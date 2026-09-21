Nghệ sĩ Kiều Oanh bật khóc báo tin tang sự

Kiều Oanh đã cúi đầu xin lỗi khán giả khi xảy ra sự cố trên sân khấu.

Tối 20/9, nghệ sĩ Kiều Oanh có mặt tại buổi giao lưu với khán giả sau suất chiếu phim điện ảnh Út Lan. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người xúc động khi không giấu được sự nghẹn ngào trên sân khấu và tiết lộ gia đình vừa có tang sự.

Trong chương trình, Kiều Oanh gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể hoàn thành tiết mục ca hát như dự kiến. Nữ nghệ sĩ cho biết do tâm lý đang bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của người thân nên cô không thể tập trung, thậm chí còn để lạc beat nhạc. Kiều Oanh chia sẻ phần nhạc đã được lưu trong một chiếc điện thoại khác nhưng đến lúc biểu diễn, cô lại không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu.

Không giữ được cảm xúc, nữ nghệ sĩ cúi đầu xin lỗi khán giả và bộc bạch: "Vì tập thể nên mình không thể rời, mình hiện tại không còn nguyên vẹn tâm lý nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh là người quan tâm và lo lắng cho Oanh rất nhiều. Tôi cúi đầu vì đã mang đến một năng lượng không vui cho cả nhà". Những lời chia sẻ của Kiều Oanh khiến không khí buổi giao lưu chùng xuống. Dù đang trải qua mất mát, nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm với tập thể và có mặt tại sự kiện theo lịch trình.

Clip: Nghệ sĩ Kiều Oanh bật khóc, cúi đầu xin lỗi khán giả vì không thể tập trung sau khi anh trai qua đời (Nguồn: @meowentertainment)

Trên trang cá nhân, Kiều Oanh cũng thay ảnh đại diện bằng hình hoa sen trắng, đồng thời gửi lời tiễn biệt người anh vừa qua đời. Nữ nghệ sĩ viết: "Anh ra đi thanh thản nha anh Sáu. Em gái Út không kịp gặp mặt anh lần cuối rồi. Cho em hết ngày hôm nay với trách nhiệm tập thể. Em sẽ về đưa tiễn anh về với ông bà, ba và vú, anh Ba, anh Chín".

Bài đăng của Kiều Oanh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, nhiều người gửi lời chia buồn và động viên nữ nghệ sĩ cùng gia đình. Trong thời điểm đau buồn, người hâm mộ cũng mong Kiều Oanh có thời gian nghỉ ngơi, sớm ổn định tinh thần sau mất mát.

Nghệ sĩ Kiều Oanh vô cùng đau lòng vì người anh vừa qua đời rất yêu thương, lo lắng cho cô từ nhỏ đến lớn

Kiều Oanh tên thật là Nguyễn Kiều Oanh, sinh năm 1974. Cô là một trong những nghệ sĩ quen mặt của sân khấu phía Nam, được khán giả biết đến qua vai trò diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ cải lương. Sở hữu lối diễn đậm chất Nam Bộ, Kiều Oanh ghi dấu ấn bằng cách thể hiện tự nhiên, duyên dáng qua nhiều tiểu phẩm hài vừa mang đến tiếng cười vừa chứa đựng những thông điệp ý nghĩa.

Từ nhỏ, Kiều Oanh đã được gia đình định hướng và đào tạo để trở thành nghệ sĩ cải lương. Tuy nhiên, sau đó cô lại bén duyên và dành nhiều thời gian gắn bó với sân khấu kịch nói. Nữ nghệ sĩ từng tham gia nhiều vở diễn tại sân khấu kịch Sài Gòn như Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong... Bên cạnh sân khấu, Kiều Oanh cũng góp mặt trong loạt bộ phim quen thuộc như Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng, Chuyện ông thần nước..., qua đó từng bước tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Kiều Oanh đã tham gia nghệ thuật nhiều năm, cô đang trở lại với vai diễn trong phim Út Lan 2

Ảnh: FBNV