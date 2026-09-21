Brooklyn Beckham, Paris Hilton sốc trước cái chết của con trai Cindy Crawford

Brooklyn Beckham và Paris Hilton đăng ảnh, chia sẻ lời tưởng nhớ Presley Gerber sau khi nam người mẫu qua đời ở tuổi 27. Nhiều người cũng để lại lời chia buồn dưới các bài đăng của anh.

Ngày 20/9, người mẫu Presley Gerber - con trai siêu mẫu Cindy Crawford - qua đời tại một cơ sở cai nghiện. Sau khi thông tin được công bố, Brooklyn Beckham và Paris Hilton đăng ảnh tưởng nhớ. Nhiều người để lại lời chia buồn dưới các bài đăng.

Brooklyn Beckham đăng ảnh chụp cùng Presley Gerber tại sự kiện thời trang ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 10/2024. “Tôi thực sự rất đau lòng. Presley, bạn là chàng trai tử tế. Chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều. Yêu bạn”, con trai cả của David và Victoria Beckham viết.

Gia đình Gerber và Beckham có nhiều dịp gặp gỡ tại các sự kiện thời trang và trong đời sống riêng. Tại British Fashion Awards 2018, Brooklyn đi cùng David và Victoria, còn Presley xuất hiện bên bố mẹ và em gái. Tháng 4/2024, hai cặp vợ chồng Victoria và Cindy cùng nghỉ dưỡng trên du thuyền trước sinh nhật lần thứ 50 của Victoria.

Brooklyn Beckham và Paris Hilton không dám tin Presley Gerber qua đời ở tuổi 27.

Paris Hilton chia sẻ ảnh cũ chụp cùng Presley trên Instagram Stories. “Tôi vô cùng đau lòng. Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật”, cô viết. Paris và Presley là bạn bè nhiều năm. Nam người mẫu từng dự sinh nhật lần thứ 39 của Paris năm 2020 và buổi ra mắt phim Infinite Icon: A Visual Memoir diễn ra hồi tháng 1.

Nhiều người để lại lời chia buồn trên Instagram của Presley sau khi thông tin anh qua đời được công bố. Các bình luận nhắc đến việc nam người mẫu công khai khó khăn về sức khỏe tinh thần và quá trình điều trị tâm lý.

Hồ sơ của Văn phòng Giám định Y tế Los Angeles ghi nhận Presley tử vong ngày 20/9 tại một cơ sở cai nghiện. Đại diện gia đình xác nhận thông tin và đề nghị được tôn trọng sự riêng tư.

Presley là con cả của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, là anh trai người mẫu, diễn viên Kaia Gerber. Sinh năm 1999 tại Beverly Hills, anh sớm bước vào lĩnh vực thời trang, ký hợp đồng với IMG Models khi mới 15 tuổi.

Khán giả để lại nhiều bình luận chia buồn sau khi Presley (ngoài cùng bên trái) đột tử.

Năm 2016, Presley ra mắt sàn catwalk tại show Moschino. Sau đó, anh tham gia các show diễn và chiến dịch quảng cáo của Dolce & Gabbana, Calvin Klein. Trong gia đình, Presley và Kaia đều theo nghề người mẫu của mẹ.

Presley từng công khai những vấn đề sức khỏe tinh thần. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Studio 22, anh nói về trầm cảm và mong muốn dùng trải nghiệm của bản thân để giúp những người gặp hoàn cảnh tương tự. Anh đăng các video Mental Health Mondays trên Instagram, chia sẻ về quá trình hồi phục và việc xây dựng thói quen sống lành mạnh.

Tháng 3/2026, Presley đăng video về quá trình điều trị bằng ibogaine. Đây là một trong những bài đăng cuối của anh. Nam người mẫu nói anh cảm thấy sợ hãi trước đợt điều trị: “Tôi cầu nguyện đây là lần cuối mình phải quay lại đợt điều trị”.

Trong bài đăng, Presley cảm ơn đội ngũ chăm sóc và nhắc đến những người bạn quen trong thời gian điều trị. Cindy Crawford và Kaia để lại bình luận động viên, bày tỏ tự hào về anh.