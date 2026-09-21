Cập nhật mới nhất của Nam Em

Những hoạt động mạng xã hội của Nam Em khiến cư dân mạng liên tục bàn tán.

Thời gian gần đây, Nam Em liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những thay đổi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trang Facebook cá nhân của cô hiện vẫn ở trạng thái khóa bảo vệ. Trong khi đó, người đẹp tiếp tục duy trì hoạt động trên TikTok và đây cũng là nơi cô chủ yếu cập nhật hình ảnh, video mới đến người theo dõi.

Mới đây nhất, Nam Em tiếp tục cập nhật hình ảnh trên TikTok. Lần này, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc ngồi tại một cuộc thi nhan sắc với vai trò thành viên ban giám khảo. Trong loạt hình ảnh được đăng tải, Nam Em không chia sẻ quá nhiều về công việc mà chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc tại sự kiện. Bên cạnh hình ảnh tại cuộc thi, cô còn cập nhật một số hoạt động thường ngày, trong đó có khoảnh khắc ngồi trên ô tô.

Những bài đăng mới cho thấy Nam Em vẫn đang duy trì tương tác với khán giả thông qua TikTok, dù trang Facebook cá nhân chưa mở lại. Khác với những dòng trạng thái từng gây tranh luận trước đó, các cập nhật gần đây của cô chủ yếu xoay quanh công việc, hoạt động cá nhân và những khoảnh khắc đời thường.

Nam Em check-in khoảnh khắc làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hoá Việt Nam

Nàng hậu lựa chọn chia sẻ các hoạt động thường ngày qua tài khoản TikTok mới, trong khi đó trang Facebook của cô vẫn trong tình trạng khoá bảo vệ

Động thái mới của Nam Em cũng thu hút sự chú ý bởi cô đang có những bước trở lại với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhan sắc. Hồi tháng 6, Nam Em cùng chị gái Nam Anh tham gia Miss Cosmo TP.HCM 2026. Nam Em giành ngôi Á khôi 1, trong khi Nam Anh đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau cuộc thi, cô tiếp tục xuất hiện trong một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp.

Bên cạnh đó, Nam Em cũng có dấu hiệu kết nối trở lại với diễn xuất. Tháng 3/2026, cô xuất hiện tại buổi casting phim La bàn không hướng Bắc (trước đó có tên Đường về). Tại buổi thử vai, Nam Em thực hiện các phân đoạn tâm lý và được Quyền Linh hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi phim khai máy, cô chưa được xác nhận trong danh sách diễn viên chính thức.

Nam Em gây chú ý khi casting phim

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, Nam Em trải lòng về nhiều biến cố của mình: "Mọi người có biết tại sao em đập đổ hình tượng của mình không? Tại vì trước đó em rất kỳ vọng về bản thân mình. Khi em làm những điều như lọt top 8 Miss Earth mà không giành được ngôi vị mình muốn, rồi sau đó là âm nhạc, tất cả mọi thứ em đều kỳ vọng vào bản thân quá nhiều. Thành ra em bị suy sụp tinh thần, không muốn chấp nhận kết quả mà mình đã nỗ lực nên em nghĩ thà không có thì thôi. Em đập đổ mọi thứ và nghĩ khi mình đã đập đổ nó rồi, không còn đường để quay lại thì mình sẽ không còn nghĩ tới nó nữa.

Nhưng sau đó em lại tin vào tình yêu, chọn một người đàn ông có thể nấu cơm, chăm sóc cho em và chấp nhận một cuộc đời làm người bình thường cả đời cũng được. Thế nhưng khi sống một cuộc đời mình mong muốn, có người mình thương nấu ăn, chăm sóc và dành toàn bộ thời gian của họ cho mình, thì em lại nhớ sân khấu vô cùng.

Em nhớ những lúc mình có hào quang rực rỡ, mình hạnh phúc ra sao, em nhớ khán giả. Bây giờ, khi em không còn tình yêu đó nữa mà chỉ còn hào quang và khán giả, cái giá em phải trả đó là sự cô độc".