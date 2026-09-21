Tình hình đền thờ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh trước ngày giỗ Tổ Sân khấu

Mọi năm, đền thờ Tổ do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng tổ chức lễ cúng rất chỉn chu, hoành tráng.

Ngày 12/8 Âm lịch là ngày Giỗ Tổ Sân khấu được ví như "Tết của giới nghệ sĩ", là dịp đặc biệt để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cùng hướng về Tổ nghiệp và bày tỏ lòng biết ơn. Mỗi năm, đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức lại trở thành một trong những địa điểm được giới nghệ sĩ đặc biệt quan tâm, thu hút đông đảo đồng nghiệp và khán giả đến dâng hương.

Mới đây, chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn - Pu Lê đã chia sẻ loạt hình ảnh tại đền thờ Tổ trước thềm ngày lễ quan trọng. 1 ngày trước lễ giỗ Tổ, không gian nơi đây đang được tất bật chuẩn bị, trang hoàng để đón các nghệ sĩ về dâng hương. Quân Nguyễn và Pu Lê đã dâng chậu hoa lan lớn gồm 168 cành đặt ngay khu vực cổng vào chánh điện. Nhiều khu vực khác trong đền thờ cũng đang được dọn dẹp, sắp xếp hoa, trái cây và các vật phẩm phục vụ nghi lễ.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nghệ sĩ Hoài Linh cũng tất bật cùng mọi người chuẩn bị từng khâu. Nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ vui vẻ, trực tiếp tham gia sắp xếp, chỉnh trang không gian đền thờ. Không khí trước ngày Giỗ Tổ vì thế khá rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính vốn có của một dịp đặc biệt với những người làm nghệ thuật.

Đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh đang tất bật những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho các nghi lễ vào ngày mai

Những góc bên trong đền thờ đã được dọn sạch sẽ, sắp xếp chỉn chu

Nghệ sĩ Hoài Linh tất bật cùng mọi người chuẩn bị cho ngày quan trọng

Một chậu hoa lan to đã được đặt ở giữa cổng vào khu thờ cúng

Bên cạnh đền thờ Tổ của Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ và các sân khấu kịch cũng đang tự tay bày biện bàn thờ, chuẩn bị hoa quả và lễ vật để dâng Tổ. Trước ngày Giỗ Tổ, không khí tại nhiều sân khấu vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn khi các nghệ sĩ cùng nhau chuẩn bị cho một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của giới nghệ thuật.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng tổ chức lễ Giỗ Tổ hoành tráng tại Nhà Thờ Tổ Sân Khấu ở đường Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh

Nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị mâm cúng tại nhà riêng

Diễn viên Bé 7 (Đảo Hoa Hậu) khoe đã chuẩn bị một bàn cúng trang nghiêm để bày tỏ lòng thành kính

Đền thờ Tổ nghiệp sân khấu của nghệ sĩ Hoài Linh được khánh thành vào tháng 9/2016, đây là công trình tâm huyết nhất cuộc đời nam nghệ sĩ. Đền thờ Tổ toạ lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m², với tổng kinh phí ước tính lên đến 100 tỷ đồng, phần lớn do Hoài Linh dành dụm, tích góp trong nhiều năm làm nghề. Kiến trúc của đền mang đậm phong cách truyền thống Á Đông, với mái ngói cong đỏ tươi, cột gỗ lớn, sân lát gạch rộng thoáng. Bên trong là không gian thờ tự uy nghi, được Hoài Linh chăm chút từng chi tiết từ tượng thờ, câu đối, hoành phi đến bát hương. Ngoài khu chính điện, công trình còn có nhiều hạng mục phụ như hồ cá, hòn non bộ, vườn cây xanh mát, tạo cảm giác thanh tịnh, linh thiêng.

Ngay từ khi hoàn thành, đền thờ Tổ 100 tỷ đã trở thành điểm hội tụ quen thuộc của giới nghệ sĩ. Mỗi dịp giỗ Tổ, hàng trăm văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, từ cải lương, kịch nói, điện ảnh, âm nhạc đến múa đều tề tựu để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn. Các thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng coi đây là nơi học hỏi truyền thống, tìm về cội nguồn của nghề.

Đền thờ Tổ nghiệp được nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng và khánh thành cách đây 10 năm

Mọi năm, Nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra thực hiện các nghi lễ rất trang nghiêm

Đền thờ Tổ nghiệp cũng là nơi nhiều nghệ sĩ đến thắp hương, cầu mong những đều thuận lợi trong công việc

Ảnh: FBNV