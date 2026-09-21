Cô gái quê Đà Lạt cưới chủ khách sạn Colline, về làm dâu gặp cảnh không ngờ

Cuộc sống hôn nhân bên chồng chủ tịch của mỹ nhân này nhận nhiều quan tâm.

Trước khi được biết đến với danh xưng Á hậu, Quỳnh Châu đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng góp mặt tại Vietnam Fashion Icon 2014, Project Runway Vietnam, Vietnam's Next Top Model 2014, sau đó vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016.

Không dừng lại ở công việc người mẫu, Quỳnh Châu tiếp tục thử sức với diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng tham gia các phim như Bố Già, Hoa Hậu Giang Hồ, Cây Táo Nở Hoa... Năm 2022, người đẹp quê Đà Lạt ghi dấu ấn lớn khi giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam. Danh hiệu này giúp Quỳnh Châu có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực giải trí và cũng khiến đời tư của cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát bắt đầu quen nhau từ năm 2020 sau một lần gặp tại sự kiện. Phát Nguyễn là người chủ động nhắn tin làm quen. Câu chuyện mở đầu khá thú vị khi Quỳnh Châu từng nghĩ anh liên hệ vì công việc, bởi thời điểm đó cô đang khá "ế show" và còn tưởng mình sắp có một khách hàng muốn book show. Sau những cuộc trò chuyện, cả hai chính thức tìm hiểu rồi yêu nhau.

Phát Nguyễn sinh năm 1989, có thời gian du học và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Anh. Anh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, hiện là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đơn vị sở hữu khách sạn Colline tại Đà Lạt.

Quỳnh Châu và bạn trai lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm đến Giáng sinh 2022 mới quyết định công khai. Phát Nguyễn cầu hôn Quỳnh Châu vào năm 2024 trong một chuyến đi Phan Thiết. Tuy nhiên, phải đến tháng 9/2025, người đẹp mới chính thức công khai chuyện đính hôn.

Nàng hậu và bạn trai quen biết nhau qua tin nhắn chờ trên mạng xã hội

Phát Nguyễn cầu hôn Quỳnh Châu sau gần 5 năm bên nhau

Cuối tháng 10/2025, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn chính thức về chung một nhà tại TP.HCM. Hôn lễ có khoảng 800 khách mời, quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Đám cưới cũng trở thành dịp hội ngộ của nhiều gương mặt trong showbiz như Hòa Minzy, Puka, Ngô Kiến Huy, Khánh Vân, Ngọc Châu...

Sau đám cưới ở TP.HCM, cặp đôi còn có những buổi gặp gỡ, tiệc thân mật với người thân tại Đà Lạt, nơi gắn với gia đình và công việc của Phát Nguyễn. Một mối tình được giữ kín suốt nhiều năm vì thế khép lại bằng một đám cưới vừa mang màu sắc hiện đại, vừa giữ những nghi thức truyền thống và đặc biệt có nhiều dấu ấn của thành phố Đà Lạt.

Chuyện tình đẹp của cả hai có thêm cột mốc ý nghĩa

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn đẹp đôi trong ngày làm lễ

Trên lễ đường, cả hai trao lời thề nguyện

Không lâu sau đám cưới, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn thông báo có tin vui. Trong thời gian mang bầu, cô vẫn duy trì công việc và xuất hiện tại một số sự kiện. Phát Nguyễn cũng chủ động giảm việc di chuyển giữa Đà Lạt và TP.HCM để chăm sóc vợ, đồng thời cả hai cùng tham gia các lớp tiền sản để chuẩn bị cho việc làm cha mẹ.

Tháng 4/2026, Quỳnh Châu thông báo đã hạ sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Trong ngày vượt cạn, bố mẹ 2 bên cũng đã có mặt túc trực chờ nàng hậu. Trong vài đoạn clip có thể thấy Quỳnh Châu được gia đình chồng yêu thương, chăm sóc tận tình khi lần đầu làm mẹ. Đặc biệt, ông xã là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, cùng nàng hậu chăm nom quý tử những ngày đầu tiên. Mức độ "cuồng con" của nam CEO cũng thể hiện rõ qua những hình ảnh mà Quỳnh Châu đăng tải.

Quỳnh Châu có chồng kề cận từ lúc mang thai cho đến

Nói về cuộc sống làm dâu, Quỳnh Châu từng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui. Trước đây, tôi nghe không ít người nói gia đình nhiều thế hệ sẽ phức tạp, làm dâu phải biết ý tứ. Nhưng khi trải nghiệm, tôi thấy mọi thứ không hề đáng sợ như lời đồn và đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy mình quá may mắn vì chưa phải "làm dâu" ngày nào, nhà chồng rất cởi mở và dễ thương.

Buổi sáng, má nhắn tin bảo đã dặn cô giúp việc nấu cơm, trưa con xuống ăn nhé. Chị hai của anh Phát ở tầng dưới trong cùng tòa chung cư, sợ tôi ở nhà một mình buồn nên hỏi sáng mai muốn ăn gì. Anh trai chồng thì nói hôm nay nấu bún bò để phần tôi một tô, hoặc làm bánh rồi cất trong tủ lạnh cho tôi.

Nhà tôi chỉ có hai chị em, tôi là chị cả nên chưa từng biết cảm giác làm em. Giờ tôi được các anh chị quan tâm như em út trong nhà, mọi người ăn gì cũng nhớ đến. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều này nên thấy rất hạnh phúc.

Có lần tôi gửi những tin nhắn đó cho mẹ ruột xem, bà nói: "Ủa, con đã đi làm dâu chưa?". Ông xã còn đùa rằng cả nhà trước nay không cưng anh, để dành đến giờ mới chiều chuộng tôi. Khi lên Đà Lạt, tôi chỉ hỏi vu vơ kiểu "Má ơi, sáng mai có xôi bắp không?", vì món này ở khách sạn rất ngon. Hôm sau má nói nhân viên mang đúng một phần xôi bắp lên phòng tôi, không cho con trai của bà luôn. Tôi thấy những điều đó thực sự đáng yêu".