời gian tham gia Đấu Trường Tiếu Lâm cũng là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của Kim Đào. Không có tiền thuê phòng trọ, nữ diễn viên phải ngủ tại công viên Hoàng Văn Thụ suốt khoảng một tháng. Ban ngày, vì thời tiết nóng bức, cô lên xe buýt, đi từ tuyến này sang tuyến khác để được ngồi trong không gian có máy lạnh.

Có lần con trai nhỏ lên TP.HCM thăm mẹ, hai mẹ con thậm chí phải tìm cách tiết kiệm từng khoản tiền. Những câu chuyện về giai đoạn này sau đó được Kim Đào nhiều lần chia sẻ lại, trở thành một phần đặc biệt trong hành trình đến với nghề của cô.

Trong lúc chờ chương trình lên sóng, Kim Đào vay tiền để làm bánh khoai, bánh chuối bán kiếm sống, có lúc mượn xe đi giao hàng. Khi Đấu Trường Tiếu Lâm lên sóng, hình ảnh của Kim Đào bắt đầu được khán giả nhớ đến. Những lời mời đi diễn cũng dần xuất hiện.

Nhờ Đấu Trường Tiếu Lâm mà Kim Đào được nhiều bầu show, đạo diễn để mắt đến

Sau Đấu Trường Tiếu Lâm, Kim Đào tiếp tục tham gia nhiều chương trình giải trí, phim truyền hình, sitcom, web drama và sân khấu. Năm 2020, cô gây chú ý khi tham gia Cười Xuyên Việt. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng và biên kịch.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Kim Đào là Gia đình Cục Súc. Cô tham gia xây dựng kịch bản cùng Võ Tấn Phát. Web drama này từng liên tục lọt top thịnh hành, nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem. Với Kim Đào, đây không đơn thuần là một dự án giúp cô được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Nó còn cho thấy khả năng của một nữ diễn viên vốn xuất phát điểm không phải biên kịch nhưng có thể tham gia vào quá trình xây dựng câu chuyện, phát triển mảng miếng hài.

Năm 2021, cô nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc với vở Blouse trắng của sân khấu Trịnh Kim Chi.

Kim Đào góp mặt trong series Gia Đình Cục Súc của Võ Tấn Phát và tạo nên điểm nhấn đặc biệt

Từ một diễn viên tay ngang, Kim Đào dần có nhiều cơ hội hơn trên màn ảnh và sân khấu. Cô tham gia nhiều thể loại từ phim truyền hình, sitcom, web-drama đến các show hài, đồng thời thử sức với cả màn ảnh rộng. Dù không có xuất phát điểm từ trường lớp nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn từng bước tạo cho mình một vị trí riêng bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng và ngoại hình đặc trưng.

Thế nhưng, nghề diễn vốn không phải lúc nào cũng có lịch quay đều đặn. Với Kim Đào, khoảng thời gian chờ một vai diễn mới chưa bao giờ đồng nghĩa với việc ngồi yên. Cô tranh thủ kinh doanh, nhận nấu và bán đồ ăn, trước đây từng bán online, làm cơm rồi giao tận nơi để có thêm thu nhập. Có những ngày không đi quay, cô vẫn có thể nhận hàng chục đơn đồ ăn.

Việc bán cơm phần với Kim Đào vì thế dần trở thành một công việc song song với nghề diễn. Khi không có lịch quay, cô livestream, đăng bài bán hàng, chuẩn bị món ăn và tự xoay xở việc giao nhận. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không thích để bản thân rơi vào trạng thái rảnh rỗi, bởi còn mẹ và con trai cần mình chăm lo.

Kim Đào bán đồ ăn online, tự giao hàng để kiếm thêm thu nhập