Quách Văn Thơm chúc mừng Vương Anh Tú, dàn Anh Tài hội ngộ

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Vương Anh Tú lần đầu tổ chức fancon riêng, quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết cùng đông đảo người hâm mộ.

Tối 20/9, Vương Anh Tú tổ chức fancon “Tinh Tú” tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. Đây là fancon đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca - nhạc sĩ, đánh dấu một cột mốc đặc biệt sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Quách Văn Thơm cùng nhiều nghệ sĩ, Anh Tài có mặt để chúc mừng và đồng hành cùng Vương Anh Tú trong sự kiện này.

Không khí tại Nhà hát Quân đội đã sôi động từ chiều khi đông đảo Jet Jet - cộng đồng người hâm mộ của Vương Anh Tú - có mặt để tham gia soundcheck, fansign và chụp ảnh cùng thần tượng. Nhiều khán giả còn di chuyển từ Hà Nội và các tỉnh thành khác đến TP.HCM. Tại fancon, Vương Anh Tú tái hiện loạt ca khúc quen thuộc như Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi, Anh Sẽ Ổn Thôi, Anh Cứ Đi Đi, Gặp Nhưng Không Ở Lại... Những bản hit gắn với hành trình sáng tác của nam nhạc sĩ tạo nên phần âm nhạc được khán giả mong chờ.

Một trong những phần thú vị nhất của chương trình là thử thách sáng tác ngẫu hứng. Vương Anh Tú nhận những từ khóa do đồng nghiệp và khán giả đưa ra, trong đó có cả những từ khá bất ngờ như “thiên thần”, “mưa”, “nắng”, “cơm tấm”, “cộng đồng”... và phải hoàn thành một ca khúc trong vòng 5 phút. Trước thử thách, Nguyễn Văn Chung còn hài hước “chống lưng” cho đàn em: “Không sao đâu, em yên tâm, bài này không bán được thì anh mua!”.

Vương Anh Tú sáng tác trong 5 phút, Quách Văn Thơm cùng đàn anh thể hiện ca khúc.

Sau khi hoàn thành phần sáng tác, Vương Anh Tú cùng Quách Văn Thơm thể hiện những câu hát vừa được viết ngay trên sân khấu. Màn kết hợp ngẫu hứng của hai nghệ sĩ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Bên cạnh Quách Văn Thơm, fancon còn có sự góp mặt của Hoàng Tôn, Huỳnh Lập, Neko Lê, BB Trần, Will, Duy Khánh... Các nghệ sĩ cùng Vương Anh Tú mang đến nhiều tiết mục kết hợp như Phản Bội Chính Mình, Thuận Theo Ý Trời, Sợ Em Biết Anh Còn Yêu Em, Hết Thương Cạn Nhớ.

Không chỉ biểu diễn, dàn Anh Tài còn tham gia các trò chơi tương tác cùng chủ nhân fancon. Sự thân thiết của nhóm nghệ sĩ tạo nên nhiều màn tung hứng hài hước, giúp chương trình giữ không khí sôi động trong suốt nhiều giờ.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều anh tài như Will, BB Trần...

Ngoài âm nhạc, tình cảm của người hâm mộ cũng là điểm nhấn trong “Tinh Tú”. Jet Jet chuẩn bị nhiều món quà dành riêng cho nam nghệ sĩ như tranh vẽ tay, thư viết tay, quà handmade và những món quà mang dấu ấn cá nhân.

Cuối chương trình, Vương Anh Tú còn bất ngờ trước đoạn clip dài khoảng 10 phút do fan chuẩn bị, tập hợp những lời nhắn gửi và chúc mừng dành cho anh. Ekip sau đó mang bánh kem lên sân khấu, tạo nên màn chúc mừng giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn flash của khán giả.

Fancon kéo dài hơn 4 tiếng, vượt xa thời lượng dự kiến ban đầu. Với Vương Anh Tú, “Tinh Tú” không chỉ là cuộc gặp gỡ với người hâm mộ mà còn là dấu mốc đáng nhớ, mở ra một chặng đường mới sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: NVCC